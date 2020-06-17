Неделю назад 56-летний Михаил Ефремов стал виновником страшного ДТП в центре Москвы, которое унесло жизнь человека. До 9 августа актер находится под домашним арестом и, как рассказали «СтарХиту», крайне тяжело переживает случившееся.

с чего всё началось

Адвокат устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал о желании актера находиться в СИЗО во время следствия. "Приходилось с ним даже ругаться, он говорил — я хочу в тюрьму, в СИЗО", — сказал юрист.

Адвокат Ефремова рассказал о его желании попасть в СИЗО

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