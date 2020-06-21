Происшествия
Lenta.ruАдвокат Ефремова прокомментировал сообщения о попытке суицида актера
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер не пытался покончить с собой. Так он прокомментировал изданию «Собеседник» появившиеся ранее в ряде СМИ сообщения о попытках суицида артиста.
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с чего всё началось
Адвокат разоблачил женщину, которую журналисты представили как домработницу Ефремова, и рассказал о его домашнем аресте. Дама, в частности, заявила: Михаил крайне подавлен (что правда). И до такой степени винит себя, что не сегодня-завтра может совершить с собой что-нибудь страшное.Собеседниквчера в 12:06
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Общество
Путин присвоил главврачу больницы в Коммунарке звание Героя труда
Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя труда Российской Федерации пяти врачам, в том числе главврачу московской больницы в Коммунарке Денису Проценко, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля в воскресенье.
РИА Новости 03:26
Общество
Власти Москвы отчитались о ликвидации последствий непогоды
Ведомости вчера в 12:42
Космос
Зафиксированы повторяющиеся каждые 16 дней сигналы из космоса
Команда, в которую входят астрономы и исследователи из Массачусетского технологического института в США, зафиксировала сигналы из серии быстрых радиовсплесков.
Цензуры.Нет 18 июня в 11:49
Гаджеты
Xiaomi представит мышь с возможностью голосового ввода
Компания Xiaomi планирует выпустить новую беспроводную мышь с возможностью осуществления голосового ввода.
Актуальные Новости 02:04
Армия и оружие
Названо наиболее вероятное направление удара США по России
РИА Новости вчера в 07:51
Политика
Трамп намерен ввести ограничения на рабочие визы в США
Президент США Дональд Трамп подтвердил свое намерение о введении ограничений для рабочих виз для иностранцев.
Газета.Ru 00:22
Происшествия
В Свердловской области столкнулись четыре автомобиля
Столкновение четырех автомобилей произошло в воскресенье на 43-м км автодороги Екатеринбург -Тюмень в Свердловской области.
ТАСС 03:12
Общество
Кадыров сообщил об отрицательном тесте на антитела
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что результат его теста на антитела оказался отрицательным.
Коммерсантъ вчера в 20:19
Религия
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ 19 июня в 13:41
Единоборства
Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC
Лас-Вегас, США, 21 июня 2020, 07:54 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Волков проиграл американцу Кёртису Блэйдсу на турнире UFC, который прошёл в ночь с 20 на 21 июня в Лас-Вегасе.
REGNUM 00:54
Общество
В Германии впервые установлен памятник Ленину
SakhaNews вчера в 13:15
Общество
В Крыму обнаружили крупные запасы пресной воды
BFM.ru 19 июня в 19:44
Общество
Россияне увидят кольцеобразное затмение Солнца
BFM.ru вчера в 17:30
Политика
У членов предвыборного штаба Трампа выявили коронавирус
При подготовке первого с начала пандемии массового мероприятия с участием президента США Дональда Трампа у шести членов его предвыборного штаба выявили коронавирус, сообщил директор штаба по внешним связям Тим Мерта.
Взгляд.ру вчера в 18:31
Происшествия
В детском доме в Калининградской области произошел пожар
Из сообщения регионального МЧС РФ по области, спасатели потушили пожар на чердаке детского дома в Калининградской области.
Ёлдаш 02:05
Происшествия
В девятиэтажном жилом доме в Киеве взорвался газ
Газета.Ru 03:51
Футбол
Федун раскритиковал VAR за пенальти в ворота «Спартака»
Владелец «Спартака» Леонид Федун остался недоволен назначенным пенальти в ворота его команды в матче с тульским «Арсеналом» (3:2) в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском вчера в 12:21
Общество
Мишустин увеличил субсидии на затраты по переводу транспорта на газ
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил увеличение доли субсидирования расходов бизнеса и граждан по переводу автомобилей с бензина на газ.
ТАСС 03:07
Общество
С 1 августа российские пенсионеры получат прибавку к пенсии
Единоразовые выплаты в размере 13% от внесенных сумм смогут сразу за 3 года получить участники программы софинансирования пенсий.
Live24 19 июня в 02:05
Общество
Граждане РФ с длительным трудовым стажем смогут уйти на пенсию раньше срока
Москва, 21 июня 2020, 09:32 — REGNUM Право на дополнительную льготу и выход на пенсию раньше установленного срока получат граждане России, которые имеют длительный трудовой стаж.
REGNUM 02:32
Происшествия
В Самаре произошел взрыв газа в жилом доме
Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Самаре, пострадали две женщины.
ТАСС 01:22
Политика
Венецианская комиссия изучила поправки в Конституцию России
Венецианская комиссия Совета Европы изучила поправки к Конституции России, относительно отношений с Европейским судом по правам человека.
Версия.Инфо 19 июня в 03:46
Общество
В России выявили 7728 новых случаев коронавируса
В России за прошедшие сутки выявлено 7728 новых случаев коронавируса.
Газета.Ru 03:50
Культура
В новых сериях «Ну, погоди» волк бросит курить
Машковцев отметил, что у некоторых известных персонажей из таких мультфильмов есть даже собственная страничка в социальной сети Instagram.
Evo-rus.com 19 июня в 12:27
Здоровье
Глава Минздрава РФ открыл центр трансплантологии в Волжском
Остров Свободы (Os34.ru) вчера в 10:49
Футбол
«Зенит» разгромил ЦСКА в матче РПЛ
Интерфакс-Спорт вчера в 14:09
Происшествия
Во время авиаперелета в самолете погибли почти 40 щенков
Почти 40 щенков французского бульдога погибли во время авиаперелета из Киева в Торонто, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.
Вести.Ru 04:00
Происшествия
Подозреваемый в убийстве двух коллег полицейских задержан в Коми
Полицейский, подозреваемый в убийстве двух коллег, задержан в Воркуте. Об этом сообщило управление МВД по Республике Коми.
Известия вчера в 03:55
Политика
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
Lenta.ru вчера в 01:33
Хоккей
Нападающий «Ютики» Буше подтвердил, что продолжит карьеру в КХЛ
Нападающий клуба Американской хоккейной лиги «Ютика» Рид Буше подтвердил, что продолжит карьеру в Континентальной хоккейной лиге.
Чемпионат вчера в 07:00