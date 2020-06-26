Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиАдвокат Ефремова рассказал о «космической» компенсации семье Захарова

Семья погибшего в ДТП Сергея Захарова хочет получить "космическую сумму" в качестве компенсации, заявил "360" адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев. Юрист рассказал, что общался с братом покойного и предлагал ему денежную помощь со стороны своего клиента, но тот отказался.
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Адвокат Ефремова назвал сумму, которую могут присудить семье Захарова

Пашаев добавил, что родственники требуют невероятных денег — 100-150 миллионов рублей. В беседе с «360» адвокат также рассказал, что Ефремов спрашивает о семье Захарова. Актер хочет помочь потерпевшим, в том числе оплатить похороны и другие расходы.
Телеканал 360°04:22

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Адвокат Ефремова заявил, что семья Захарова хочет получить «космическую» компенсацию

Газета.Ru08:54

Адвокат Ефремова рассказал о «космической» сумме компенсации семье Захарова

Lenta.ru07:25

Адвокат Ефремова заявил о требовании семьи Захарова компенсации в 100 млн рублей

Говорит Москва08:28

Адвокат Ефремова рассказал о «космической» компенсации семье Захарова

РИА Новости08:20

Адвокат Ефремова озвучил размер «космической» суммы компенсации семье Захарова

Московский Комсомолец08:09

Адвокат Ефремова назвал компенсацию, которую требует семья Захарова

ТК Звезда08:53

Адвокат Ефремова назвал сумму, которую могут присудить семье Захарова

Телеканал 360°04:22
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 10:58, Ашберн
Общество

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В США предложили смягченные санкции против «Северного потока - 2»

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ознакомится с мнением филологов Института русского языка Российской академии наук (РАН) по поводу грамматической ошибки в бюллетенях по поправкам в Конституцию.
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Президент Украины Владимир Зеленский пообещал вернуть Крым и его жителей в состав страны.
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Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа

Российская телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором она запечатлена лежащей в больничной палате с носом, заклеенным медицинскими пластырями.
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В городе Байконур ввели комендантский час из-за коронавируса

В казахстанском городе Байконур из-за ухудшения ситуации с коронавирусом решили ввести комендантский час.
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Общество

Добровольцы рассказали о самочувствии после введения вакцины

Представители первой и второй групп добровольцев, участвующих в испытании вакцины от коронавирусной инфекции, которое проводится Минобороны совместно с центром Гамалеи, рассказали о своём самочувствии.
RT на русском 02:11
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Происшествия

Полиция застрелила напавшего на людей с ножом в Глазго

Полиция Шотландии подтвердила, что застрелила подозреваемого, напавшего с ножом на людей в центре Глазго, он действовал в одиночку.
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Суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к условному сроку

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ТАСС: на разбившего стекло машины ФСО солдата не стали заводить дело

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Грузовое железнодорожное сообщение по Крымскому мосту запустят 30 июня

Грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту стартует 30 июня, его откроют два поезда с материка и полуострова.
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Киев призвал усилить санкции против России из-за голосования в Крыму

МИД Украины выразил недовольство голосованием по поправкам к Конституции России в Крыму и призвал международных партнёров усилить антироссийские санкции.
RT на русском 10:52
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Футбол

Стало известно о возвращении тренера ЦСКА в Россию

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко, уехавший в Белоруссию после разгромного поражения от петербургского «Зенита», вернулся в Россию.
Lenta.ru 10:51
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Вирусолог оценил вероятность второй волны коронавируса в России

Вирусолог Михаил Щелканов прокомментировал вероятность второй волны коронавируса в России вслед за подъёмом заболеваемости в Европе.
RT на русском 05:12
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Лукашенко: новая Конституция Белоруссии появится через два года

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что новую редакцию Конституции республики подготовят в течение двух лет.
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Клубы РПЛ проголосовали за внесение изменений в регламент

Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за внесение изменений в дисциплинарный регламент Российского футбольного союза (РФС), сообщается на официальном сайте турнира.
Газета.Ru 10:44
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На параде в Петербурге нашли ветерана уровня Сталина и Жукова

Что происходит 08:46
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Минздрав России одобрил новый препарат от коронавируса

Министерство здравоохранения России внесло в Государственный реестр лекарственных средств новый препарат для лечения коронавируса Covid-19 – арепливир.
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К проголосовавшему дважды Лобкову пришла полиция

В Москве полиция пришла домой к журналисту телеканала «Дождь» Павлу Лобкову, который накануне смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию.
РБК 09:07
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Происшествия

Адвокат рассказал, что Ефремову стало плохо с сердцем

RT на русском 02:24
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Здоровье

В Петербурге срочно требуется помощь врачу больницы Святого Георгия

В Санкт-Петербурге срочно требуется помощь врачу больницы Святого Георгия Александру Петрову. Об этом пишет «Петербургский дневник».
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Армия и оружие

«Москва не забудет». Что иностранные СМИ написали о параде Победы?

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В России пенсии по старости могут быть увеличены

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Общество

С 1 июля проиндексируют пенсии некоторым категориям пенсионеров

Пенсионерам, ставшим опекунами или попечителями несовершеннолетних детей, с 1 июля проиндексируют пенсии.
ТК Звезда 02:10
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Наука

Испанские вирусологи: Коронавирус был в Европе еще в марте 2019 года

Тест от 12 марта 2019 года неожиданно для всех дал положительный результат.
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Лукашенко похвалил россиян за парад Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко похвалил россиян за проведение парада Победы в Москве, который состоялся 24 июня.
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Экономика

Путин поручил утвердить программу развития Дальнего Востока

Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить национальную программу развития Дальнего Востока до 2024 года с перспективой до 2035 года, следует из текста указа на официальном портале правовой информации.
Газета.Ru 10:14
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Шоу-бизнес

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Движение пассажирских поездов из Москвы и Санкт-Петербурга в Калининград, приостановленное из-за коронавируса, возобновится 1 июля.
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