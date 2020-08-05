Происшествия
ИА Красная ВеснаАдвокат Ефремова признался, что текст видеообращения написал он
Текст для видеообращения, в котором Михаил Ефремов извиняется перед семьей погибшего, написал его адвокат Эльман Пашаев, 5 августа сообщает РИА Новости. «Да, я писал для него текст, это готовил текст для него я», — сказал Пашаев.
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Михаил Ефремов извинился перед семьей погибшего Сергея Захарова ради его мамы
Комсомольская правда11:10
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Происшествия
Второй самолет МЧС с российской помощью прибыл в Бейрут
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Происшествия
Во Владимирской области военнослужащий случайно застрелил сослуживца
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