Происшествия

Газета.RuГазета.RuАдвокат Ефремова рассказал о его желании сидеть в СИЗО

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в интервью "СтарХит" сообщил, что его подзащитный "категорично хотел", чтобы в качестве меры пресечения ему определили содержание в СИЗО.
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с чего всё началось

«Почти не ест и отказывается от помощи врачей»: что происходит с Михаилом Ефремовым под домашним арестом

Как сказал сам Михаил Ефремов в последующем покаянном видеообращении: "Это не кино, назад уже ничего не перемотаешь"… Актер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль, вылетел на встречную полосу и врезался в грузовой фургон.
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