Происшествия
REGNUMАдвокат Ефремова пояснил свои слова о непризнании актером вины в ДТП
Москва, 3 июля 2020, 18:44 — REGNUM Адвокат заслуженного артиста России Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что его слова о непризнании Ефремовым своей вины за пьяное ДТП были не так поняты. Соответствующее заявление он сделал журналистам сегодня, 3 июля.
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с чего всё началось
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев сказал телеканалу Москва 24, что артист заявил о невиновности в аварии, в которой погиб водитель автомобиля.Москва 24вчера в 06:40
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