Происшествия

ВедомостиВедомостиАдвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о невиновности своего клиента в смертельном ДТП в центре Москвы. Ефремов не признает вину, данное преступление он не совершал, заявил Пашаев в эфире канала «Москва 24».
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с чего всё началось

Ефремов заявил о невиновности в совершении ДТП – адвокат

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев сказал телеканалу Москва 24, что артист заявил о невиновности в аварии, в которой погиб водитель автомобиля.
Москва 24вчера в 06:40

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Адвокат Ефремова объяснил слова о непризнании актером вины в ДТП

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Адвокат: я не говорил, что Ефремов отказался от признания вины

Коммерсантъвчера в 10:16

Адвокат пояснил слова о непризнании Ефремовым вины в совершении ДТП

ТАССвчера в 11:12

Адвокат сына Захарова объяснил непризнание Ефремовым вины в аварии

Lenta.ruвчера в 15:35

Адвокат семьи Захарова отреагировал на непризнание Ефремовым вины в ДТП

РБКвчера в 08:54

Адвокат потерпевшего прокомментировал отказ Ефремова признать вину

РИА Новостивчера в 08:27

Вопрос о признании вины Ефремова пока не поднимался – адвокат

Москва 24вчера в 08:30
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Политика

Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам

Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам. Трансляцию ведет телеканал "Россия 24".
Газета.Ru 02 июля в 08:10
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Политика

Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США

Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.
Газета.Ru вчера в 12:46
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Общество

В Амурской области половина выпускников не пришла на первый ЕГЭ

REGNUM вчера в 03:57
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Футбол

Тренер «Баварии» высказался перед финалом Кубка Германии

Напомним, в решающем матче «Байер» сыграет против «Баварии». Встреча пройдёт 4 июля в Берлине.
ГЛАС.RU вчера в 09:17
Шоу-бизнес

Сергей Безруков показал архивные фото со съемок «Бригады»

Российский актер опубликовал в своем Instgaram видео, на котором разбирает фотографии со съемок популярного сериала «Бригада».
CT news вчера в 06:53
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Общество

Стюарды отклонили протест Red Bull Racing против Mercedes

Autosport.com.ru вчера в 21:47
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Авто

Lamborghini показала скоростную яхту стоимостью 235 миллионов рублей

Цена яхты по текущему курсу составила 235 миллионов рублей.
АБН вчера в 16:44
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Политика

Козак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине

Во время встречи политических советников глав государств «нормандской четверки» в Берлине состоялся обстоятельный разговор, но прорыва на переговорах произошло.
Известия 01:02
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Экономика

В Госдуме предложили увеличить имущественный налоговый вычет

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил увеличить суммы, из которых граждане могут получить налоговый вычет при покупке недвижимости, сообщает РТ со ссылкой на письмо парламентария на имя премьер-министра Михаила Мишустина.
РИА Новости 01:19
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Общество

Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в родном селе в Дагестане

РИА Новости вчера в 19:48
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Общество

Установлены санитарные требования к работе школ и детсадов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление об утверждении санитарно-эпидемиологических правил по работе образовательных организаций для детей и молодежи в условиях COVID-19.
Вести.Ru вчера в 13:03
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Шоу-бизнес

Сергей Шнуров впервые показал четвертую жену в социальных сетях

Лидер группировки «Ленинград» впервые за два года показал, как выглядит его четвертая жена.
CT news вчера в 06:19
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Общество

С 1 июля некоторым категориям пенсионеров добавили до 3500 рублей

На средства могут рассчитывать пенсионеры, под опекой которых дети до 18 лет. Прибавка составит 3-3,5 тыс. руб. в месяц.
Evo-rus.com вчера в 01:45
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Общество

Детсады в Ростовской области 6 июля вернутся к полноценной работе

В пятницу, 3 июля губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал постановление о смягчении ряда действующих ограничений, введенных в регионе из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Kursk.com вчера в 15:34
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Политика

Опубликован обновленный текст Конституции РФ

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о внесении поправок к Конституции и тем же указом глава государства постановил опубликовать Основной закон с внесенными в него изменениями.
Известия вчера в 18:14
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Космос

Первый космический турист сможет в 2023 году выйти в открытый космос

Первый космический турист сможет в 2023 году выйти в открытый космос.
Эхо Москвы вчера в 23:33
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Защищающий от рака и укрепляющий кости продукт назвал диетолог

Live24 вчера в 12:31
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Джастин Гэтжи выразил соболезнования Хабибу Нурмагомедову

CT news вчера в 16:33
Игры

Создатели Horizon Zero Dawn назвали дату релиза ПК-версии игры

Вашингтон, 3 июля 2020, 22:56 — REGNUM Разработчики Horizon Zero Dawn назвали дату выхода её ПК-версии.
REGNUM вчера в 15:56
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Общество

В ВОЗ назвали единственное обнадеживающее лекарство против COVID-19

Российская газета вчера в 17:41
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Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 4 июля

Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 667,8 тыс. (6718 за сутки).
РБК 01:58
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Общество

Повторный пик коронавируса начался в некоторых странах, сообщили в ВОЗ

В некоторых государствах наблюдается новый пик заболевания коронавирусной инфекцией.
Мойка78 вчера в 20:38
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Космос

Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье

Pro Город НН вчера в 10:57
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Хоккей

Российские хоккеисты не включены в сборную всех времен

Эксперты составили символическую хоккейную сборную, куда включили различных хоккеистов, которые в разные годы принимали участие в чемпионатах мира.
CT news вчера в 08:16
Здоровье

Минздрав РФ назвал регионы с самой высокой заболеваемостью раком

В Минздраве России назвали Архангельскую область регионом с наиболее высоким показателем заболеваемости злокачественными новообразованиями.
ФАН вчера в 00:28
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Общество

В США зафиксирован антирекорд по числу новых случаев коронавируса

В США за сутки выявили 57 497 новых случаев коронавирусной инфекции, что стало наибольшим суточным приростом заболеваемости с начала пандемии.
RT на русском вчера в 22:36
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Политика

КНДР не увидела необходимости в переговорах с США

В настоящее время нет необходимости возобновлять переговорный процесс между Пхеньяном и Вашингтоном, поскольку США используют его только в качестве "политического инструмента", заявила замминистра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи.
Интерфакс 02:06
Наука

В России скрестили нейросеть и VR ради опасных исследований

SM News вчера в 09:01
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Общество

Пособие до 60 тыс. руб. получит часть россиян в ближайшие два месяца

Если случаи заражения среди пациентов медучреждения были зафиксированы, сотрудники получат по 35 тыс.
Цензуры.Нет вчера в 15:31
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Общество

Обвинение запросило шесть лет колонии для журналистки из Пскова

RT на русском вчера в 06:33
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваБольше новостей по теме
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