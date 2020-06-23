О хроническом алкоголизме актера написал Telegram-канал Mash. Он сообщил, что полиция якобы будет ходатайствовать о пожизненном лишении Ефремова водительских прав. При этом канал отметил, что психиатрическая экспертиза признала артиста вменяемым.

с чего всё началось

Москва, 23 июня 2020, 13:44 — REGNUM Водительские права отберут у актёра Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом, однако эта мера не будет пожизненной. Об этом сообщил 23 июня адвокат артиста Эльман Пашаев.

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