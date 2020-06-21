Адвокат разоблачил женщину, которую журналисты представили как домработницу Ефремова, и рассказал о его домашнем аресте. Дама, в частности, заявила: Михаил крайне подавлен (что правда). И до такой степени винит себя, что не сегодня-завтра может совершить с собой что-нибудь страшное.

с чего всё началось

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