Адвокат актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП на Смоленской площади, Эльман Пашаев заявил, что связался с братом погибшего в аварии водителя Сергея Захарова. Защитник поделился с нами подробностями разговора.

с чего всё началось

Семья погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым Сергея Захарова не соглашалась принять какую-либо материальную помощь от артиста. Об этом заявил адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский. По его словам, сообщения СМИ на эту тему не соответствуют действительности.

Адвокат потерпевших опроверг согласие семьи на компенсацию от Ефремова

Футбол Карпин: не знаю, кто будет играть с «Сочи» Главный тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин заявил РИА Новости, что он не знает, кто будет играть в его команде в предстоящем гостевом матче чемпионата России с "Сочи".

Общество Корреспондент «Дождя» Баев дает пояснения в центре «Э» на Петровке Корреспондент "Дождя" Антон Баев даёт пояснения в Центре по борьбе с экстремизмом ГУМВД по Москве, заявил РИА Новости главный редактор телеканала Тихон Дзядко.

Политика Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев Обновлено в 22:56 Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался в больнице, куда был госпитализирован с коронавирусом. 2,7K

Политика Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). 3,5K

Здоровье В Пермском крае выявлено 64 новых случая коронавируса В Пермском крае за минувшие сутки было выявлено еще 64 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, один из которых - посмертно. 141

Политика Путин рассказал всему миру об уроках Второй мировой войны Американский журнал National Interest опубликовал статью президента России Владимира Путина на английском языке об уроках Второй мировой войны. 83

Экономика Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы С начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными — с любой суммы придется заплатить один процент, сообщили РИА Новости в банке. 1,6K

Общество ФСБ открестилась от визита в захваченный казаками женский монастырь Сотрудники управления ФСБ по Свердловской области не приезжали с проверкой в Среднеуральский женский монастырь, захваченный схиигуменом Сергием (Николай Романов), которого запретили в служении за отрицание коронавируса. 4K

Происшествия Источник назвал возможную причину стрельбы на севере Москвы Севастьян Путинцев, который, как предполагается, устроил стрельбу в квартире на севере Москвы, сделал это из ревности, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Энергетика Мировые цены на нефть снова растут Восстановлению цен способствует рост экономической активности в Китае, а также сокращение добычи странами ОПЕК и союзниками картеля, прежде всего Россией.

Общество В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и в кабмин предложение ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые воспитывают детей одни. 6K

Единоборства Тренер рассказал, что отец Хабиба вылечился от коронавируса Госпитализированный в апреле с COVID-19 отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова постепенно оправляется от тяжелейшей болезни Хавьер Мендес, наставник непобежденного чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова, поделился информацией о состоянии здоровья отца и тренера подопечного Абдулманапа Нурмагомедова. 27

Общество Больше 60 заведений на Садовом кольце закрылись за время самоизоляции Суммарно на торговых улицах Москвы за время самоизоляции открылись 39 новых заведений, общее количество магазинов с учетом прироста упало на 3%. 134

Экономика В США предсказали крах доллара в следующем году Конец эпохи Эпоха непомерных привилегий американского доллара как основной мировой резервной валюты подходит к концу, утверждает старший научный сотрудник Джексоновского института международных отношений, бывший глава азиатского дивизиона инвестбанка Morgan Stanley Стивен Роуч в статье, опубликованной Bloomberg. 289

Футбол Семак назвал главную задачу «Зенита» Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал об основной задаче, которую руководство поставило перед ним и командой.