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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Адвокат Ефремова рассказал о «козыре» для его оправдания

Адвокат обвиняемого в смертельном ДТП актера Михаила Ефремова, заявил, что у него есть «козырь», который докажет невиновность актера.В источнике
С чего всё началось
Газета.Ru

Адвокат Ефремова назвал его дело «самым легким в практике»

Адвокат Михаила Ефремова рассказал о козыре, который докажет невиновность актера в гибели водителя. Кроме того, он анонсировал пресс-конференцию, на которой расскажет, как в суде препятствуют его адвокатской деятельности.
Газета.Ruвчера в 14:42
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Адвокат Ефремова заявил об оправдывающем актера козыре

Московский Комсомолецвчера в 15:58
Телеканал 360°

Адвокат Ефремова рассказал о «козыре» в деле своего подзащитного

Телеканал 360°17:09
URA.Ru

Адвокат Ефремова припас «козырь» в деле актера о смертельном ДТП

URA.Ruвчера в 16:41
РИА Новости

Адвокат Ефремова намекнул на «козырь» в деле о смертельном ДТП

РИА Новостивчера в 16:19
РБК

Адвокат Ефремова заявил о доказывающем невиновность актера «козыре»

РБК19:08
Lenta.ru

Адвокат Ефремова рассказал о доказывающем невиновность актера козыре

Lenta.ruвчера в 15:45
Газета.Ru

Адвокат Ефремова назвал его дело «самым легким в практике»

Газета.Ruвчера в 14:42
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Тела двух детей и двух взрослых обнаружили на турбазе на Алтае

В одном из номеров туристической базы «Глобус» в Алтайском крае в пятниц, 31 июля были обнаружены четыре тела — погиб начальник сектора отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ управления печати и массовых коммуникаций региона Иосиф Клеменский с семьей.
Kursk.comвчера в 02:03
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За последние 24 часа количество заболевших увеличилось более чем на 292 тысяч, что является максимальным приростом за время пандемии.
URA.Ruвчера в 23:00
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2 августа Воздушно-десантным войскам исполняется 90 лет

Много военнослужащих крылатой пехоты и бойцов из других войск нашей армии в разные годы участвовало в урегулировании локальных военных конфликтов и в борьбе с терроризмом, нередко за пределами Родины, проявляя везде свои мужество, героизм и миротворчество.
Шахтинские известиявчера в 01:03
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Детям до 5 лет и спортсменам разрешили не носить маски в Казахстане

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Вестник Кавказавчера в 03:52
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