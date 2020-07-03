Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев сказал телеканалу Москва 24, что артист заявил о невиновности в аварии, в которой погиб водитель автомобиля.

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Москва, 3 июля 2020, 18:44 — REGNUM Адвокат заслуженного артиста России Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что его слова о непризнании Ефремовым своей вины за пьяное ДТП были не так поняты. Соответствующее заявление он сделал журналистам сегодня, 3 июля.

Адвокат Ефремова пояснил свои слова о непризнании актером вины в ДТП

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