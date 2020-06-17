Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиАдвокат Ефремова рассказал о его желании попасть в СИЗО

Адвокат устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал о желании актера находиться в СИЗО во время следствия. "Приходилось с ним даже ругаться, он говорил — я хочу в тюрьму, в СИЗО", — сказал юрист.
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с чего всё началось

«Почти не ест и отказывается от помощи врачей»: что происходит с Михаилом Ефремовым под домашним арестом

Неделю назад 56-летний Михаил Ефремов стал виновником страшного ДТП в центре Москвы, которое унесло жизнь человека. До 9 августа актер находится под домашним арестом и, как рассказали «СтарХиту», крайне тяжело переживает случившееся.
StarHit.ru16 июня в 11:40

Подробнее о событии

Адвокат Ефремова заявил, что актёр сам пытался вызвать врачей пострадавшему

Life.ru01:10

Адвокат Ефремова рассказал о его желании попасть в СИЗО

РИА Новостивчера в 15:34

«Почти не ест и отказывается от помощи врачей»: что происходит с Михаилом Ефремовым под домашним арестом

StarHit.ru16 июня в 11:40

Ефремов после ДТП похудел на шесть килограммов

Известиявчера в 14:27

Адвокат заявил о желании Ефремова оказаться в СИЗО

Московский Комсомолецвчера в 14:03

"Он места себе не находит:" Михаил Ефремов отказывается от еды

Комсомольская правда16 июня в 15:15

Адвокат рассказал о похудении Ефремова после ДТП

Lenta.ruвчера в 14:35
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Энергетика

Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости вчера в 19:01
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Происшествия

Число жертв ДТП в Мордовии увеличилось до шести

Число жертв столкновения и последовавшего возгорания двух легковых автомобилей в Саранске увеличилось до шести.
RT на русском 00:08
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Общество

Адвокат Ефремова заявил о неготовности семьи погибшего к переговорам

Адвокат актера Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельное ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, заявил, что представитель потерпевших не позволяет им вступить в переговоры по сложившейся ситуации.
Известия вчера в 15:18
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Общество

Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании

Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 16 июня в 12:51
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Общество

В захваченном монастыре обнаружен участник «Уральских пельменей»

Экспресс газета вчера в 08:01
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Происшествия

В Москве задержали бывших сотрудников банка «БФГ-кредит»

В Москве задержали бывших сотрудников банка «БФГ-кредит».
BFM.ru вчера в 11:46
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Общество

Гидрометцентр предупредил об аномальных холодах в России

Температура воздуха в центре европейской части России на предстоящей неделе понизится на десять градусов по сравнению с текущими показателями, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 23:59
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Кино

Зоя Бербер рассказала о съемках интимной сцены в «Анне Николаевне»

ИнфоСМИ вчера в 14:13
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Политика

Избраны непостоянные члены СБ ООН на 2021-2022 годы

Индия, Ирландия, Мексика и Норвегия станут непостоянными членами Совета Безопасности ООН на 2021-2022 годы, свидетельствуют результаты состоявшегося в среду голосования Генеральной Ассамблеи всемирной организации.
Взгляд.ру вчера в 18:21
Политика

Китайские СМИ оценили предстоящий парад Победы

Как считают китайские журналисты, он позволяет не только показать новейшее вооружение, но и является отличной возможностью для России "продемонстрировать свои великие устремления как крупной державы и национальную мощь".
РИА Новости вчера в 21:04
7
Политика

Володин рассказал о России после Путина

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин дал большое интервью «Газете.Ru», в котором рассказал о том, что будет после президента России Владимира Путина.
Lenta.ru вчера в 14:11
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Политика

В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля

В Верховном суде зарегистрирован административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию, сообщает «Интерфакс».
РБК вчера в 16:50
4,1K
Происшествия

Американские полицейские поддержали раненных в Москве правоохранителей

Американские полицейские выразили поддержку российским коллегам, пострадавшим во время перестрелки на Ленинском проспекте в Москве.
Известия вчера в 10:57
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Армия и оружие

Российские военные прорвались через американский блокпост. Видео

Avia.pro вчера в 22:29
Общество

Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ

Министерство просвещения России утвердило даты проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Коммерсантъ вчера в 10:07
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Экономика

Медведев назвал главные шоки для российской экономики

Третьим шоком для российской экономики Медведев назвал снижение зарубежного спроса на отечественные товары, сравнимое с тем, что было во время глобального финансового кризиса в 2008–2009 годах.
РБК вчера в 02:03
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Единоборства

Нурмагомедов анонсировал проект со своим менеджером

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов анонсировал совместный проект со своим менеджером Ризваном Магомедовым.
RT на русском 01:27
Здоровье

У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение

Газета.Ru 15 июня в 03:01
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Шоу-бизнес

Наташа Королева сообщила, что потеряла бизнес

Пандемия плохо сказалась на делах Наташи Королевой и Тарзана. В интервью 7Дней она призналась, что они потеряли свой бизнес.
Paparazzi.ru вчера в 02:30
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Политика

Болтон: Путин думает, что может манипулировать Трампом

Президент России Владимир Путин считает, что может манипулировать американским лидером Дональдом Трампом, заявил бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью ABC News.
Газета.Ru вчера в 19:50
2
Здоровье

В России начались клинические испытания вакцины от коронавируса

Клинические исследования двух форм вакцины против вируса SARS-CoV-2 (возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19) начались в России сегодня, 17 июня, сообщает Министерство здравоохранения.
Коммерсантъ вчера в 05:12
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Политика

Киеву дали срок представить свою позицию по Минским соглашениям

Киев должен представить свою официальную позицию по Минским соглашениям до 19 июня, говорится в протоколе заседания Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, опубликованном на сайте министерства иностранных дел самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) 17 июня.
Известия вчера в 11:56
1
Общество

Генпрокуратура России назвала самые коррупционные регионы

Москва, 18 июня 2020, 05:32 — REGNUM В тройку самых коррупционных регионов России, по данным Генпрокуратуры России за 2019 год, вошли Мордовия, Чувашия и Камчатский край.
REGNUM вчера в 22:32
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Общество

В Госдуме предлагают снизить транспортный налог на 2020 год

В Государственной думе выступили с инициативой снизить транспортный налог на 25% в текущем году из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на письмо депутата Госдумы Василия Власова министру транспорта Евгению Дитриху.
Газета.Ru 00:30
2
Общество

Ветераны афганской войны пригрозили Киркорову за ролик о десантниках

Инфорос вчера в 08:48
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Здоровье

Двухлетний ребенок умер в Москве от болезни, вызванной коронавирусом

Мультисистемный воспалительный синдром, ассоциированный с COVID-19 — болезнь, поражающая детей — вызвала смерть двухлетнего ребёнка в Москве.
Доктор вчера в 09:09
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Происшествия

К редакции «Дождя» ночью приехала полиция из-за материала о голосовании

К редакции телеканала «Дождь» приехали сотрудники полиции, сообщил РБК главный редактор телеканала Тихон Дзядко.
РБК вчера в 18:56
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Политика

Bloomberg: ветеранов отправили на самоизоляцию перед парадом в Москве

Около 80 ветеранов Великой Отечественной войны, которых пригласили на парад Победы на Красной площади, находятся на 14-дневной самоизоляции, сообщает Bloomberg.
Коммерсантъ вчера в 15:32
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Шоу-бизнес

53-летняя Сальма Хайек показала фото без макияжа

53-летняя голливудская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек порадовала поклонников новой фотографией, на которой она предстала полностью без макияжа и фильтров.
Экспресс газета 16 июня в 01:19
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Политика

Александр Лукашенко приедет на парад Победы в Москве

Всего в параде примут участие 13 тысяч военных, 234 единицы современной и исторической наземной техники, в том числе бронемашины, танки и ЗРК, а также 75 вертолетов и самолетов.
Союзное Вече вчера в 07:16
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваБольше новостей по теме
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