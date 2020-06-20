Больше недели прошло с момента, когда жизнь Михаила Ефремова разделилась на «до» и «после». 9 июня актер стал виновником смертельного ДТП в центре Москвы. Все это время его адвокат пытался передать родственникам погибшего водителя Сергея Захарова денежную компенсацию.

с чего всё началось

Адвокат Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, Эльман Пашаев в беседе с изданием Starhit заявил о желании родственников погибшего водителя Сергея Захарова «заработать» и пообещал провести с артистом «жесткий» разговор.

Гаджеты Apple может переименовать iPhone и iOS Как сообщает главный редактор ресурса XDA Developers Макс Вайнбах, бренд iPhone получит новое название - Apple iPhone. 28

Футбол Клопп: «Вернер? Почему я должен комментировать трансфер "Челси"?» Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не захотел комментировать переход нападающего "РБ Лейпциг" Тимо Вернера в "Челси".

Футбол Еременко: от поступка игрока «Сочи» возникла рвотная реакция Полузащитник "Ростова" Роман Еременко поделился мнением относительно резонансного поражения дончан от "Сочи" (1:10) в домашнем матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "Чемпионат".

Шоу-бизнес Молодая жена Петросяна показала совместные фото 31-летняя жена юмориста опубликовала в Stories своего Instagram видео, на котором она листает альбом с семейными фотографиями. 31

Общество В Гидрометцентре спрогнозировали жаркий и сухой июль Практически на всей европейской территории страны июль ожидается теплым, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. 47

Армия и оружие Украина впервые испытала ракеты «Нептун» с боевой частью Украина впервые провела испытания ракет "Нептун" с боевой частью на полигоне в Одесской области, передает ТАСС со ссылкой на сообщение государственного концерна "Укроборонпром". 26

Наука В Индийском океане обнаружили зарождающийся континент Группа ученых из Австралии и Франции пришла к выводу, что в южной части Индийского океана происходит процесс, который с геологической точки зрения можно охарактеризовать как формирование нового континента. 9

Общество Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 20 июня Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 569 тыс. (7972 за сутки, минимальный показатель с апреля).

Футбол Президент «Сочи» прокомментировал крупную победу над «Ростовом» Президент "Сочи" Борис Ротенберг не согласился с тем, что его команда была обязана согласиться на перенос матча 23-го тура против "Ростова" (10:1).

Энергетика Сланцевый коллапс: CША станут рекордсменом по падению нефтедобычи Падение добычи В 2019 году американцы вырвались в лидеры по нефтедобыче, опередив Россию и Саудовскую Аравию, — помогла сланцевая нефть. 18

Политика МИД Великобритании ответил на статью Путина о Второй мировой войне История не должна переписываться в угоду интересам той или иной страны, победа над нацистским режимом стала возможной благодаря мужеству стран-союзников и СССР, заявил РИА Новости представитель МИД Великобритании Так он прокомментировал статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, в которой он изложил свои взгляды на конфликт, его причины и восприятие в современном мире. 900

Политика Глава ЛНР обратился к Зеленскому с требованием прекратить огонь Луганск, 20 июня 2020, 09:02 — REGNUM Вернуть режим полной боевой готовности пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник, если украинские силовики не прекратят обстрелы. 17

Политика ЕС продлил антироссийские санкции еще на год Совет Евросоюза принял решение продлить санкции против России еще на год, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. 567