Адвокат Ефремова рассчитывает на оправдательный приговор
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Адвокат Михаила Ефремова считает, что может добиться оправдательного приговора для своего подзащитного. Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев считает, что актеру может быть вынесен оправдательный приговор.В источнике
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Адвокат Ефремова назвал его дело «самым легким в практике»
Адвокат Михаила Ефремова рассказал о козыре, который докажет невиновность актера в гибели водителя. Кроме того, он анонсировал пресс-конференцию, на которой расскажет, как в суде препятствуют его адвокатской деятельности.
Газета.Ruвчера в 14:42
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