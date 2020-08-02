Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Neva.Today
Neva.Today

Адвокат Ефремова рассчитывает на оправдательный приговор

Адвокат Михаила Ефремова считает, что может добиться оправдательного приговора для своего подзащитного. Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев считает, что актеру может быть вынесен оправдательный приговор.В источнике
С чего всё началось
Газета.Ru

Адвокат Ефремова назвал его дело «самым легким в практике»

Адвокат Михаила Ефремова рассказал о козыре, который докажет невиновность актера в гибели водителя. Кроме того, он анонсировал пресс-конференцию, на которой расскажет, как в суде препятствуют его адвокатской деятельности.
Газета.Ruвчера в 14:42
Подробнее о событии
РИА Новости

Адвокат Ефремова намекнул на «козырь» в деле о смертельном ДТП

РИА Новостивчера в 16:19
Известия

Адвокат Ефремова рассказал о доказывающем невиновность актера «козыре»

Известия17:42
Телеканал 360°

Адвокат Ефремова рассказал о «козыре» в деле своего подзащитного

Телеканал 360°17:09
РБК

Адвокат Ефремова заявил о доказывающем невиновность актера «козыре»

РБК19:08
Московский Комсомолец

Адвокат Ефремова заявил об оправдывающем актера козыре

Московский Комсомолецвчера в 15:58
Lenta.ru

Адвокат Ефремова рассказал о доказывающем невиновность актера козыре

Lenta.ruвчера в 15:45
Газета.Ru

Адвокат Ефремова назвал его дело «самым легким в практике»

Газета.Ruвчера в 14:42

В США объяснили получение людьми странных посылок с семенами из Китая

Министерство сельского хозяйства США сообщило, что десятки посылок с семенами, которые получили из Китая граждане страны, не представляют угрозы для жизни, но могут быть частью нового мошенничества.
В США объяснили получение людьми странных посылок с семенами из Китая
Известия22:51
37

В России завершены клинические испытания вакцины против коронавируса

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.
РИА Новостивчера в 07:43
2,2K

Врач указала на витамины, необходимые после коронавируса

Врач посоветовала россиянам, которые переболели коронавирусной инфекцией нового типа, однако по-прежнему плохо себя чувствуют, принимать витамин D и витамины группы B. Также медик считает, что восстановиться помогут здоровый режим труда и отдыха и прогулки на свежем воздухе.
Газета.Ru03:50
274