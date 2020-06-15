Происшествия
ГородовойАдвокат Ефремова объяснил отказ семьи Захарова от помощи
Адвокат Эльман Пашаев, защищающего обвиняемого в смертельном ДТП актера Михаила Ефремова, высказался по поводу поведения семьи погибшего курьера Сергея Захарова — она решила никак не контактировать с актером и не принимать от него никакой помощи. Об этом сообщает «Пятый канал».
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с чего всё началось
Защищающий заслуженного артиста России Михаила Ефремова адвокат Эльман Пашаев в интервью 5-tv.ru прокомментировал отказ семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова принять материальную помощь и идти на контакт. По его словам, близкие погибшего намерены получить больше денег, чем им предлагают сейчас.Пятый каналвчера в 14:52
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Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова принять материальную помощь
Пятый каналвчера в 14:52
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