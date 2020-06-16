Происшествия
Lenta.ruАдвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал «Пятому каналу» о самочувствии артиста. По его словам, актер чувствует себя «очень тяжело».
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с чего всё началось
«Почти не ест и отказывается от помощи врачей»: что происходит с Михаилом Ефремовым под домашним арестом
Неделю назад 56-летний Михаил Ефремов стал виновником страшного ДТП в центре Москвы, которое унесло жизнь человека. До 9 августа актер находится под домашним арестом и, как рассказали «СтарХиту», крайне тяжело переживает случившееся.StarHit.ruвчера в 11:40
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Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами
Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
Культура
Музей Победы подготовил новые видеоролики ко Дню памяти и скорби
Музей Победы на Поклонной горе подготовил виртуальные экскурсию, выставку и концерт ко Дню памяти и скорби, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
Моя Москва.онлайн 01:29
Шоу-бизнес
Подтвердился роман бросившей мужа Меган Фокс и Machine Gun Kelly
На видео есть момент, где Меган целует музыканта. Меган Фокс в клипе Machine Gun Kelly.
Газета Metro вчера в 11:55
Общество
Прокурор попросил для фигуранта дела «Сети» Филинкова девять лет колонии
На прениях сторон по делу о петербургской ячейке "Сети" (террористическая организация, запрещенная в России) гособвинитель попросил девять лет лишения свободы для Виктора Филинкова.
Интерфакс 05:26
Происшествия
Во французском Дижоне произошли беспорядки
Rambler News Service вчера в 11:29
Происшествия
За Михаилом Ефремовым приехали сотрудники ФСИН
Газета.Ru 05:17
Энергетика
Польша добилась от «Газпрома» возврата 1,5 миллиарда долларов за газ
Польша добилась от российского «Газпрома» возврата 1,5 миллиарда долларов за газ.
Evo-rus.com вчера в 13:13
Музыка
Ургант высмеял Киркорова за ролик про десантников
Piter.tv 00:52
Религия
Монастырь экс-духовника Поклонской перешел на осадное положение
Запрещенный с недавнего времени в служении клирик схиигумен Сергий (Романов) днем 16 июня вместе с казаками захватили Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Пресвятой Богородицы "Спорительница хлебов" в Свердловской области, сообщает портал 66.Ru.
Газета.Ru вчера в 14:03
Космос
Зонд New Horizons выполнил первый межзвездный эксперимент
Преодолев огромное расстояние, New Horizons успешно выполнил первый межзвездный эксперимент «Параллакс».
МИР 24 15 июня в 09:57
Происшествия
Воздушный шар с белым крестом в небе встревожил жителей Японии
В Японии неизвестные запустили в небо воздушный шар с прицепленным к нему белым крестом.
News.ru 02:53
Авто
Lexus представил седан Lexus IS новой генерации
Более крупный дисплей доступен в автомобилях с навигационным пакетом, и может быть в паре с модернизированной аудиосистемой премиум-класса Mark Levinson, которая теперь может похвастаться 17 динамиками и мощностью 1800 Вт. В то время как ряд внутренних компонентов переносится, новый IS оснащен передними сиденьями с электроприводом, которые отделаны обивкой NuLuxe.
SpeedMe 15 июня в 23:28
Происшествия
Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова
Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
Парламентская газета 15 июня в 16:11
Здоровье
В России начались клинические испытания вакцины от коронавируса
Клинические исследования двух форм вакцины против вируса SARS-CoV-2 (возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19) начались в России сегодня, 17 июня, сообщает Министерство здравоохранения.
Коммерсантъ 05:12
Происшествия
После беспорядков в Дагестане задержаны десять граждан Азербайджана
В Дагестане после беспорядков в пункте временного размещения иностранцев на границе Магармкентского и Дербентского районов возбуждено уголовное дело по статьям о применении насилия, опасного для жизни, к представителям власти и об умышленной порче имущества.
Интерфакс 04:06
Общество
После жары в Москве резко похолодает
Сегодня в городе воздух прогреется до 29-31 градуса тепла, в Подмосковье ожидается от 27 до 32 градусов.
Вести.Ru 03:34
Политика
Желание Горбачева отдать Карелию Финляндии назвали ложью
Желание российского политика Михаила Горбачева отдать Карелию в состав Финляндии в «Горбачев-фонде» назвали ложью.
Lenta.ru 05:27
Авто
Новый кроссовер Toyota Corolla Cross показали на фото
Компания Toyota готовит к дебюту новый компактный кроссовер Toyota Corolla Cross.
Новые автомобили вчера в 00:22
Общество
Новое пособие для матерей-одиночек может появиться в России
Москва, 17 июня 2020, 11:27 — REGNUM Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести в России дополнительное пособие для родителей-одиночек.
REGNUM 04:27
Общество
Кабмин отменил свыше 450 актов советских госорганов
Подписанный документ касается более 450 устаревших актов, изданных в РСФСР и СССР, а также их отдельных положений.
Российская газета 02:39
Происшествия
Первоклассник ранил отца во время ссоры с матерью в Подмосковье
Мальчик ранил ножом своего отца во время ссоры с матерью, сообщает о происшествии РЕН ТВ 17 июня.
Известия 04:47
Армия и оружие
Обнаружен секретный план Турции по вторжению в Грецию и Армению
В материалах судебного дела по попытке военного переворота в Турции был обнаружен план Генштаба государства по вторжению в Грецию и Армению.
Наша версия вчера в 12:58
Общество
Новогодние праздники в 2021 году могут урезать
«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
РБК вчера в 09:09
Общество
Дождь: Жителям Москвы за деньги предлагают проголосовать онлайн в поддержку поправок в конституцию
Жителям Москвы за деньги предлагают зарегистрироваться на сайте Мос.ру и проголосовать онлайн в поддержку поправок в конституцию, – утверждает телеканал Дождь.
Эхо Москвы 03:32
Финансы
От ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки
По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
REGNUM вчера в 04:49
Здоровье
Кому положен бесплатный тест на коронавирус в Челябинской области
Минздрав Челябинской области опубликовал перечень категорий граждан, которых должны бесплатно обследовать на коронавирус.
Царьград 05:20
Армия и оружие
На границе Индии и Китая погибли десятки военнослужащих
Известия вчера в 20:11
Общество
Котяков заявил о преодолении пика влияния пандемии на рынок труда
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что пик негативного влияния пандемии коронавируса на российский рынок труда пройден.
RT на русском 05:00
Наука
Коронавирус научились диагностировать без тестов
Ученые Кливлендской клиники (США) создали инструмент, позволяющий предсказать и диагностировать заражение коронавирусом.
Lenta.ru 02:10