Защищающий заслуженного артиста России Михаила Ефремова адвокат Эльман Пашаев в интервью 5-tv.ru прокомментировал слухи о том, что в момент смертельного ДТП в центре Москвы 8 июня артист в машине был не один.

с чего всё началось

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал «Пятому каналу» о самочувствии артиста. По его словам, актер чувствует себя «очень тяжело».

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