Пока Михаил Ефремов ждет суда под домашним арестом, отрезанный от внешнего мира, в прессе продолжается заочная пикировка адвокатов. Защитник актера заявил, что собрал достаточно доказательств невиновности своего подопечного.

с чего всё началось

Адвокат устроившего смертельное ДТП актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев пообещал, что подготовленные им доказательства произведут сенсацию в суде.

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