Текст для видеообращения, в котором Михаил Ефремов извиняется перед семьей погибшего, написал его адвокат Эльман Пашаев, 5 августа сообщает РИА Новости. «Да, я писал для него текст, это готовил текст для него я», — сказал Пашаев.

Адвокат Ефремова признался, что текст видеообращения написал он

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