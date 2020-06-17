Происшествия
РИА НовостиАдвокат Ефремова рассказал о его желании попасть в СИЗО
Адвокат устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал о желании актера находиться в СИЗО во время следствия. "Приходилось с ним даже ругаться, он говорил — я хочу в тюрьму, в СИЗО", — сказал юрист.
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с чего всё началось
«Почти не ест и отказывается от помощи врачей»: что происходит с Михаилом Ефремовым под домашним арестом
Неделю назад 56-летний Михаил Ефремов стал виновником страшного ДТП в центре Москвы, которое унесло жизнь человека. До 9 августа актер находится под домашним арестом и, как рассказали «СтарХиту», крайне тяжело переживает случившееся.StarHit.ru16 июня в 11:40
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Общество
Генпрокуратура России назвала самые коррупционные регионы
Москва, 18 июня 2020, 05:32 — REGNUM В тройку самых коррупционных регионов России, по данным Генпрокуратуры России за 2019 год, вошли Мордовия, Чувашия и Камчатский край.
REGNUM вчера в 22:32
Шоу-бизнес
Пригожин открестился от шикарного дома на Рублевке
Продюсер открестился от дорогостоящей покупки, отметив, что содержание столь шикарного объекта недвижимости требует значительных затрат, а «мы люди обеспеченные, но скромные».
Lenta.ru вчера в 05:11
Экономика
Правительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых
По данным издания, в качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год.
ТАСС 02:43
Политика
Путин готовит обращение к россиянам по поправкам в конституцию
Президент готовит обращение к россиянам по поводу поправок в конституцию. Об этом «Интерфаксу» рассказали два информированных источника.
BFM.ru вчера в 23:44
Происшествия
В Саранске в столкновении двух машин погибли шесть человек
В Саранске в ночь на 18 июня лоб в лоб столкнулись две Lada Granta и загорелись. Погибли шесть человек, сообщили в МВД Мордовии.
Интерфакс 02:56
Футбол
Агент Домагоя Виды прокомментировал сообщения о его переезде в Россию
Представляющий интересы хорватского футболиста Домагоя Виды агент Угур Авадан прокомментировал появившиеся сообщения о переходе игрока из турецкого «Бешикташа» в один из российских клубов.
Известия вчера в 22:05
Здоровье
Ученые подтвердили высокий риск повторного заражения коронавирусом
Переболевшие новым коронавирусом могут с высокой степенью вероятности после выздоровления повторно заразиться, выяснили ученые в ходе проведения тестов на выявление антител у медиков, участвовавших в ликвидации вспышки в Ухане.
Интересант 03:00
Общество
В России предложили законсервировать мусоропроводы в домах
Общественная палата России, Всероссийское общество охраны природы и Институт развития правового общества направили главе Минстроя Владимиру Якушеву письмо с предложением законсервировать мусоропроводы во всех домах либо использовать их лишь для одного вида отходов.
RT на русском 01:38
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru вчера в 03:13
Общество
На Россию надвигается похолодание
В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru вчера в 23:21
Здоровье
Названы главные симптомы коронавируса у детей
Главными симптомами коронавируса у детей являются лихорадка, диарея и рвота, сообщает издание PLoS Medicine со ссылкой на исследование, проведенное в четырех больницах в Западном Китае.
РИА Новости вчера в 19:56
Политика
Посол Германии в США ответила Трампу на слова о защите от России
Посол ответила на это заявление, сказав, что американские солдаты находятся в Германии не для защиты ее от России, а для демонстрации своей мощи в Африке и Азии.
Замана 01:45
Интернет
В Twitter появилась функция записи голосовых сообщений
В соцсети Twitter с сегодняшнего дня появилась функция записи голосовых сообщений.
НТВ вчера в 14:45
Политика
В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»
Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете.
RT на русском 16 июня в 05:40
Экономика
«ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью
Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.
Коммерсантъ вчера в 15:07
Здоровье
Онколог назвал пять симптомов рака кишечника
Неслучайно опухоли в тонкой кишке обнаруживаются чаще всего уже во время операции, объяснил врач-онколог и хирург Иван Карасев.
Российская газета 00:31
Политика
NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России
Президент США Дональд Трамп спрашивал, является ли Финляндия частью России.
Газета.Ru вчера в 16:41
Происшествия
Внук экс-губернатора Хабаровского края устроил ДТП в Москве
Виктор Ишаев возглавлял Хабаровский край с 1991 по 2009 год, впоследствии был полпредом президента в ДФО.
РИА Новости 01:46
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль за туристами
Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости 16 июня в 17:09
Авто
Hyundai привезет несколько новинок в Россию
По данным руководителя подразделения корейского бренда, на российский рынок в скором времени приедет сразу несколько обновленных моделей Hyundai.
32CARS.ru вчера в 09:28
Здоровье
В Иркутской области зафиксирован резкий рост внебольничной пневмонии
Минздрав Иркутской области фиксирует резкий рост заболеваемостью внебольничной пневмонией на территории региона.
ИркСиб вчера в 22:11
Наука
Угольные пожары в Восточной Сибири обвинили в пермском вымирании
Evo-rus.com 02:51
Игры
Опубликованы 12 минут геймплея «ремейка» Fallout 3 на движке Fallout 4
REGNUM 16 июня в 20:37
Шоу-бизнес
Тина Канделаки ответила на оскорбления Ксении Собчак на Comment Out
Телеведущая и журналист Тина Канделаки ответила на оскорбления со стороны своей коллеги Ксении Собчак, которая в эфире YouTube-шоу Comment Out не скупилась на резкие высказывания в адрес звезды.
iReactor 02:14
Общество
Стюардесса назвала самую отвратительную привычку пассажиров
Другая стюардесса отметила, что на борту практически не моют пол, а туалет вовсе является самым грязным местом на самолете, поэтому заходить туда босиком категорически нельзя.
URA.Ru 02:48
Здоровье
Торговые центры и рынки закроют в шести городах Казахстана на выходные
Решение было принято из-за осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости коронавирусом.
Вестник Кавказа 02:57
Энергетика
Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости вчера в 19:01
Происшествия
К редакции «Дождя» ночью приехала полиция из-за материала о голосовании
К редакции телеканала «Дождь» приехали сотрудники полиции, сообщил РБК главный редактор телеканала Тихон Дзядко.
РБК вчера в 18:56
Происшествия
Актера Михаила Ефремова привезли на очередной допрос в полицию
REGNUM вчера в 08:29
Общество
Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости вчера в 10:47