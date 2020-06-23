с чего всё началось

Москва, 23 июня 2020, 13:44 — REGNUM Водительские права отберут у актёра Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом, однако эта мера не будет пожизненной. Об этом сообщил 23 июня адвокат артиста Эльман Пашаев.

Энергетика Польша намерена получать основной объем газа из США Варшава рассчитывает в будущем импортировать большую часть газа из США, заявил глава польской нефтегазовой компании PGNiG Ежи Квечиньский. 77

Происшествия Экс-президент Киргизии Атамбаев осужден на 11 лет Первомайский районный суд Бишкека во вторник приговорил экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда. 441

Политика Трамп опроверг расторжение торговой сделки с Китаем Ранее советник президента США по торговле Питер Наварро в эфире телеканала Fox News заявил, что Трамп якобы решил прекратить торговую сделку с Китаем из-за предположений разведки о том, что «пандемия коронавируса возникла в лаборатории в Ухани». 126

Политика Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму. 403

Происшествия Палата адвокатов указала на самопиар защиты Ефремова Совет Федеральной палаты адвокатов (ФПА) считает, что защита актера Михаила Ефремова раскрывает публично профессиональную тайну и занимается самопиаром.

Культура Названа причина ухода Добронравова из Театра Сатиры Ранее стало известно, что народный артист РФ Федор Добронравов написал заявление об уходе из Театра Сатиры. 300

Футбол «Спартак» выпустил заявление о ситуации с задержанными болельщиками Совет директоров «Спартака» опубликовал заявление по поводу задержаний фанатов клуба, участвовавших в проводах команды на матч с «Арсеналом» в Туле. 6

Политика Трамп пригрозил сроком до 10 лет за порчу памятников в США Президент США Дональд Трамп заявил, что вандализм в отношении памятников и статуй в стране будет караться лишением свободы на срок до 10 лет. 19

Политика Президентский проект о воспитании школьников прошел первое чтение Госдума приняла в первом чтении законопроект о воспитании школьников, основанном на патриотизме, уважении к старшим и других ценностях. 12

Политика Болтон назвал отношение Трампа к Путину загадкой Личное отношение президента США Дональда Трампа к российскому лидеру Владимиру Путину было загадкой, утверждает экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон. 86

Политика Нидерланды решили расследовать причастность Киева к крушению MH17 Власти Нидерландов согласились расследовать причины, по которым Киев не закрыл воздушное пространство для полетов гражданской авиации в зоне конфликта на востоке Украины. 55

Баскетбол Алексей Швед договорился о новом контракте с «Химками» «Sportando» сообщает, что лидер сборной России и БК «Химки» Алексей Швед заключил новый договор с клубом.