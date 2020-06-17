Как сказал сам Михаил Ефремов в последующем покаянном видеообращении: "Это не кино, назад уже ничего не перемотаешь"… Актер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль, вылетел на встречную полосу и врезался в грузовой фургон.

с чего всё началось

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в интервью "СтарХит" сообщил, что его подзащитный "категорично хотел", чтобы в качестве меры пресечения ему определили содержание в СИЗО.

Адвокат Ефремова рассказал о его желании сидеть в СИЗО

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