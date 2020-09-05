Адвокат Ефремова рассказал о готовности актера к суровому приговору
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Актер Михаил Ефремов не рассчитывает на мягкое наказание и спокойно готовится к приговору по делу о смертельном ДТП с его участием. Об этом 5 сентября заявил адвокат артиста Эльман Пашаев.В источнике
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