Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиАдвокат Ефремова рассказал о его желании попасть в СИЗО

Адвокат устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал о желании актера находиться в СИЗО во время следствия. "Приходилось с ним даже ругаться, он говорил — я хочу в тюрьму, в СИЗО", — сказал юрист.
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с чего всё началось

«Почти не ест и отказывается от помощи врачей»: что происходит с Михаилом Ефремовым под домашним арестом

Неделю назад 56-летний Михаил Ефремов стал виновником страшного ДТП в центре Москвы, которое унесло жизнь человека. До 9 августа актер находится под домашним арестом и, как рассказали «СтарХиту», крайне тяжело переживает случившееся.
StarHit.ru16 июня в 11:40

Подробнее о событии

Адвокат Ефремова заявил, что актёр сам пытался вызвать врачей пострадавшему

Life.ru01:10

Адвокат Ефремова рассказал о его желании попасть в СИЗО

РИА Новостивчера в 15:34

«Почти не ест и отказывается от помощи врачей»: что происходит с Михаилом Ефремовым под домашним арестом

StarHit.ru16 июня в 11:40

Ефремов после ДТП похудел на шесть килограммов

Известиявчера в 14:27

Адвокат заявил о желании Ефремова оказаться в СИЗО

Московский Комсомолецвчера в 14:03

"Он места себе не находит:" Михаил Ефремов отказывается от еды

Комсомольская правда16 июня в 15:15

Адвокат рассказал о похудении Ефремова после ДТП

Lenta.ruвчера в 14:35
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Общество

Генпрокуратура России назвала самые коррупционные регионы

Москва, 18 июня 2020, 05:32 — REGNUM В тройку самых коррупционных регионов России, по данным Генпрокуратуры России за 2019 год, вошли Мордовия, Чувашия и Камчатский край.
REGNUM вчера в 22:32
1,3K
Шоу-бизнес

Пригожин открестился от шикарного дома на Рублевке

Продюсер открестился от дорогостоящей покупки, отметив, что содержание столь шикарного объекта недвижимости требует значительных затрат, а «мы люди обеспеченные, но скромные».
Lenta.ru вчера в 05:11
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Экономика

Правительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых

По данным издания, в качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год.
ТАСС 02:43
3,4K
Политика

Путин готовит обращение к россиянам по поправкам в конституцию

Президент готовит обращение к россиянам по поводу поправок в конституцию. Об этом «Интерфаксу» рассказали два информированных источника.
BFM.ru вчера в 23:44
1,4K
Происшествия

В Саранске в столкновении двух машин погибли шесть человек

В Саранске в ночь на 18 июня лоб в лоб столкнулись две Lada Granta и загорелись. Погибли шесть человек, сообщили в МВД Мордовии.
Интерфакс 02:56
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Футбол

Агент Домагоя Виды прокомментировал сообщения о его переезде в Россию

Представляющий интересы хорватского футболиста Домагоя Виды агент Угур Авадан прокомментировал появившиеся сообщения о переходе игрока из турецкого «Бешикташа» в один из российских клубов.
Известия вчера в 22:05
2
Здоровье

Ученые подтвердили высокий риск повторного заражения коронавирусом

Переболевшие новым коронавирусом могут с высокой степенью вероятности после выздоровления повторно заразиться, выяснили ученые в ходе проведения тестов на выявление антител у медиков, участвовавших в ликвидации вспышки в Ухане.
Интересант 03:00
6
Общество

В России предложили законсервировать мусоропроводы в домах

Общественная палата России, Всероссийское общество охраны природы и Институт развития правового общества направили главе Минстроя Владимиру Якушеву письмо с предложением законсервировать мусоропроводы во всех домах либо использовать их лишь для одного вида отходов.
RT на русском 01:38
827
Общество

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru вчера в 03:13
5,2K
Общество

На Россию надвигается похолодание

В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru вчера в 23:21
452
Здоровье

Названы главные симптомы коронавируса у детей

Главными симптомами коронавируса у детей являются лихорадка, диарея и рвота, сообщает издание PLoS Medicine со ссылкой на исследование, проведенное в четырех больницах в Западном Китае.
РИА Новости вчера в 19:56
9
Политика

Посол Германии в США ответила Трампу на слова о защите от России

Посол ответила на это заявление, сказав, что американские солдаты находятся в Германии не для защиты ее от России, а для демонстрации своей мощи в Африке и Азии.
Замана 01:45
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Интернет

В Twitter появилась функция записи голосовых сообщений

В соцсети Twitter с сегодняшнего дня появилась функция записи голосовых сообщений.
НТВ вчера в 14:45
1
Политика

В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»

Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете.
RT на русском 16 июня в 05:40
374
Экономика

«ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью

Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.
Коммерсантъ вчера в 15:07
3
Здоровье

Онколог назвал пять симптомов рака кишечника

Неслучайно опухоли в тонкой кишке обнаруживаются чаще всего уже во время операции, объяснил врач-онколог и хирург Иван Карасев.
Российская газета 00:31
Политика

NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России

Президент США Дональд Трамп спрашивал, является ли Финляндия частью России.
Газета.Ru вчера в 16:41
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Происшествия

Внук экс-губернатора Хабаровского края устроил ДТП в Москве

Виктор Ишаев возглавлял Хабаровский край с 1991 по 2009 год, впоследствии был полпредом президента в ДФО.
РИА Новости 01:46
312
Общество

На Кубани с 21 июня ослабят контроль за туристами

Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости 16 июня в 17:09
743
Авто

Hyundai привезет несколько новинок в Россию

По данным руководителя подразделения корейского бренда, на российский рынок в скором времени приедет сразу несколько обновленных моделей Hyundai.
32CARS.ru вчера в 09:28
22
Здоровье

В Иркутской области зафиксирован резкий рост внебольничной пневмонии

Минздрав Иркутской области фиксирует резкий рост заболеваемостью внебольничной пневмонией на территории региона.
ИркСиб вчера в 22:11
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Наука

Угольные пожары в Восточной Сибири обвинили в пермском вымирании

Evo-rus.com 02:51
22
Игры

Опубликованы 12 минут геймплея «ремейка» Fallout 3 на движке Fallout 4

REGNUM 16 июня в 20:37
4
Шоу-бизнес

Тина Канделаки ответила на оскорбления Ксении Собчак на Comment Out

Телеведущая и журналист Тина Канделаки ответила на оскорбления со стороны своей коллеги Ксении Собчак, которая в эфире YouTube-шоу Comment Out не скупилась на резкие высказывания в адрес звезды.
iReactor 02:14
4
Общество

Стюардесса назвала самую отвратительную привычку пассажиров

Другая стюардесса отметила, что на борту практически не моют пол, а туалет вовсе является самым грязным местом на самолете, поэтому заходить туда босиком категорически нельзя.
URA.Ru 02:48
Здоровье

Торговые центры и рынки закроют в шести городах Казахстана на выходные

Решение было принято из-за осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости коронавирусом.
Вестник Кавказа 02:57
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Энергетика

Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости вчера в 19:01
3,5K
Происшествия

К редакции «Дождя» ночью приехала полиция из-за материала о голосовании

К редакции телеканала «Дождь» приехали сотрудники полиции, сообщил РБК главный редактор телеканала Тихон Дзядко.
РБК вчера в 18:56
312
Происшествия

Актера Михаила Ефремова привезли на очередной допрос в полицию

REGNUM вчера в 08:29
262
Общество

Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости вчера в 10:47
3,8K
ДТП с участием Михаила ЕфремоваБольше новостей по теме
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