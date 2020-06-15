Происшествия

RT на русскомRT на русскомАдвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова от помощи

Эльман Пашаев, адвокат актёра Михаила Ефремова, прокомментировал отказ от контакта и помощи семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП на Смоленской площади в Москве.
Читать в источнике
Комментировать311
с чего всё началось

Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова принять материальную помощь

Защищающий заслуженного артиста России Михаила Ефремова адвокат Эльман Пашаев в интервью 5-tv.ru прокомментировал отказ семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова принять материальную помощь и идти на контакт. По его словам, близкие погибшего намерены получить больше денег, чем им предлагают сейчас.
Пятый каналвчера в 14:52

Подробнее о событии

Адвокат рассказал, почему семья погибшего в ДТП не берет денег Ефремова

REGNUMвчера в 20:05

Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова принять материальную помощь

Пятый каналвчера в 14:52

Адвокат Ефремова оценил решение семьи Захарова не принимать извинения от актера

ФАНвчера в 16:59

Адвокат Ефремова призвал «нормально объяснить» семье жертвы ДТП ситуацию

Взгляд.рувчера в 17:52

Адвокат Ефремова ищет родственников погибшего Сергея Захарова в Рязанской области

RZN.infoвчера в 07:20

Адвокат Ефремова заявил, что родные Захарова не идут на контакт

News.ru13 июня в 15:04

Адвокат: Ефремов хочет выплатить компенсацию родным Захарова, но они не идут на контакт

ТАСС13 июня в 14:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 01:59, Ашберн
Шоу-бизнес

Наталия Орейро подала документы на получение гражданства России

Известия 01:50
1
Футбол

«Динамо» разгромило «Спартак» в товарищеском матче

RT на русском вчера в 11:50
Экономика

Названы сферы с наибольшим сокращением зарплат из-за коронавируса

Больше всех в апреле и мае этого года сократили расходы на заработные платы компании малого и среднего бизнеса из сектора культуры, спорта, отдыха и развлечений.
РИА Новости 01:40
Шоу-бизнес

Сын Анджелины Джоли показал, как актриса выглядит дома

11-летний Нокс стал личным фотографом мамы. На улице Анджелине Джоли не дают прохода папарацци, а дома преследуют с камерой дети.
7Дней.ру вчера в 02:00
2
Происшествия

В Москве машина скорой помощи насмерть сбила женщину

ТАСС вчера в 15:04
284
Экономика

Эксперт рассказал, чем грозит повышение МРОТ в кризис

Ранее в своем Telegram-канале лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил установить минимальную зарплату по России в размере 30 тысяч рублей в месяц, среднюю - в размере 70 тысяч рублей.
РИА Новости вчера в 05:16
229
Финансы

Акции российских компаний

Цена закрытия акций, входящих в базу индекса Мосбиржи, по итогам торгов 10.06.2020, руб. (см. таблицу).
Город N (Ростов) 13 июня в 13:03
Общество

Еще один китайский город ввел военное положение из-за коронавируса

Еще один китайский город, Баодин в провинции Хэбэй, ввел военное положение из-за вспышки коронавирусной инфекции в соседнем Пекине.
Lenta.ru 01:45
Общество

Правозащитники нашли 200 случаев преследования за фейки о COVID-19

Сколько дел о "фейках" возбуждается в России За 450 дней мониторинга (с даты вступления в силу статьи КоАП о "фейковых новостях") "Агора" зафиксировала около 200 случаев преследования "за распространение информации, которая отличается от официальных пресс-релизов".
РБК 01:31
Общество

По делу Белгазпромбанка следствие изъяло около 150 картин

Как сообщает телеканал "Беларусь 1", в рамках расследования дела Белгазпромбанка следствием принято решение об изъятии около 150 картин общей стоимостью $20 млн.
Московский Комсомолец вчера в 18:46
3
Общество

Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок

Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 13 июня в 05:08
1,4K
Общество

В Челябинске отменили запланированное на 24 июня построение войск и техники

REGNUM вчера в 11:15
112
Кино

Лучшим киногероем в истории назван Индиана Джонс

Читатели информационного журнала Empire назвали Индиану Джонса величайшим героем в кино.
Evo-rus.com 13 июня в 07:15
133
Общество

Би-би-си начала показ игрового сериала об инциденте в Солсбери

В первой серии две основные сюжетные линии посвящены полицейскому Нику Бейли, госпитализированному после посещения дома Скрипаля, и главе Службы общественного здравоохранения графства Уилтшир Трейси Даскевич, пытающейся свести к минимуму последствия ЧП для жителей Солсбери.
ТАСС вчера в 23:08
Происшествия

Пара устроила секс в «Яме» в центре Москвы

В центре Москвы молодая пара занялась сексом на глазах у прохожих.
Московский Комсомолец вчера в 14:02
119
Происшествия

В Хакасии на Ивановских озерах погиб турист из Красноярска

Среда24 вчера в 23:51
Общество

Названы регионы России с самым высоким уровнем благосостояния семей

Москва, 15 июня 2020, 08:13 — REGNUM Лидером среди регионов России с наивысшим уровнем благосостояния семей стал Ямало-Ненецкий автономный округ.
REGNUM 01:13
349
Общество

В Приморье продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса

В Приморье из-за сохраняющегося прироста числа случаев коронавируса продлили режим повышенной готовности.
РИА Новости вчера в 21:02
88
Кино

Netflix опубликовал драму «Пятеро одной крови» о ветеранах Вьетнама

Piter.tv 12 июня в 12:50
3
Происшествия

В «Пулково» два самолета задели друг друга

BFM.ru вчера в 06:44
455
Футбол

Тренер сборной Украины: Если Зидан доверится Лунину, он сожрет Куртуа

Главный тренер юношеской сборной Украины Александр Петраков поделился мнением о перспективах голкипера Андрея Лунина в мадридском «Реале».
Нева Спорт 01:28
Авто

Новый Geely FY11 привезут в Россию из Китая

Запуск продаж Geely FY11 в России намечен на третий квартал, хотя в компании понимают возможность каких-либо задержек.
SpeedMe 13 июня в 15:18
34
Происшествия

В Красноярске ищут женщину, избившую в лифте ребенка

Полиция разыскивает женщину, избившую маленькую девочку в лифте дома в Октябрьском районе Красноярска, сообщает краевой главк МВД.
РИА Новости вчера в 23:28
42
Политика

Путин рассказал о решении по взятию аэропорта Слатина в 1999 году

Президент России Владимир Путин рассказал, что у него спрашивали мнение о возможности захвата аэропорта Слатина в Косово в 1999 году.
Известия вчера в 06:33
110
Общество

В Новочеркасске повесили плакаты с ошибкой ко Дню России и извинились

В честь праздника в Новочеркасске появились плакаты ко Дню России.
Lenta.ru 13 июня в 11:59
528
Гаджеты

Новый ноутбук Mi Notebook 14 представила Xiaomi

Live24 12 июня в 07:58
1
Общество

Петербург с 15 июня снимает часть ограничений

Санкт-Петербург с 15 июня снимает часть ограничений.
BFM.ru 13 июня в 06:40
375
Политика

Путин ответил на критику поправок к Конституции

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском вчера в 09:24
7,2K
Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском 13 июня в 21:02
1,8K
Здоровье

У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение

BFM.ru вчера в 23:21
350
ДТП с участием Михаила ЕфремоваБольше новостей по теме
Главное