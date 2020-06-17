Происшествия
Газета.RuАдвокат Ефремова рассказал о его желании сидеть в СИЗО
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в интервью "СтарХит" сообщил, что его подзащитный "категорично хотел", чтобы в качестве меры пресечения ему определили содержание в СИЗО.
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с чего всё началось
«Почти не ест и отказывается от помощи врачей»: что происходит с Михаилом Ефремовым под домашним арестом
Как сказал сам Михаил Ефремов в последующем покаянном видеообращении: "Это не кино, назад уже ничего не перемотаешь"… Актер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль, вылетел на встречную полосу и врезался в грузовой фургон.StarHit.ruвчера в 11:40
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Энергетика
Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
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Футбол
Сарри назвал причину поражения «Ювентуса» в финале Кубка Италии
Главный тренер туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри прокомментировал поражение в финале национального кубка против "Наполи".
Газета.Ru 19:21
Происшествия
Два сотрудника Минспорта Забайкалья заразились коронавирусом
Тесты показали заражение COVID-19 двоих сотрудников министерства физкультуры и спорта Забайкальского края, сообщили 18 июня «МК в Чите» в оперативном штабе по борьбе с пандемией.
Московский Комсомолец Чита 19:28
Экономика
Совкомбанк собирается купить «Совесть» у Qiwi
Группа Qiwi приняла решение продать свой проект – карты рассрочки "Совесть".
Политика Сегодня 13:40
Общество
МВД проверит информацию о ложных аккаунтах для онлайн-голосования
Мосгоризбирком обратился в МВД с просьбой проверить информацию СМИ о создании ложных аккаунтов для электронного голосования по поправкам к Конституции РФ, сообщил РИА Новости заместитель председателя комиссии Дмитрий Реут.
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Жители России стали покупать более дешёвые продукты
Москва, 16 июня 2020, 11:46 — REGNUM После снятия режима самоизоляции жители России стали покупать более дешёвые продукты питания.
REGNUM вчера в 04:46
Происшествия
Новая схема обмана при продаже автомобилей появилась в РФ
32CARS.ru вчера в 07:20
Происшествия
Пару в центре Москвы арестовали за публичный секс
Басманный суд отправил под арест девушку и юношу, прилюдно занявшихся на скамейках "Ямы" сексом.
Российская газета 10:29
Игры
Сервис GOG вскоре начнет бесплатную раздачу «Ведьмака 3: Дикая охота»
Владельцы ПК и консолей вскоре смогут получить «Ведьмака 3: Дикая охота» в подарок.
Дни24 вчера в 10:28
Политика
Лукашенко принял приглашение на парад Победы в Москве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение на военный парад в Москве в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Известия 06:20
Политика
В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля
В Верховном суде зарегистрирован административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию, сообщает «Интерфакс».
РБК 16:50
Политика
Горбачев опроверг существование плана о передаче Карелии Финляндии
Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев опроверг информацию о том, что когда он возглавлял страну, СССР якобы был готов начать переговоры c Финляндией o передаче ей Карелии.
Известия 12:39
Экономика
В России могут ввести налог для богатых
В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами.
РИА Новости 13:44
Здоровье
Названы защищающие легкие от коронавируса продукты
Цельный рис поможет нормально функционировать кишечнику.
Накануне.Ru вчера в 18:41
Политика
В Йемене похитили напечатанные в России банкноты на $255 млн
В Йемене боевики, представляющие «Южный переходный совет», напали на правительственный конвой и захватили отпечатанные в России банкноты.
РБК вчера в 07:23
Общество
Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля
На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
Газета.Ru 07:51
Шоу-бизнес
Покупки покойной жены до смерти показал Андрей Норкин
Вполне вероятно, изделия покупали в том числе для приготовления еды. О смерти жены телеведущего стало известно четвертого июня.
Evo-rus.com 03:29
Общество
Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости 10:47
Наука
Частый кашель быстро снижает эффективность защитных масок
Ученые до сих пор не могут достоверно оценить эффективность обычных хирургических масок в качестве защитного средства.
ИнфоСМИ 06:48
Общество
Павел Дуров пригрозил Facebook судом
По словам предпринимателя, модераторы Facebook и Instagram уже больше года бездействуют, позволяя этим платформам зарабатывать деньги на рекламе запускаемых от его имени мошеннических схем.
Вести.Ru 11:59
Армия и оружие
Американский эсминец ВМС вошел в Черное море
В апреле этого года вошедший в акваторию Чёрного моря эсминец "Портер", принадлежащий Военно-морским силам США, брал на сопровождение Черноморский флот.
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США выступили против прокладки кабеля между Лос-Анджелесом и Гонконгом
Министерство юстиции США сообщило, что группа министерств Team Telecom выступила против проекта прокладки интернет-кабеля Pacific Light Cable Network по дну Тихого океана между Лос-Анджелесом и Гонконгом, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 20:52
Общество
Мусоропроводы предлагают законсервировать во всех многоэтажках
В крайнем случае, если законсервировать все мусоропроводы будет невозможно, общественники предложили использовать их только для одного вида отходов (например, органических).
Известия 18:15
Шоу-бизнес
Экс-солистка SEREBRO Катя Кищук выходит замуж за британского рэпера
Избранником артистки стал рэпер Slowthai. Бывшая солистка группы Serebro объявила о скором замужестве в личном блоге.
Popcornnews.ru 04:16
Здоровье
Названы главные симптомы коронавируса у детей
Главными симптомами коронавируса у детей являются лихорадка, диарея и рвота, сообщает издание PLoS Medicine со ссылкой на исследование, проведенное в четырех больницах в Западном Китае.
РИА Новости 19:56
Футбол
Стало известно расписание матчей сборной России в Лиге наций
Стало известно расписание осенних матчей сборной России в Лиге наций, розыгрыш которой стартует в сентябре 2020 года.
Metaratings 11:40
Общество
Москвичей предупредили о резком похолодании
К концу недели жителей Москвы ожидает похолодание, рассказала РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
РИА Новости 05:12