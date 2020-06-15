Происшествия

ГородовойГородовойАдвокат Ефремова объяснил отказ семьи Захарова от помощи

Адвокат Эльман Пашаев, защищающего обвиняемого в смертельном ДТП актера Михаила Ефремова, высказался по поводу поведения семьи погибшего курьера Сергея Захарова — она решила никак не контактировать с актером и не принимать от него никакой помощи. Об этом сообщает «Пятый канал».
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с чего всё началось

Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова принять материальную помощь

Защищающий заслуженного артиста России Михаила Ефремова адвокат Эльман Пашаев в интервью 5-tv.ru прокомментировал отказ семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова принять материальную помощь и идти на контакт. По его словам, близкие погибшего намерены получить больше денег, чем им предлагают сейчас.
Пятый каналвчера в 14:52

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Адвокат Ефремова назвал «грязным пиаром» отказ семьи Захарова от помощи

News.ru03:43

Адвокат Ефремова объяснил причину отказа семьи Захарова от помощи

Lenta.ruвчера в 19:28

Адвокат Ефремова отреагировал на отказ семьи Захарова от помощи

Известиявчера в 22:38

Адвокат рассказал, почему семья погибшего в ДТП не берет денег Ефремова

REGNUMвчера в 20:05

Адвокат Ефремова объяснил, почему семья погибшего рязанца отказалась от помощи актера

RZN.info02:49

Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова принять материальную помощь

Пятый каналвчера в 14:52

Адвокат: Ефремов хочет выплатить компенсацию родным Захарова, но они не идут на контакт

ТАСС13 июня в 14:41
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Политика

В Кремле с пониманием относятся к отмене парадов в регионах

РИА Новости 06:24
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Общество

Праздник «Алые паруса» состоится в формате телетрансляции

Planet Today 07:34
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Политика

В Кремле прокомментировали приговор американцу Уилану

Американца Пола Уилана, который был осужден в России к 16 годам колонии за шпионаж, нельзя считать политическим заложником, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Rambler News Service 06:39
Авто

Ателье ABT Sportsline доработало Audi S8 в кузове D5

В результате уровень мощности двигателя увеличился до 700 лошадиных сил, а крутящий момент теперь равен 880 Нм.
Evo-rus.com 13 июня в 10:19
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о травмах артиста в ДТП

REGNUM 04:11
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Общество

С 1 июля у некоторых пенсионеров в России проиндексируют выплаты

Москва, 14 июня 2020, 08:29 — REGNUM Российским пенсионерам, которые являются попечителями или опекунами несовершеннолетних, с 1 июля начнут проводить индексацию пенсионных выплат.
REGNUM вчера в 01:29
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Игры

Авторы ремейка Mafia представили сюжетный трейлер

CyberSport.ru 13 июня в 15:21
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Экономика

Спрогнозирован курс доллара к концу года

Курс доллара к концу 2020 года составит 66 рублей.
Lenta.ru 00:52
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Общество

Названы регионы России с самым высоким уровнем благосостояния семей

Москва, 15 июня 2020, 08:13 — REGNUM Лидером среди регионов России с наивысшим уровнем благосостояния семей стал Ямало-Ненецкий автономный округ.
REGNUM 01:13
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Происшествия

В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди

В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди, которую подозревали в том, что она изуродовала нескольких пациентов.
RT на русском 07:20
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Общество

Все заместители главного редактора уволились из «Ведомостей»

Все пять заместителей главного редактора покидают «Ведомости». Об этом говорится в публикации на сайте издания.
BFM.ru 07:21
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Энергетика

Польская PGNiG надеется до 1 июля получить от «Газпрома» $1,5 млрд

"Газпром" до 1 июля вернет польской PGNiG $1,5 млрд переплаты за газ по решению Стокгольмского арбитража.
Вести.Ru 06:57
25
Общество

В Свердловской области продлили ограничительные меры до 22 июня

Ограничительные меры, введенные в Свердловской области из-за распространения коронавируса, продлены до 22 июня.
ТАСС 05:26
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Политика

Россия вышлет двух чешских дипломатов после скандала с рицином

МИД России объявил персонами нон грата двух чешских дипломатов, сообщил посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька, передает ТАСС.
РБК 05:09
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Интернет

«Яндекс» запустил сервис видеозвонков

Яндекс запустил сервис видеовстреч под названием Яндекс.Телемост.
Piter.tv 05:20
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Общество

В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы

У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости вчера в 14:34
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Политика

Макрона не пригласили на парад Победы в Москве

«Господин Макрон не приедет в Москву [на парад победы 24 июня], он не получил приглашение от российских властей», - уточнил собеседник.
Аргументы недели 07:42
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Экономика

ЦБ зафиксировал новый отток вкладов россиян из банков

В марте клиенты закрывали вклады и в иностранной валюте, и в рублях, изъяв из банков 315 млрд руб. Тогда ЦБ допускал новый отток вкладов из-за снижения доходов россиян на фоне самоизоляции.
РБК 05:12
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Происшествия

Протестующие в Атланте попытались перекрыть автомагистраль

РЕН ТВ вчера в 21:56
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Происшествия

В Екатеринбурге воспитательница детсада пришла на работу пьяной

Вестник 07:05
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Шоу-бизнес

Тимати назвал Собчак «животным» за шутку об изнасиловании Костюшкина

Рэпер Тимати в своем Instagram в нецензурной форме прокомментировал высказывание ведущей Ксении Собчак на тему изнасилования музыканта Стаса Костюшкина педофилом.
Московский Комсомолец вчера в 19:40
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Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Газета.Ru вчера в 06:09
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Происшествия

Горит хлебозавод в центре Воронежа

Серьезный пожар в центре Воронежа — горит хлебозавод №1 на улице Фридриха Энегельса.
Вести.Ru 07:33
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Политика

Турецкий МИД прокомментировал перенос визита Лаврова в Анкару

Визит руководителя МИД России Сергея Лаврова перенесли в связи с проработкой новых шагов по решению кризиса на Ближнем Востоке и Ливии.
Народные новости 07:02
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Общество

Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений

Вести.Ru 04:58
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Политика

Порошенко обвинил Януковича в утрате Украиной Крыма

Киев, 15 июня 2020, 13:05 — REGNUM Бывший президент Украины Пётр Порошенко считает своего предшественника Виктора Януковича ответственным за утрату Украиной Крыма.
REGNUM 06:05
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Политика

На Украине назвали способ дать достойный отпор «агрессии» России

Правительство Украины назвало переоснащение Вооруженных сил (ВСУ) новейшим и модернизированным вооружением способом дать «достойный отпор вооруженной агрессии» России.
Lenta.ru 07:44
Армия и оружие

США пытались следить за погружением «Витязя» в Марианскую впадину

Телеканал «Звезда» показал сюжет о погружении российского беспилотного аппарата «Витязь» в Марианскую впадину, в котором представители центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин» и Фонда перспективных исследований рассказали, что за погружением пытались следить крейсер и разведывательные самолеты США.
Военное дело 00:02
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Футбол

Андрей Лунин: Шел в «Реал» не всю жизнь в арендах быть, а там играть

Голкипер «Овьедо» Андрей Лунин, выступающий за нынешний клуб на правах аренды, заявил о желании стать первым номером мадридского «Реала».
Советский спорт 05:31
Происшествия

Стерненко избирают меру пресечения в Шевченковском районном суде

Украина.ру 03:49
ДТП с участием Михаила ЕфремоваБольше новостей по теме
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