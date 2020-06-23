Происшествия

REGNUMREGNUMАдвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав

Москва, 23 июня 2020, 13:44 — REGNUM Водительские права отберут у актёра Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом, однако эта мера не будет пожизненной. Об этом сообщил 23 июня адвокат артиста Эльман Пашаев.
Читать в источнике
Комментировать453
с чего всё началось
Telegram-канал Mash сообщал
, не раскрывая источников информации, что Ефремову поставили диагноз «хронический алкоголизм» и что из-за этого актер может лишиться водительских прав пожизненно.
РБК04:16

Подробнее о событии

Адвокат Ефремова ответил на сообщения о «хроническом алкоголизме» актера

РИА Новости03:34

Адвокат Михаила Ефремова опроверг информацию о хроническом алкоголизме

Газета.Ru06:43

Адвокат Ефремова опроверг данные об алкоголизме у актера

РБК04:16

Адвокат Ефремова сообщил, что актера лишат водительских прав, но не пожизненно

ТАСС03:41

Выпивка поможет потерять права. Чем хронический алкоголизм отличается от обычного в глазах врачей и закона

Телеканал 360°08:13

Адвокат прокомментировал сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова

RT на русском03:28

Адвокат опроверг версию о хроническом алкоголизме Ефремова

Lenta.ru04:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 09:30, Ашберн
Происшествия

В московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей

Вести.Ru 09:13
17
Энергетика

Польша намерена получать основной объем газа из США

Варшава рассчитывает в будущем импортировать большую часть газа из США, заявил глава польской нефтегазовой компании PGNiG Ежи Квечиньский.
Коммерсантъ вчера в 08:03
77
Происшествия

Экс-президент Киргизии Атамбаев осужден на 11 лет

Первомайский районный суд Бишкека во вторник приговорил экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.
Интерфакс 05:35
441
Политика

Трамп опроверг расторжение торговой сделки с Китаем

Ранее советник президента США по торговле Питер Наварро в эфире телеканала Fox News заявил, что Трамп якобы решил прекратить торговую сделку с Китаем из-за предположений разведки о том, что «пандемия коронавируса возникла в лаборатории в Ухани».
RT на русском вчера в 22:45
126
Общество

Конкурс по скоростному выкапыванию могил перенесли из Приморья в Омск

Соревнование по скоростному выкапыванию могил состоится в августе 2020 года в Омске в рамках форума ритуальных агентств.
Газета.Ru 01:46
62
Армия и оружие

СМИ сообщили о планах Индии «надавить» на Россию для поставок С-400

РИА Новости 09:10
35
Политика

Путин сегодня выступит с обращением к россиянам

Президент России Владимир Путин сегодня, 23 июня, выступит с телеобращением к гражданам.
Коммерсантъ 05:32
3,5K
Общество

Германия 22 июня отправила в Россию сотни тонн ядерных отходов

Из Германии в Россию был отправлен новый груз с сотнями тонн ядерных отходов в понедельник, 22 июня.
Lenta.ru 08:30
86
Политика

Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru 08:30
403
Здоровье

Названы города с инфицированными коронавирусом в Ростовской области

На 23 июня в Ростовской области у 8815 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 04:50
1,3K
Политика

Пушков прокомментировал слова Зеленского о параде Победы в Москве

Rambler News Service вчера в 15:49
1,5K
Теннис

Первая ракетка мира Новак Джокович заразился коронавирусом

Ведомости 08:46
8
Происшествия

Палата адвокатов указала на самопиар защиты Ефремова

Совет Федеральной палаты адвокатов (ФПА) считает, что защита актера Михаила Ефремова раскрывает публично профессиональную тайну и занимается самопиаром.
ПолитРоссия 09:07
Шоу-бизнес

Иван Охлобыстин рассказал о мистическом совпадении в ДТП с Ефремовым

iReactor 04:02
69
Культура

Названа причина ухода Добронравова из Театра Сатиры

Ранее стало известно, что народный артист РФ Федор Добронравов написал заявление об уходе из Театра Сатиры.
РЕН ТВ 21 июня в 10:58
300
Политика

Россия отказалась от использования РЛС «Балхаш» в Казахстане

Известия вчера в 17:25
582
Футбол

«Спартак» выпустил заявление о ситуации с задержанными болельщиками

Совет директоров «Спартака» опубликовал заявление по поводу задержаний фанатов клуба, участвовавших в проводах команды на матч с «Арсеналом» в Туле.
RT на русском 08:36
6
Политика

Трамп пригрозил сроком до 10 лет за порчу памятников в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что вандализм в отношении памятников и статуй в стране будет караться лишением свободы на срок до 10 лет.
RT на русском 07:05
19
Политика

Осужденный за шпионаж Уилан отказался обжаловать приговор

Американский гражданин Пол Уилан, осужденный за шпионаж в РФ, не планирует обжаловать приговор.
Народные новости 04:27
24
Политика

Президентский проект о воспитании школьников прошел первое чтение

Госдума приняла в первом чтении законопроект о воспитании школьников, основанном на патриотизме, уважении к старшим и других ценностях.
Российская газета 08:15
12
Политика

Болтон назвал отношение Трампа к Путину загадкой

Личное отношение президента США Дональда Трампа к российскому лидеру Владимиру Путину было загадкой, утверждает экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.
РИА Новости 00:50
86
Шоу-бизнес

Кристина Асмус сообщила о разводе с Гариком Харламовым

Кристина Асмус разводится с Гариком Харламовым. Новость актриса сообщила в соцсетях.
Inc-news.ru вчера в 11:10
922
Происшествия

В Коми речной теплоход сел на мель

РИА Новости 09:14
Армия и оружие

NRK: ЧВК России проводят тайные операции у побережья Норвегии

Частные военные компании России способны проводить много открытых и скрытных операций у побережья Норвегии, которое совсем не охраняется.
Недвижимость.RU 06:57
3
Политика

Нидерланды решили расследовать причастность Киева к крушению MH17

Власти Нидерландов согласились расследовать причины, по которым Киев не закрыл воздушное пространство для полетов гражданской авиации в зоне конфликта на востоке Украины.
Lenta.ru 06:07
55
Баскетбол

Алексей Швед договорился о новом контракте с «Химками»

«Sportando» сообщает, что лидер сборной России и БК «Химки» Алексей Швед заключил новый договор с клубом.
ГЛАС.RU 09:23
Космос

Обнаружен самый молодой горячий юпитер

РИА Новости 06:57
Политика

Партии Вучича предсказали победу на парламентских выборах в Сербии

Взгляд.ру 21 июня в 15:26
16
Политика

Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России.
Афиша Daily вчера в 08:38
143
Общество

Россияне смогут получить новую выплату в размере 10 тысяч рублей

Представители Совета Федерации направили в правительство предложение о расширении единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей.
Живая Кубань 01:50
574
ДТП с участием Михаила ЕфремоваБольше новостей по теме
Главное