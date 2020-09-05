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Известия
Известия

Адвокат Ефремова рассказал о готовности актера к суровому приговору

Актер Михаил Ефремов не рассчитывает на мягкое наказание и спокойно готовится к приговору по делу о смертельном ДТП с его участием. Об этом 5 сентября заявил адвокат артиста Эльман Пашаев.В источнике
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РБК

Адвокат сообщил об отсутствии у Ефремова ожиданий мягкого приговора

РБК04:29
URA.Ru

Адвокат Ефремова рассказал, как актер готовится к приговору

URA.Ru03:21
Комсомольская правда

Михаил Ефремов спокойно готовится к приговору

Комсомольская правда02:38
RT на русском

Адвокат: Ефремов готовится к приговору спокойно

RT на русском02:58
Газета.Ru

Пашаев сообщил, что Ефремов не ожидает мягкого наказания по делу о ДТП

Газета.Ru02:38
Известия

Адвокат Ефремова рассказал о готовности актера к суровому приговору

Известия02:37
ТАСС

Адвокат заявил, что Ефремов не рассчитывает на мягкое наказание по делу о ДТП

ТАСС02:34

Глава ДНР приказал уничтожить объекты ВСУ у линии разграничения

Украинские власти должны были предоставить руководству самопровозглашенной Донецкой народной республики документы, подтверждающие ликвидацию новых траншей и других инженерных объектов ВСУ около линии разграничения в Донбассе, но не сделали этого – заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Газета.Ru05:23
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Путин оценил наделение губернаторов дополнительными полномочиями

Практика наделения губернаторов дополнительными полномочиями в условиях пандемии помогла не задушить экономику и «не пропустить удары» коронавирусной инфекции, считает российский президент Владимир Путин.
RT на русском04:55
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Стало известно об уходе Александра Емельяненко в «романтические настроения»

Президент Absolute Championship Akhmat (ACA) Алексей Яценко в интервью YouTube-каналу «Ушатайка» рассказал об уходе российского бойца смешанного стиля (MMA) в «романтические настроения» после поражения от соотечественника Магомеда Исмаилова.
Lenta.ru04:11
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Российские аналитики предсказали укрепление курса рубля к концу года

Среди факторов, которые могут негативно повлиять на курс рубля, эксперты назвали цену на нефть, вторую волну коронавируса, введение новых антироссийских санкций со стороны Запада и даже президентские выборы в Америке.
Evo-rus.com05:01
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