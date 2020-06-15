Защитник раскрыл причину состояния Ефремова. Таке он сообщил, что это он убедил Ефремова записать видеообращение с извинениями перед родными погибшего.

с чего всё началось

Москва, 15 июня 2020, 11:11 — REGNUM На сегодняшний день актёр Михаил Ефремов, ставший участником ДТП со смертельным исходом, восстанавливается после полученных в происшествии травм. Об этом заявил его адвокат Эльман Пашаев.

Адвокат Ефремова рассказал о травмах артиста в ДТП

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