Происшествия
ИзвестияАдвокат Ефремова пообещал «жестко» поговорить с актером
Адвокат Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, Эльман Пашаев в беседе с изданием Starhit заявил о желании родственников погибшего водителя Сергея Захарова «заработать» и пообещал провести с артистом «жесткий» разговор.
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с чего всё началось
Больше недели прошло с момента, когда жизнь Михаила Ефремова разделилась на «до» и «после». 9 июня актер стал виновником смертельного ДТП в центре Москвы. Все это время его адвокат пытался передать родственникам погибшего водителя Сергея Захарова денежную компенсацию.StarHit.ruвчера в 15:47
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Адвокат Ефремова обнародовал запись разговора с братом погибшего в ДТП Захарова
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