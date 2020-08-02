Адвокат Ефремова рассказал о «козыре» для его оправдания
Смотрите также
Напавшего с нагайкой на семью охранника в Крыму уволили
При взрыве на газовой АЗС на Кубани пострадали шесть человек
Тела двух детей и двух взрослых обнаружили на турбазе на Алтае
Украинскую телеведущую избили и пытались изнасиловать на глазах у сына
Лукашенко высказался о массовом задержании россиян и «Газпроме»
В Коми сошли с рельсов 11 грузовых вагонов
В России завершены клинические испытания вакцины от коронавируса
Спрос на электромобили с пробегом вырос на 132% в России
В Екатеринбурге задержаны двое поддержавших протесты в Хабаровске
В европейской части РФ с 5 августа температура повысится до +30
В Турции заявили, что не будут повышать цены на отдых в этом сезоне
На Третьем транспортном кольце Москвы автомобиль сбил двух пешеходов
В России на 20% выросли оптовые цены на яблоки
Клип Лободы и Pharaoh за сутки собрал 139 тысяч дизлайков
Лукашенко высказался о массовом задержании россиян и «Газпроме»
В Турции заявили, что не будут повышать цены на отдых в этом сезоне
В России завершены клинические испытания вакцины от коронавируса
В СК назвали вероятную причину смерти четырех человек в Алтайском крае
Космический корабль Crew Dragon отстыковался от МКС
Напавшего с нагайкой на семью охранника в Крыму уволили
Адвокат Ефремова рассказал о «козыре» для его оправдания
В США объяснили получение людьми странных посылок с семенами из Китая
Ахеджакова отреагировала на скандальный уход Гармаша из «Современника»
Адвокат обвиняемого в смертельном ДТП актера Михаила Ефремова, заявил, что у него есть «козырь», который докажет невиновность актера.В источнике
С чего всё началось
Адвокат Ефремова назвал его дело «самым легким в практике»
Адвокат Михаила Ефремова рассказал о козыре, который докажет невиновность актера в гибели водителя. Кроме того, он анонсировал пресс-конференцию, на которой расскажет, как в суде препятствуют его адвокатской деятельности.
Газета.Ruвчера в 14:42
Подробнее о событии