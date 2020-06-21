Происшествия

Lenta.ruLenta.ruАдвокат Ефремова прокомментировал сообщения о попытке суицида актера

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер не пытался покончить с собой. Так он прокомментировал изданию «Собеседник» появившиеся ранее в ряде СМИ сообщения о попытках суицида артиста.
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с чего всё началось

Адвокат Ефремова опроверг наличие у него суицидальных мыслей

Адвокат разоблачил женщину, которую журналисты представили как домработницу Ефремова, и рассказал о его домашнем аресте. Дама, в частности, заявила: Михаил крайне подавлен (что правда). И до такой степени винит себя, что не сегодня-завтра может совершить с собой что-нибудь страшное.
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Адвокат Ефремова отрицает, что у актера появились мысли о суициде после ДТП

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Адвокат Ефремова высказался о «попытке суицида» актера

Московский Комсомолец02:17

Адвокат Ефремова ответил на сообщения о «суицидальных мыслях» актера

РИА Новости02:04

Адвокат Ефремова прокомментировал сообщения о попытке суицида актера

Lenta.ru02:45
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Общество

Путин присвоил главврачу больницы в Коммунарке звание Героя труда

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя труда Российской Федерации пяти врачам, в том числе главврачу московской больницы в Коммунарке Денису Проценко, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля в воскресенье.
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Власти Москвы отчитались о ликвидации последствий непогоды

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Зафиксированы повторяющиеся каждые 16 дней сигналы из космоса

Команда, в которую входят астрономы и исследователи из Массачусетского технологического института в США, зафиксировала сигналы из серии быстрых радиовсплесков.
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Xiaomi представит мышь с возможностью голосового ввода

Компания Xiaomi планирует выпустить новую беспроводную мышь с возможностью осуществления голосового ввода.
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Трамп намерен ввести ограничения на рабочие визы в США

Президент США Дональд Трамп подтвердил свое намерение о введении ограничений для рабочих виз для иностранцев.
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В Свердловской области столкнулись четыре автомобиля

Столкновение четырех автомобилей произошло в воскресенье на 43-м км автодороги Екатеринбург -Тюмень в Свердловской области.
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Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что результат его теста на антитела оказался отрицательным.
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Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия

Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
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Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC

Лас-Вегас, США, 21 июня 2020, 07:54 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Волков проиграл американцу Кёртису Блэйдсу на турнире UFC, который прошёл в ночь с 20 на 21 июня в Лас-Вегасе.
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BFM.ru вчера в 17:30
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У членов предвыборного штаба Трампа выявили коронавирус

При подготовке первого с начала пандемии массового мероприятия с участием президента США Дональда Трампа у шести членов его предвыборного штаба выявили коронавирус, сообщил директор штаба по внешним связям Тим Мерта.
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Происшествия

В детском доме в Калининградской области произошел пожар

Из сообщения регионального МЧС РФ по области, спасатели потушили пожар на чердаке детского дома в Калининградской области.
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Происшествия

В девятиэтажном жилом доме в Киеве взорвался газ

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Футбол

Федун раскритиковал VAR за пенальти в ворота «Спартака»

Владелец «Спартака» Леонид Федун остался недоволен назначенным пенальти в ворота его команды в матче с тульским «Арсеналом» (3:2) в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Общество

С 1 августа российские пенсионеры получат прибавку к пенсии

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Общество

Граждане РФ с длительным трудовым стажем смогут уйти на пенсию раньше срока

Москва, 21 июня 2020, 09:32 — REGNUM Право на дополнительную льготу и выход на пенсию раньше установленного срока получат граждане России, которые имеют длительный трудовой стаж.
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Происшествия

В Самаре произошел взрыв газа в жилом доме

Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Самаре, пострадали две женщины.
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Политика

Венецианская комиссия изучила поправки в Конституцию России

Венецианская комиссия Совета Европы изучила поправки к Конституции России, относительно отношений с Европейским судом по правам человека.
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Общество

В России выявили 7728 новых случаев коронавируса

В России за прошедшие сутки выявлено 7728 новых случаев коронавируса.
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Культура

В новых сериях «Ну, погоди» волк бросит курить

Машковцев отметил, что у некоторых известных персонажей из таких мультфильмов есть даже собственная страничка в социальной сети Instagram.
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Глава Минздрава РФ открыл центр трансплантологии в Волжском

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«Зенит» разгромил ЦСКА в матче РПЛ

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Во время авиаперелета в самолете погибли почти 40 щенков

Почти 40 щенков французского бульдога погибли во время авиаперелета из Киева в Торонто, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.
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Происшествия

Подозреваемый в убийстве двух коллег полицейских задержан в Коми

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Политика

В России нашли способ достроить «Северный поток-2»

В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
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Нападающий «Ютики» Буше подтвердил, что продолжит карьеру в КХЛ

Нападающий клуба Американской хоккейной лиги «Ютика» Рид Буше подтвердил, что продолжит карьеру в Континентальной хоккейной лиге.
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