Происшествия
Lenta.ruАдвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал «Пятому каналу» о самочувствии артиста. По его словам, актер чувствует себя «очень тяжело».
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с чего всё началось
Защищающий заслуженного артиста России Михаила Ефремова адвокат Эльман Пашаев в интервью 5-tv.ru прокомментировал слухи о том, что в момент смертельного ДТП в центре Москвы 8 июня артист в машине был не один.Пятый канал15 июня в 17:17
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Политика
Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики
Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК 15 июня в 12:45
Общество
СФ предложил расширить выплату в 10 тысяч рублей на детей до 18 лет
Совет Федерации (СФ) предложил правительству России увеличить возраст детей, которым положена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей, до 18 лет.
Петербургский дневник вчера в 14:11
Кино
Зоя Бербер рассказала о съемках откровенной сцены в «Анне Николаевне»
Народные новости вчера в 13:59
Общество
С 1 июля в России часть пенсионеров получит прибавку
Вместе с пенсиями опекунов и попечителей несовершеннолетних с 1 июля, возможно, будут проиндексированы выплаты работающим пенсионерам.
Газета.Ru 14 июня в 06:16
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 17 июня
В Москве за сутки от коронавируса умерли 48 человек. С 21 июня власти ослабят ограничения для приезжающих туристов в Краснодарском крае.
РБК 01:00
Происшествия
В Новосибирской области выявили 107 случаев коронавируса за сутки
«По данным оперативного штаба, на утро 17 июня в Новосибирской области за сутки выявили 107 случаев заболевания коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.
RT на русском 00:29
Фигурное катание
Плющенко стал тренером сборной России
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко получил статус тренера сборной России по фигурному катанию.
Lenta.ru 14 июня в 13:42
Здоровье
Сахалинцы сами заражают друг друга коронавирусом
По словам Фунтусовой, Роспотребнадзор всегда напоминает жителям региона о социальной дистанции, но сахалинцы ее не соблюдают.
АСТВ 00:19
Общество
Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей
Гражданам, которые лишились работы, будут выдавать по 3000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Evo-rus.com вчера в 09:21
Экономика
Жители России стали покупать более дешёвые продукты
Москва, 16 июня 2020, 11:46 — REGNUM После снятия режима самоизоляции жители России стали покупать более дешёвые продукты питания.
REGNUM вчера в 04:46
Армия и оружие
В Индии сообщили о гибели 20 военных на границе с Китаем
На границе Индия и Китая в результате боестолкновений вооруженных сил двух стран погибли 20 индийских военнослужащих.
РБК вчера в 17:27
Общество
Физики установили снижение эффективности защитных масок из-за кашля
Физики просчитали, как защитные маски и респираторы воздействуют с каплями мокроты во время приступов кашля и рассказали о снижении эффективности средств защиты из-за этого.
Известия вчера в 16:14
Общество
В Госдуму внесен законопроект о регулировании работы на «удаленке»
Председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета федерации Валентина Матвиенко и группа депутатов и сенаторов внесли в Госдуму законопроект о регулировании удаленной работы.
Коммерсантъ вчера в 05:24
Фигурное катание
Юлия Липницкая скоро станет мамой
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая скоро станет мамой. Ребенок должен появиться на свет в ближайшее время.
Вести.Ru вчера в 08:30
Культура
На Новодевичьем кладбище нашли самый дорогой памятник
Эксперты нашли самый дорогой памятник среди тех, что находятся на Новодевичьем кладбище.
Discover24 вчера в 05:56
Происшествия
СК возбудил дело против проверявшей ТЭЦ-3 сотрудницы Ростехнадзора
Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении главного госинспектора отдела государственного горного и общепромышленного надзора по Норильскому промрайону Енисейского управления Ростехнадзора Елены Новожиловой, которая проверяла ТЭЦ-3 в Норильске.
Известия вчера в 11:29
Здоровье
В Болотнинском районе коронавирусом заболели соцработники и медики
Сегодня, 16 июня, исполняющая обязанности главы Болотнинского района Елена Иванова экстренно обратилась к населению.
Atas.info вчера в 08:26
Общество
В США сравнили число жертв коронавируса с потерями армии в Первой мировой
Число жертв коронавируса в США превысило потери американской армии в Первой мировой войне. Об этом сообщает Associated Perss.
Lenta.ru вчера в 22:46
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами
Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
Общество
Глава СПЧ вслед за Михалковым высказался о патенте Билла Гейтса
В эфире радиостанции «Говорит Москва» глава Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека напомнил о намерениях основателя Microsoft.
Говорит Москва вчера в 10:14
Экономика
Россиянам рассказали, в каких случаях банк может забрать вклад
«Учитывая, что к договорам банковского вклада применяются правила о договоре банковского счета, банк может расторгнуть договор с клиентом в одностороннем или судебном порядке, например, при отсутствии операций по этому счету в течение года», — цитирует Мякишеву «агентство Прайм».
URA.Ru вчера в 19:50
Происшествия
В Дагестане граждане Азербайджана начали пересекать границу
RT на русском вчера в 09:18
Общество
Мурашко допустил полное снятие ограничений не ранее 2021 года
Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что говорить о полном снятии всех ограничений, которые были введены из-за пандемии коронавируса, можно не ранее февраля 2021 года.
Известия вчера в 18:33
Экономика
Как вырастут коммунальные тарифы с 1 июля 2020 года
С 1 июля 2020 года россиян ждет очередное повышение тарифов за пользование услугами ЖКХ. Это касается и предприятий, и собственников жилья.
Домовой совет 15 июня в 13:08
Происшествия
Чеченцы устроили беспорядки во французском городе
Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru 15 июня в 22:54
Наука
Ученые нашли у переболевших коронавирусом новые более сильные антитела
Evo-rus.com вчера в 10:20
Авто
В России появилась новая схема обмана при продаже автомобилей
SpeedMe вчера в 07:56
Общество
В России приступили к испытаниям вакцины от коронавируса
Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи приступил к клиническим испытаниям российской вакцины от новой коронавирусной инфекции.
Lenta.ru вчера в 17:00
Здоровье
Глава ВОЗ заявил о научном прорыве в лечении коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:49
Шоу-бизнес
Норкин впервые после смерти жены начал шутить в прямом эфире
После смерти супруги Андрей Норкин временно отлучился от своей работы в аналитической программе «Место встречи» на НТВ.
Слово и Дело вчера в 05:20