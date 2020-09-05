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Известия

Адвокат Ефремова рассказал о готовности актера к суровому приговору

Актер Михаил Ефремов не рассчитывает на мягкое наказание и спокойно готовится к приговору по делу о смертельном ДТП с его участием. Об этом 5 сентября заявил адвокат артиста Эльман Пашаев.В источнике
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РИА Новости

Пашаев рассказал о настроении Ефремова перед приговором

РИА Новости06:47
ТАСС

Адвокат заявил, что Ефремов не рассчитывает на мягкое наказание по делу о ДТП

ТАСС02:34
РБК

Адвокат сообщил об отсутствии у Ефремова ожиданий мягкого приговора

РБК04:29
Lenta.ru

Раскрыта реакция Ефремова на возможные 11 лет колонии

Lenta.ru04:02
RT на русском

Адвокат: Ефремов готовится к приговору спокойно

RT на русском02:58
Известия

Адвокат Ефремова рассказал о готовности актера к суровому приговору

Известия02:37
Газета.Ru

Адвокат Ефремова рассказал о состоянии актера перед вынесением приговора

Газета.Ru06:45

Небесный диск из Небры оказался на тысячу лет моложе, чем считалось

Ученые говорят, что нет никаких убедительных признаков того, что мечи, топоры и украшения как-то связаны с диском, и скоре всего, он является отдельным объектом и вряд ли мог находиться в одном с ними захоронении.
Популярная механика3 сентября в 08:22

Глава ДНР приказал уничтожить объекты ВСУ у линии разграничения

Украинские власти должны были предоставить руководству самопровозглашенной Донецкой народной республики документы, подтверждающие ликвидацию новых траншей и других инженерных объектов ВСУ около линии разграничения в Донбассе, но не сделали этого – заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Газета.Ru05:23
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Грузия пообещала поднять свой флаг над военной базой РФ в Южной Осетии

Во время своего выступления на одном из участков центральной грузинской магистрали, лидер оппозиционной Лейбористской партии Шалва Нателашвили пообещал поднять флаг Грузии над российской военной базой, расположенной на территории Южной Осетии.
Внешнеэкономические связивчера в 14:19
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Восемь российских самолётов перехватили три бомбардировщика США

«В целях недопущения нарушения самолётами ВВС США российского воздушного пространства из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа в воздух над акваториями Чёрного и Азовского морей были подняты четыре истребителя Су-27 и четыре истребителя Су-30», — заявили в НЦУО.
RT на русскомвчера в 15:25
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Путин поздравил москвичей с Днем города

Владимир Путин уверен, что москвичи и гости столицы относятся к этому с пониманием, и "вынужденные ограничения, которые нам пока необходимо соблюдать, нисколько не умаляют огромного значения этого праздника не только для Москвы и ее жителей, но и для всей нашей страны".
Российская газета06:30
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Собянин заявил, что в России нет второй волны коронавируса

"Пандемия имеет очень серьезную специфику, потому что она очень локализована: сегодня говорят о второй волне пандемии, но на самом деле, это не вторая волна, это прохождение первой волны разными регионами", - сказал Собянин в интервью для фильма Сергея Брилева "Непременный Госсовет" на телеканале "Россия-24".
ТАСС05:01
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