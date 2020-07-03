Происшествия

REGNUMREGNUMАдвокат Ефремова пояснил свои слова о непризнании актером вины в ДТП

Москва, 3 июля 2020, 18:44 — REGNUM Адвокат заслуженного артиста России Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что его слова о непризнании Ефремовым своей вины за пьяное ДТП были не так поняты. Соответствующее заявление он сделал журналистам сегодня, 3 июля.
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с чего всё началось

Ефремов заявил о невиновности в совершении ДТП – адвокат

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев сказал телеканалу Москва 24, что артист заявил о невиновности в аварии, в которой погиб водитель автомобиля.
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Адвокат сына Захарова объяснил непризнание Ефремовым вины в аварии

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Адвокат: я не говорил, что Ефремов отказался от признания вины

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Адвокат потерпевшего прокомментировал отказ Ефремова признать вину

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Адвокат потерпевших прогнозирует новое публичное обращение Михаила Ефремова

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Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей

Заместителя главы Минобрнауки Марину Лукашевич задержали по делу о мошенничестве на 40 млн рублей.
Известия вчера в 20:43
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Политика

Разведка США заявила об отсутствии доказательств сговора России и талибов

Американский Национальный совет по разведке подготовил меморандум, в котором говорится об отсутствии прямых доказательств сговора России с радикальным движением «Талибан» (организация запрещена в России) в Афганистане.
Lenta.ru вчера в 23:25
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Общество

Отец Хабиба Нурмагомедова скончался в Москве

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, скончался в Москве.
RT на русском вчера в 07:12
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Экономика

Эксперт рассказал, как не допустить «снежного кома» из кредитов

Заемщикам во избежание банкротства не следует брать кредиты для погашения уже существующих долгов, кроме того надо избегать завышенных ставок и выплат по кредитам свыше 25-30% дохода, рассказала РИА Новости эксперт Национального центра финансовой грамотности Ирина Жигина.
ПРАЙМ вчера в 20:15
Общество

Роспотребнадзор запретил детский отдых в лагерях за пределами регионов

Роспотребнадзор запретил детский отдых в лагерях за пределами регионов до конца 2020 года.
Lenta.ru вчера в 15:31
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Авто

Компания Dodge представила самый мощный серийный внедорожник в мире

Стало известно, что бльшой внедорожник Dodge Durango, который был построен на общей платформе с Jeep Grand Cherokee, претерпел серьезное обновление.
ToDay News Ufa вчера в 17:00
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Политика

Spiegel: Москва потребует от Киева активизации мер по Донбассу

На переговорах по деэскалации конфликта на востоке Украины Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает немецкое издание Spiegel, ознакомившееся с неофициальным рабочим документом российской делегации.
Газета.Ru вчера в 10:02
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Футбол

36-летний Снейдер получил предложение и может возобновить карьеру

36-летний Снейдер завершил карьеру в 2019 году, его последним местом работы был катарский клуб «Аль-Гарафа».
Матч ТВ вчера в 18:26
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Технологии

Российские ученые отказались от разработки медицинского модуля для МКС

Деловое.ТВ вчера в 08:46
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Здоровье

Ещё 38 человек заразились коронавирусом в Хакасии

За последние сутки в республике выявлено 38 новых случаев заражения COVID-19.
Хакасия 02 июля в 23:28
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Шоу-бизнес

Гоар Аветисян впервые стала мамой

Новоиспеченная мама поделилась трогательным снимком в личном блоге, на котором держит новорожденного на руках и радостно улыбается.
StarHit.ru вчера в 12:18
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СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске

Live24 вчера в 02:47
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Общество

В США зарегистрирован новый рекорд по числу заразившихся коронавирусом

В США за сутки коронавирусом заразились 57,5 тыс. человек — это самый высокий показатель с начала пандемии, передает The Washington Post.
Коммерсантъ вчера в 22:54
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Здоровье

В Минздраве назвали регионы с самой высокой заболеваемостью раком

В общей сложности в России в 2019 году было впервые выявлено 640,4 тыс. случаев злокачественных новообразований, что больше уровня 2018 года на 2,5% (было 624,7 тыс.).
РБК вчера в 01:30
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Политика

В Рязанской области выявлено более 100 тыс. «аномальных» бюллетеней

На прошедшем голосовании по поправкам в Конституцию в Рязанской области статистическими методами выявлено 109 тыс. аномальных голосов.
YA62.ru вчера в 16:37
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Экономика

В Госдуме предложили увеличить имущественный налоговый вычет

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил двукратно увеличить суммы, из которых граждане могут получить налоговый вычет при покупке недвижимости.
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Политика

Верховный суд Турции разрешил превратить собор Святой Софии в мечеть

Российская газета 02 июля в 09:11
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Общество

Более 10 тысяч подмосковных школьников сдали ЕГЭ

Сегодня школьники в Подмосковье сдали ЕГЭ по предмету на выбор — литературе, географии, информатике и ИКТ.
РИА Новости вчера в 12:20
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Происшествия

Четверо погибли в результате взрыва на фабрике фейерверков в Турции

В результате взрыва на фабрике фейерверков в турецкой провинции Сакарья погибли четыре человека.
RT на русском вчера в 18:28
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Шоу-бизнес

Ксения Бородина и Курбан Омаров отмечают пятую годовщину свадьбы

Ксения Бородина вышла замуж за бизнесмена Курбана Омарова в 2015 году. 3 июля супруги отмечают пятилетие своего брака – деревянную свадьбу.
Дни24 вчера в 03:45
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Политика

Владимир Путин подписал указ о поправках к Конституции России

Ново-Огарево, Московская область, 3 июля 2020, 16:31 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о вступлении поправок к Конституции России в силу.
REGNUM вчера в 09:31
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Общество

Усомнившийся в статистике по коронавирусу демограф уволен из Росстата

Алексей Ракша участвовал в подготовке материала «Медиазоны» о расхождениях официальной статистики с реальным числом умерших, давал комментарий «Медузе» для расследования о возможных манипуляциях с данными.
Коммерсантъ вчера в 12:52
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Шоу-бизнес

Дочь Евгения Осина Агния вышла замуж

Дочь певца Евгения Осина 18-летняя Агния вышла замуж. Короткое видео со свадьбы она выложила в своем Instagram.
МИР 24 вчера в 17:09
Политика

В Кремле заявили о контактах с рядом стран по вопросу открытия границ

Москва, 3 июля 2020, 13:11 — REGNUM Россия в настоящее время ведет контакты с отдельными государствами по вопросу открытия границ, однако конкретных решений пока не принималось, заявил 3 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
REGNUM вчера в 06:11
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Общество

В ПФР заявили о невозможности вернуть выплаченные не тому родителю деньги

Ранее в СМИ появились многочисленные публикации о том, что эти выплаты размером в 10 тыс. руб. в некоторых случаях получили родители, которые не проживают с детьми и не занимаются их воспитанием.
РБК вчера в 17:05
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Футбол

Месси может продолжить карьеру в «Манчестер Сити»

ProstoProSport вчера в 23:49
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В Москве начались задержания участников пикетов у здания ФСБ

Ведомости вчера в 13:24
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Кино

«Люблю серфинг и охоту на диких свиней»: Марго Робби отмечает 30-летие

Австралийская актриса в свободное от съемок время обожает заниматься серфингом и охотиться на диких свиней.
Дни24 02 июля в 11:25
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Шоу-бизнес

Геннадий Хазанов попал в больницу из-за проблем с сердцем

По информации РЕН ТВ, 74-летнего народного артиста доставили в отделение кардиологии, у него наблюдались симптомы проблем с сердцем.
Известия вчера в 20:46
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Общество

Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю

Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия вчера в 02:36
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваБольше новостей по теме
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