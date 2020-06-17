Общество

Smolnarod.ruSmolnarod.ruАдвокат Ефремова рассказал о переговорах по компенсации

Брат Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, готов встретиться для обсуждения компенсации, заявил в интервью «Московскому комсомольцу» адвокат актера Эльман Пашаев.
Читать в источнике
Комментировать1,1K
с чего всё началось

Адвокат Ефремова поговорил с братом погибшего водителя Захарова

Адвокат актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП на Смоленской площади, Эльман Пашаев заявил, что связался с братом погибшего в аварии водителя Сергея Захарова. Защитник поделился с нами подробностями разговора.
Московский Комсомолецвчера в 05:38

Подробнее о событии

Адвокат Ефремова заявил о неготовности семьи погибшего к переговорам

Известиявчера в 15:18

Адвокат Ефремова назвал проблему в переговорах с семьей Захарова

Lenta.ruвчера в 14:53

Адвокат семьи погибшего в ДТП с Ефремовым опроверг данные о компенсации

РБКвчера в 08:33

Адвокат родных погибшего в ДТП с Ефремовым опроверг согласие принять от него компенсацию

ТАССвчера в 07:41

Адвокат Ефремова наладил диалог с братом погибшего рязанца

Московский Комсомолецвчера в 08:40

Адвокат Ефремова объяснил отказ семьи погибшего вступить в переговоры

РИА Новостивчера в 14:39

«Семье ничего не надо»: Александр Добровинский отказался от помощи Михаила Ефремова

Комсомольская правдавчера в 06:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 07:34, Ашберн
Общество

PepsiCo и Mars меняют логотипы из-за расовых стереотипов

Корпорация PepsiCo решила внести изменения в продукты для завтрака Aunt Jemima — это смеси для выпекания блинов и сиропы.
РБК вчера в 13:17
50
Шоу-бизнес

Эмин Агаларов впервые рассказал о деталях развода с Аленой Гавриловой

Одним из основных вопросов, который волновал поклонников, стало расставание Агаларова с его женой, Аленой Гавриловой.
iReactor 07:18
Политика

МИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева

Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 06:19
168
Общество

В Краснодарском крае с 21 июня отменяется карантин

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о том, что в регионе с 21 июня отменяется режим карантина и вводится режим повышенной готовности, который предусматривает возможность сохранения некоторых ограничительных мероприятий.
Коммерсантъ 06:40
208
Политика

Верховный суд РФ отклонил иск о голосовании по Конституции

Верховный суд (ВС) России не принял исковое заявление гражданина Геннадия Рудяка, оспаривавшего проведение 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию.
Известия 06:31
7,6K
Общество

Военные медики ввели вакцину от COVID-19 первым добровольцам

В Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко в Москве приступили к клиническим испытаниям российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 06:48
65
Общество

Минпросвещения утвердило новые даты проведения ЕГЭ

Минпросвещения сегодня утвердило новое расписание проведения ЕГЭ.
ОГТРК Ямал-Регион вчера в 11:18
116
Общество

В Белоруссии заявили о пропаже кандидата на пост президента Бабарико

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в рамках расследования задержано порядка 15 человек, «в больших объемах идут оперативные и следственные мероприятия».
Известия 04:17
203
Общество

В России из-за коронавируса умерли почти 500 медиков

Почти 500 медицинских работников в РФ умерли из-за новой коронавирусной инфекции, в четверг сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
ТАСС 04:59
786
Религия

Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале

РИА Новости вчера в 10:47
Происшествия

В Петербурге машина сбила шестерых человек на пешеходном переходе

ТАСС 06:27
3
Происшествия

В Псковской области обнаружили захоронение жертв концлагеря Моглино

РИА Новости 05:19
Политика

Президент Азербайджана не приедет на парад Победы в Москву

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не сможет присутствовать на параде Победы в Москве 24 июня из-за продления в республике карантина по COVID-19.
Известия 06:49
4
Происшествия

Пьяный внук экс-губернатора Хабаровского края устроил ДТП в Москве

Российская газета 02:14
608
Общество

Новогодние каникулы в России предложили сократить до 4 дней

Отмечается, что производственный календарь на 2020 год предусматривает 247 рабочих и 118 выходных дней с учетом всех праздников.
Город55.ру 16 июня в 08:21
5,5K
Шоу-бизнес

Тина Канделаки ответила на оскорбления Ксении Собчак на Comment Out

Телеведущая и журналист Тина Канделаки ответила на оскорбления со стороны своей коллеги Ксении Собчак, которая в эфире YouTube-шоу Comment Out не скупилась на резкие высказывания в адрес звезды.
iReactor 02:14
15
Здоровье

Названы пять симптомов рака кишечника

Среди основных симптомов заболевания медик выделил тошноту и рвоту, вздутие живота, боли в области пупка, запоры или диарею, а также наличие крови в стуле.
MOS.news 01:55
16
Политика

В Кремле прокомментировали визит полиции к журналисту «Дождя»

Отвечая на вопрос о визите полиции к Баеву, который подготовил материал о подготовке к голосованию по поправкам к конституции, представитель Кремля отметил, что "в курсе [этой истории] из сообщений СМИ".
ТАСС 06:20
9
Политика

Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках

Президент РФ Владимир Путин впервые за долгое время упомянул о своих внуках.
Интерфакс 07:11
26
Общество

У Назарбаева обнаружили коронавирус

У первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщила его пресс-служба.
RT на русском 03:06
570
Энергетика

Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости вчера в 19:01
3,8K
Футбол

Вратарь «Астон Виллы» вошел с мячом в ворота, но судья не засчитал гол

Metaratings вчера в 14:53
Авто

В Hyundai рассказали, когда новый Hyundai Creta появится в России

Кроссовер Hyundai Creta 2-го поколения планируется вывести на рынок нашей страны летом 2021 года.
Тарантас Ньюс 16 июня в 10:06
32
Экономика

Правительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых

По данным издания, в качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год.
ТАСС 02:43
4,6K
Футбол

«Сочи» выступил против переноса игры с «Ростовом»

"Сочи" опубликовал официальное заявление по поводу домашнего матча 23-го тура РПЛ с "Ростовом".
Газета.Ru 07:20
1
Происшествия

В Приангарье чиновник попытался сбежать при попытке ареста

Начальнику департамент инженерных коммуникаций и жилищного фонда комитета городского обустройства администрации Иркутска попытался сбежать перед арестом Цитата из видео Чиновник арестован.
REGNUM 03:37
47
Кино

Еж, Косуля и Барсук. В мультфильме «Ну, погоди» появились новые герои

Evo-rus.com 05:44
38
Общество

Песков подтвердил, что ветеранов поместили на карантин перед парадом

РИА Новости 06:03
45
Политика

Верховная рада отказалась лишить Вакарчука депутатского мандата

Верховная рада проголосовала против досрочного прекращения депутатских полномочий основателя партии «Голос» и лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука, сообщает «Интерфакс-Украина».
Ведомости 05:53
Общество

Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны

Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru 06:18
2K
ДТП с участием Михаила ЕфремоваБольше новостей по теме
Главное