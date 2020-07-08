Происшествия
ТК ЗвездаАдвокат Ефремова пообещал сенсацию в суде
Адвокат устроившего смертельное ДТП актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев пообещал, что подготовленные им доказательства произведут сенсацию в суде.
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«В аналогичном деле с двумя погибшими я добился освобождения»: адвокат Ефремова настроен на оправдательный приговор
Пока Михаил Ефремов ждет суда под домашним арестом, отрезанный от внешнего мира, в прессе продолжается заочная пикировка адвокатов. Защитник актера заявил, что собрал достаточно доказательств невиновности своего подопечного.Комсомольская правда06:30
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Футбол
Киевское «Динамо» стало обладателем Кубка Украины
Киевское "Динамо" стало обладателем Кубка Украины сезона-2019/20.
Газета.Ru 17:29
Общество
Названа дата запуска музыкального сервиса Spotify в России
Известно, что представительство Spotify появилось в РФ еще в 2014 году, однако запуск сервиса несколько раз откладывали.
Известия 17:10
Армия и оружие
Венесуэльские военные сбили неопознанный американский самолет
"CEOFANB сообщает, что Командование Единой аэрокосмической обороны обнаружило в ночь на 8 июля в воздушном пространстве страны воздушное судно с бортовым номером США и нейтрализовало его, согласно закону, самолетами нашей военной авиации", - говорится в сообщении в микроблоге командования в Twitter.
РИА Новости 14:36
Происшествия
Глава «Газпром трансгаз Нижний Новгород» задержан по делу о взятке
По подозрению во взяточничестве в крупном размере задержан генеральный директор ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" Вячеслав Югай.
Российская газета 09:13
Наука
Ученые разрешили вековой секрет феномена «мертвой воды»
«Мертвая вода», образующаяся на границе смешения соленой и пресной воды, заставляет судно менять скорость.
Evo-rus.com 01:21
Футбол
Артем Дзюба после матча с «Сочи» ответил недоброжелателям «Зенита»
Спорт день за днем 17:26
Политика
Трамп назвал отношения США и Мексики отличными
Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором заявил об отличных отношениях двух стран.
РИА Новости 16:50
Общество
В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет добровольной
Вакцинация против коронавирусной инфекции будет добровольной, на сегодняшний день в России в разработке 17 перспективных вакцин, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Интерфакс 14:06
Происшествия
В Подмосковье два дома смыло водой при прорыве дамбы
В подмосковной Рузе подтопило 29 приусадебных участков и два дома смыло водой из-за прорыва дамбы во время прокладки обводного канала.
Известия 17:22
Футбол
Федун подтвердил назначение Газизова на пост гендиректора «Спартака»
Шамиль Газизов в течение недели приступит к работе в качестве генерального директора московского футбольного клуба "Спартак", заявил председатель совета директоров "красно-белых" Леонид Федун.
РИА Новости 15:55
Политика
Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии
Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Газета.Ru вчера в 18:36
Общество
Россиянам автоматически продлят 9 выплат и пособий до конца года
Водительские права, срок действия которых истекает с 1 февраля по 15 июля 2020 года, продлили до конца 2020 года.
iReactor 03:07
Общество
Журналисты нашли виллу Шария в Испании
Блогер Анатолий Шарий владеет виллой в пригороде Барселоны, стоимость которой доходит до 1 миллиона евро.
ИА Новороссия 14:52
Шоу-бизнес
Иван Телегин скрыл имущество на 45 млн рублей при разводе с Пелагеей
Изучив все документы, адвокаты певицы узнали, что Телегин умышленно скрыл "большую часть семейного имущества" от раздела.
iReactor 06:06
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе с Арзамасовой из «Папиных дочек»
Как сообщает «Общественная служба новостей», профессиональный фигурист, тренер по фигурному катанию Илья Авербух прокомментировал свой роман с звездой «Папиных дочек» Елизаветой Арзамасовой.
CT news 17:29
Происшествия
Полонский подрался с обманутым дольщиком в Москва-Сити
REGNUM 06 июля в 14:08
Происшествия
В Геленджике мощный ливень затопил центральную набережную
В Геленджике на части центральной набережной из-за сильного дождя образовалось скопление воды.
Российская газета 08:52
Футбол
Сёмин присутствует на матче «Спартака» с «Локомотивом»
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин присутствует на матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком».
RT на русском 14:16
Футбол
Английские и итальянские клубы возобновили интерес к Гайчу после ЦСКА
Английские и итальянские клубы возобновили интерес к нападающему Адольфу Гайчу после того, как столичный ЦСКА обратился с трансферным предложением к "Сан-Лоренсо".
Газета.Ru 04:29
Игры
Ubisoft раздаёт 7-дневный триал на Uplay+ с доступом к сотне игр
Перед началом конференции Ubisoft Forward французский издатель решил раздать 7-дневный триал на свою премиальную подписку Uplay+.
Игромания.ру 13:09
Общество
На томского журналиста составили протокол о фейке за статью о мешках с трупами, сваленными в кучу в морге коронавирусной больницы
Журналист указывал на нарушение санитарно-эпидемиологических правил в морге — трупные останки не должны лежать в мешках, сваленных в кучу.
Медиазона 05:23
Футбол
Гендиректор «Зенита» отреагировал на жалобу «Спартака» в РФС
Заместитель председателя совета директоров "Спартака" Сергей Михайлов уже направил главе комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Семену Андрееву письмо с просьбой дать оценку провокационному высказыванию гендиректора чемпионов России сезона-2019/2020.
Газета.Ru 10:18
Армия и оружие
Хафтар решил возместить потери своей армии советскими Т-62
Танки Т-62 получают все большее распространение в Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара.
Военное дело вчера в 02:15
Футбол
«Сельта» сыграла вничью с «Атлетико» в 35-м туре Примеры
На днях прошел матч между «Сельтой» и «Атлетико» в рамках 35 тура Ла Лиги, который закончился ничьей.
CT news 05:48
Шоу-бизнес
Самойлова воссоединилась с Джиганом ради детей
Модель Оксана Самойлова объяснила, что не развелась с рэпером Джиганом из-за детей.
Газета.Ru 12:00
Происшествия
В Казани загорелись здание и ангар «Казаньнефтепродукта»
В Казани вспыхнул пожар в административном здании и ангаре филиала «Казаньнефтепродукта» (входит в ОАО ХК «Татнефтепродукт»).
Известия 17:26