Общество
News.ruАдвокат потерпевших опроверг согласие семьи на компенсацию от Ефремова
Семья погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым Сергея Захарова не соглашалась принять какую-либо материальную помощь от артиста. Об этом заявил адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский. По его словам, сообщения СМИ на эту тему не соответствуют действительности.
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с чего всё началось
Адвокат актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП на Смоленской площади, Эльман Пашаев заявил, что связался с братом погибшего в аварии водителя Сергея Захарова. Защитник поделился с нами подробностями разговора.Московский Комсомолец17 июня в 05:38
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«Семье ничего не надо»: Александр Добровинский отказался от помощи Михаила Ефремова
Комсомольская правда17 июня в 06:05
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 04:50, Ашберн
Футбол
Карпин: не знаю, кто будет играть с «Сочи»
Главный тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин заявил РИА Новости, что он не знает, кто будет играть в его команде в предстоящем гостевом матче чемпионата России с "Сочи".
РИА Новости 04:05
Шоу-бизнес
Домогаров отказался выходить на сцену из-за Ефремова
Актер написал, что потерял желание выходить на сцену перед зрителями.
РИА Новости вчера в 17:00
Общество
Мусоропроводы во всех домах России предложили законсервировать
Мусоропроводы во всех домах России предложили законсервировать.
Нижегородская Правда вчера в 10:21
Происшествия
Шесть человек погибли при аварии в Мордовии
В результате столкновения оба автомобиля загорелись. По предварительным данным, погибли шесть человек.
РБК 17 июня в 23:38
Общество
Корреспондент «Дождя» Баев дает пояснения в центре «Э» на Петровке
Корреспондент "Дождя" Антон Баев даёт пояснения в Центре по борьбе с экстремизмом ГУМВД по Москве, заявил РИА Новости главный редактор телеканала Тихон Дзядко.
РИА Новости 04:44
Армия и оружие
Российские истребители вылетали на перехват бомбардировщиков ВВС США
Вести.Ru 03:26
Политика
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Обновлено в 22:56 Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался в больнице, куда был госпитализирован с коронавирусом.
BFM.ru вчера в 15:36
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
Политика
Указ Путина о голосовании 1 июля оспорят в Верховном суде
Голосование по поправкам в Конституцию, которое должно состояться 1 июля, могут оспорить в Верховном суде.
Деловое.ТВ вчера в 01:31
Здоровье
В Пермском крае выявлено 64 новых случая коронавируса
В Пермском крае за минувшие сутки было выявлено еще 64 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, один из которых - посмертно.
ВЕТТА 03:34
Здоровье
В Липецкой области второй этап снятия ограничений начнут 24 июня
Липецкая область перейдет с 24 июня ко второму этапу снятия введенных из-за коронавируса ограничений, сообщает обладминистрация.
РИА Новости вчера в 04:36
Политика
Путин рассказал всему миру об уроках Второй мировой войны
Американский журнал National Interest опубликовал статью президента России Владимира Путина на английском языке об уроках Второй мировой войны.
Infox.ru вчера в 16:22
Экономика
Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы
С начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными — с любой суммы придется заплатить один процент, сообщили РИА Новости в банке.
РИА Новости 03:19
Общество
ФСБ открестилась от визита в захваченный казаками женский монастырь
Сотрудники управления ФСБ по Свердловской области не приезжали с проверкой в Среднеуральский женский монастырь, захваченный схиигуменом Сергием (Николай Романов), которого запретили в служении за отрицание коронавируса.
Lenta.ru вчера в 05:08
Шоу-бизнес
Илон Маск опроверг секс втроем с Карой Делевинь и Эмбер Херд
Ранее Депп, находясь в процессе развода с Херд, заявлял, что она начала ему изменять с Маском спустя месяц после свадьбы.
Московский Комсомолец вчера в 14:29
Происшествия
Источник назвал возможную причину стрельбы на севере Москвы
Севастьян Путинцев, который, как предполагается, устроил стрельбу в квартире на севере Москвы, сделал это из ревности, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 04:08
Энергетика
Мировые цены на нефть снова растут
Восстановлению цен способствует рост экономической активности в Китае, а также сокращение добычи странами ОПЕК и союзниками картеля, прежде всего Россией.
Эхо Москвы 03:13
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и в кабмин предложение ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые воспитывают детей одни.
Газета.Ru 16 июня в 23:45
Единоборства
Тренер рассказал, что отец Хабиба вылечился от коронавируса
Госпитализированный в апреле с COVID-19 отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова постепенно оправляется от тяжелейшей болезни Хавьер Мендес, наставник непобежденного чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова, поделился информацией о состоянии здоровья отца и тренера подопечного Абдулманапа Нурмагомедова.
Газета.Ru 03:35
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая подтвердила, что беременна
22-летняя олимпийская чемпионка по одиночному фигурному катанию Юлия Липницкая подтвердили, что скоро станет мамой.
Gazeta.SPb 17 июня в 00:03
Общество
Российские пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа
Несколько категорий российских граждан получат доплату к пенсии.
NewInform 02:18
Шоу-бизнес
Ивлеева разделась в клубе Берлина во время съёмок «Орла и решки»
News.ru вчера в 14:19
Общество
В США умер сын Никиты Хрущева Сергей
В США умер 85-летний Сергей Хрущев, сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева.
Коммерсантъ вчера в 18:04
Общество
Больше 60 заведений на Садовом кольце закрылись за время самоизоляции
Суммарно на торговых улицах Москвы за время самоизоляции открылись 39 новых заведений, общее количество магазинов с учетом прироста упало на 3%.
Ведомости 02:52
Экономика
В США предсказали крах доллара в следующем году
Конец эпохи Эпоха непомерных привилегий американского доллара как основной мировой резервной валюты подходит к концу, утверждает старший научный сотрудник Джексоновского института международных отношений, бывший глава азиатского дивизиона инвестбанка Morgan Stanley Стивен Роуч в статье, опубликованной Bloomberg.
РИА Новости 17 июня в 01:00
Футбол
Семак назвал главную задачу «Зенита»
Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал об основной задаче, которую руководство поставило перед ним и командой.
Евро-футбол.ру 04:14
Общество
За сутки в Татарстане выявлено 36 новых случаев коронавируса
По сообщению оперштаба республики, в Татарстане за сутки выявлено 36 новых случаев COVID-19.
Республика Татарстан 03:39
Происшествия
В Чите автомобиль с детьми и взрослыми скатился в озеро
В Чите автомобиль с двумя детьми и двумя взрослыми в салоне скатился в озеро Кенон, есть погибший.
Газета.Ru 02:00
Политика
МИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева
Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 06:19