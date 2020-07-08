Происшествия
Lenta.ruАдвокат Ефремова пообещал сенсацию в суде
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы актера Михаила Ефремова, пообещал сенсацию в суде. Таким образом он ответил на вопрос корреспондента «Комсомольской правды» о том, планирует ли он доказывать, что за рулем находился другой человек.
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«В аналогичном деле с двумя погибшими я добился освобождения»: адвокат Ефремова настроен на оправдательный приговор
Пока Михаил Ефремов ждет суда под домашним арестом, отрезанный от внешнего мира, в прессе продолжается заочная пикировка адвокатов. Защитник актера заявил, что собрал достаточно доказательств невиновности своего подопечного.Комсомольская правда06:30
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 22:25, Ашберн
Здоровье
226 случаев коронавируса выявили в Свердловской области за сутки
В Свердловской области за минувшие сутки коронавирусом заболели ещё 226 человек.
Уральский меридиан вчера в 03:40
Здоровье
Глава Минздрава рассказал об иммунитете у переболевших коронавирусом
Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в России пока нет случаев, когда у переболевшего коронавирусом человека был отрицательный тест на антитела.
Комсомольская правда 14:11
Происшествия
Появилось видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала
Следственный комитет РФ опубликовал видео задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который по данным следствия является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей.
РИА Новости 21:08
Политика
Путину предложили перенести дату празднования Дня России на 1 июля
Президенту Владимиру Путину направлено предложение перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля.
Lenta.ru 01:43
Происшествия
Семья погибшего в ДТП настаивает на открытом процессе по делу Ефремова
REGNUM вчера в 09:01
Общество
Кабмин до конца лета выделит 13,5 млрд рублей на выплаты безработным
Российское правительство до конца лета выделит 13,5 млрд рублей на выплаты пособий по безработице до конца лета.
RT на русском вчера в 07:10
Политика
Кадыров обвинил спецслужбы в убийстве выходца из Чечни в Австрии
Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что за убийством в Австрии Мамихана Умарова, известного как Анзор из Вены, стоят «спецслужбы, работающие против России».
Коммерсантъ 21:59
Культура
Холли Берри отказалась от роли трансгендера после критики в интернете
Американская актриса, обладательница «Оскара» Холли Берри не станет претендовать на роль трансгендера в предстоящем проекте.
RT на русском вчера в 07:13
Здоровье
Мясников развеял популярные мифы о здоровом образе жизни
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" развеял популярные мифы, связанные с ведением здорового образа жизни.
РИА Новости 07:46
Футбол
Киевское «Динамо» стало обладателем Кубка Украины
Киевское "Динамо" стало обладателем Кубка Украины сезона-2019/20.
Газета.Ru 17:29
Общество
Кабмин разрешил за отмененные авиарейсы выдавать ваучеры вместо денег
Правительство утвердило постановление, позволяющее авиакомпаниям выдавать клиентам ваучеры вместо возврата денег за авиабилеты.
РИА Новости вчера в 16:44
Футбол
Федун подтвердил назначение Газизова на пост гендиректора «Спартака»
Шамиль Газизов в течение недели приступит к работе в качестве генерального директора московского футбольного клуба "Спартак", заявил председатель совета директоров "красно-белых" Леонид Федун.
РИА Новости 15:55
Футбол
«Спартак» выступил с заявлением в отношении Селихова
"Спартак" в среду встретится с московским "Локомотивом" в рамках 27-го тура чемпионата России по футболу.
РИА Новости 08:30
Экономика
Инфляция в России в июне замедлилась до 0,2%
Инфляция в России в июне текущего года замедлилась до 0,2% против 0,3% в мае.
ТАСС 12:01
Музыка
Новый клип «Ленинграда» набрал более 1 млн просмотров за пять дней
Ролик «Ленинграда» на YouTube-канале группировки выложили в ночь на 3 июля. За это время его успели оценить более 1,2 млн пользователей.
РБК вчера в 05:47
Кино
Брэд Питт сыграет в боевике режиссера «Джона Уика» и «Дэдпула»
Режиссером фильма стал постановщик "Джона Уика", "Дэдпула-2" и "Взрывной блондинки" Дэвид Литч. Об этом сообщает издание Deadline.
Piter.tv вчера в 05:26
Общество
В АТОР спрогнозировали сроки возобновления зарубежного туризма
Авиасообщение между Россией и наиболее популярными туристическими направлениями мира возобновится в лучшем случае в конце сентября.
Газета.Ru 09:49
Космос
Ровер Curiosity отправился в «летнее путешествие» по Марсу
Во время своего дорожного путешествия марсоход исследует чуть меньше двух километров поверхности, а затем вновь вернется на высокую гору под названием Эолида, которую он изучает уже несколько лет.
Популярная механика вчера в 08:28
Футбол
Футболисты «Ливерпуля» обыграли «Брайтон» в матче чемпионата Англии
"Ливерпуль" одержал победу над "Брайтоном" в гостевом матче 34-го тура чемпионата Англии по футболу.
РИА Новости 17:28
Транспорт
В Барнауле ограничат движение на участке шоссе Ленточный бор
С 12 июля в Барнауле перекроют одну из полос на шоссе Ленточный бор.
Аргументы и Факты - Алтай 21:30
Общество
Минздрав РФ одобрил третий препарат для лечения коронавируса
Минздрав России одобрил для лечения коронавируса третий препарат - "Коронавир", следует из госреестра лекарственных средств.
Интерфакс 11:30
Авто
Audi презентовала новый кроссовер Audi Q4 Sportback e-tron
На каждой оси расположен электродвигатель, которые суммарно выдают 306 л.с. На одном заряде Audi Q4 Sportback e-tron проедет свыше 450 км. Максимальная скорость электрического кроссовера ограничена на отметке 180 км/ч, в разгон до первой «сотни» будет за 6,3 сек.
Tvoe-avto.com 15:35
Армия и оружие
Киевские каратели за сутки 6 раз нарушили перемирие в ДНР
Новостной фронт 02:42
Футбол
Наставник «Ростова» Карпин назвал причины поражения «Уфе»
Наставник "Ростова" Валерий Карпин назвал причины поражения "Уфе" в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 22:10
Общество
Никиту Джигурду задержали у Дивеевского монастыря
"На территорию Дивеевского монастыря прибыл наряд сотрудников полиции, которые проводят проверку по факту прохождения нами - внимание! - блокпостов в мирном городе в мирное время!" - пожаловалась она.
Газета.Ru 11:18
Происшествия
В Казани ликвидировали открытое горение на месте крупного пожара
Пожарные ликвидировали открытое горение в административном здании и пустом ангаре компании "Казэнергострой", возникшее в среду вечером, сообщает ГУМЧС России по Татарстану.
РИА Новости 20:53
Общество
В Словении неизвестные подожгли деревянную статую жены Трампа
Неизвестные подожгли деревянную статую жены президента США Дональда Трампа Меланьи в словенском городе Севница, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление Брэда Дауни — художника, разработавшего концепцию статуи.
РИА Новости 20:42