Происшествия
РИА НовостиАдвокат Ефремова рассказал о «космической» компенсации семье Захарова
Семья погибшего в ДТП Сергея Захарова хочет получить "космическую сумму" в качестве компенсации, заявил "360" адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев. Юрист рассказал, что общался с братом покойного и предлагал ему денежную помощь со стороны своего клиента, но тот отказался.
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Пашаев добавил, что родственники требуют невероятных денег — 100-150 миллионов рублей. В беседе с «360» адвокат также рассказал, что Ефремов спрашивает о семье Захарова. Актер хочет помочь потерпевшим, в том числе оплатить похороны и другие расходы.Телеканал 360°04:22
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Адвокат Ефремова озвучил размер «космической» суммы компенсации семье Захарова
Московский Комсомолец08:09
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РБК 10:41
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Киев призвал усилить санкции против России из-за голосования в Крыму
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Стало известно о возвращении тренера ЦСКА в Россию
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Газета.Ru 10:44
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На параде в Петербурге нашли ветерана уровня Сталина и Жукова
Что происходит 08:46
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К проголосовавшему дважды Лобкову пришла полиция
В Москве полиция пришла домой к журналисту телеканала «Дождь» Павлу Лобкову, который накануне смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию.
РБК 09:07
Происшествия
Адвокат рассказал, что Ефремову стало плохо с сердцем
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В Петербурге срочно требуется помощь врачу больницы Святого Георгия
В Санкт-Петербурге срочно требуется помощь врачу больницы Святого Георгия Александру Петрову. Об этом пишет «Петербургский дневник».
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Армия и оружие
«Москва не забудет». Что иностранные СМИ написали о параде Победы?
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ТК Звезда 02:10
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Испанские вирусологи: Коронавирус был в Европе еще в марте 2019 года
Тест от 12 марта 2019 года неожиданно для всех дал положительный результат.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко похвалил россиян за проведение парада Победы в Москве, который состоялся 24 июня.
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Путин поручил утвердить программу развития Дальнего Востока
Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить национальную программу развития Дальнего Востока до 2024 года с перспективой до 2035 года, следует из текста указа на официальном портале правовой информации.
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Лолита через суд пытается выселить экс-супруга из квартиры
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