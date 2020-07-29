Происшествия
РИА НовостиАдвокат Ефремова подтвердил отказ актера от признания вины
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в эфире программы "60 минут" подтвердил, что актер отказался признать вину в смертельном ДТП. В то же время Пашаев не дал однозначного ответа на вопрос ведущей, будет ли защита отрицать, что Ефремов в момент аварии находился за рулем джипа.
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Михаил Ефремов в суде не признал себя актером: что это значит на самом деле
Комсомольская правда07:42
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 09:26, Ашберн
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Белорусские СМИ назвали задержанных в республике бойцов иностранной частной военной компании (ЧВК) российскими наемниками.
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Обнародован проект приказа об установлении минимальных баллов, которые необходимы для поступления в подведомственные образовательные учреждения в 2021-22 учебном году.
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Трансферный комитет «Локомотива» не одобрил переход Кокорина
Трансферный комитет московского "Локомотива" не одобрил кандидатуру нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина, сообщает Sport24.
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Президентом ГК «Возрождение» является миллиардер Игорь Букато.
Коммерсантъ вчера в 16:02
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В России планируют ввести алкозамки для автомобилей
Концепцию повсеместного внедрения алкозамков планирует до конца 2020 года разработать Минпромторг России. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
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Samsung может отказаться от Bixby ради соглашения с Google
По информации источника, компания Samsung может начать продвигать голосового помощника Google и магазин приложений Play Store.
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Москва, 29 июля 2020, 15:14 — REGNUM Подготовку к сезону 2020/21 начали футболисты московского ЦСКА.
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Грузия выдала России обвиняемого в убийстве жены
Грузия удовлетворила запрос Генпрокуратуры РФ о выдаче Арарата Жамкочяна, обвиняемого в убийстве супруги в Адыгее, сообщает пресс-служба ведомства.
Интерфакс 07:09
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Правительство России одобрило допэмиссию акций «Аэрофлота»
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Мэр Москвы Сергей Собянин установил карантин в двух районах столицы, расположенных в Южном и Новомосковском административных округах, из-за выявления бешенства у домашних животных.
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Для студента из США запросили почти 10 лет за нападение на полицейских в Москве
Государственное обвинение просит приговорить к девяти годам и восьми месяцам колонии американского студента из Техаса Тревора Рида, который летом 2019 года в пьяном виде оказал сопротивление столичным полицейским при задержании.
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Политика
Дегтярёв заявил о взаимопонимании с протестующими в Хабаровске
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Футбол
«Анжи» и ФК «Махачкала» сыграют друг с другом в Кубке России
«Анжи» сыграет 1\256 финала Кубка России с ФК «Махачкала». Матч состоится 5 августа на стадионе РДЮСШ Минобрнауки Дагестана.
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Как пишет немецкое издание Auto Bild, в Racing Point официально предложили контракт Себастьяну Феттелю, и только от самого гонщика зависит, примет он его или нет.
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Пандемия внесла жесткие коррективы в многолетние традиции его проведения и впервые в истории паломничество проходит при минимальном участии пилигримов в условиях жесткого санитарного контроля.
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Новый фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» вошел в основную программу 77-го Венецианского кинофестиваля.
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