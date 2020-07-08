Пока Михаил Ефремов ждет суда под домашним арестом, отрезанный от внешнего мира, в прессе продолжается заочная пикировка адвокатов. Защитник актера заявил, что собрал достаточно доказательств невиновности своего подопечного.

с чего всё началось

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы актера Михаила Ефремова, пообещал сенсацию в суде. Таким образом он ответил на вопрос корреспондента «Комсомольской правды» о том, планирует ли он доказывать, что за рулем находился другой человек.

Здоровье Глава Минздрава рассказал об иммунитете у переболевших коронавирусом Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в России пока нет случаев, когда у переболевшего коронавирусом человека был отрицательный тест на антитела. 5

Происшествия Появилось видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала Следственный комитет РФ опубликовал видео задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который по данным следствия является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей. 783

Здоровье Мясников развеял популярные мифы о здоровом образе жизни Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" развеял популярные мифы, связанные с ведением здорового образа жизни. 84

Футбол Федун подтвердил назначение Газизова на пост гендиректора «Спартака» Шамиль Газизов в течение недели приступит к работе в качестве генерального директора московского футбольного клуба "Спартак", заявил председатель совета директоров "красно-белых" Леонид Федун.

Футбол «Спартак» выступил с заявлением в отношении Селихова "Спартак" в среду встретится с московским "Локомотивом" в рамках 27-го тура чемпионата России по футболу.

Общество В АТОР спрогнозировали сроки возобновления зарубежного туризма Авиасообщение между Россией и наиболее популярными туристическими направлениями мира возобновится в лучшем случае в конце сентября. 463

Космос Ровер Curiosity отправился в «летнее путешествие» по Марсу Во время своего дорожного путешествия марсоход исследует чуть меньше двух километров поверхности, а затем вновь вернется на высокую гору под названием Эолида, которую он изучает уже несколько лет.

Футбол Футболисты «Ливерпуля» обыграли «Брайтон» в матче чемпионата Англии "Ливерпуль" одержал победу над "Брайтоном" в гостевом матче 34-го тура чемпионата Англии по футболу.

Авто Audi презентовала новый кроссовер Audi Q4 Sportback e-tron На каждой оси расположен электродвигатель, которые суммарно выдают 306 л.с. На одном заряде Audi Q4 Sportback e-tron проедет свыше 450 км. Максимальная скорость электрического кроссовера ограничена на отметке 180 км/ч, в разгон до первой «сотни» будет за 6,3 сек. 7

Футбол Наставник «Ростова» Карпин назвал причины поражения «Уфе» Наставник "Ростова" Валерий Карпин назвал причины поражения "Уфе" в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Общество Никиту Джигурду задержали у Дивеевского монастыря "На территорию Дивеевского монастыря прибыл наряд сотрудников полиции, которые проводят проверку по факту прохождения нами - внимание! - блокпостов в мирном городе в мирное время!" - пожаловалась она. 107

Происшествия В Казани ликвидировали открытое горение на месте крупного пожара Пожарные ликвидировали открытое горение в административном здании и пустом ангаре компании "Казэнергострой", возникшее в среду вечером, сообщает ГУМЧС России по Татарстану.