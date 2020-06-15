Происшествия
REGNUMАдвокат Ефремова рассказал о травмах артиста в ДТП
Москва, 15 июня 2020, 11:11 — REGNUM На сегодняшний день актёр Михаил Ефремов, ставший участником ДТП со смертельным исходом, восстанавливается после полученных в происшествии травм. Об этом заявил его адвокат Эльман Пашаев.
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с чего всё началось
Защитник раскрыл причину состояния Ефремова. Таке он сообщил, что это он убедил Ефремова записать видеообращение с извинениями перед родными погибшего.Московский Комсомолец08:12
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Армия и оружие
Истребители России сопроводили бомбардировщики США
Россия подняла истребители Су-27 для сопровождения над Балтикой стратегических бомбардировщиков США В-52H и самолетов-разведчиков НАТО.
Lenta.ru 11:54
Политика
Путин: России удалось сработать на опережение пандемии
В России удалось сработать на опережение и сгладить последствия пандемии для экономики и граждан, заявил президент РФ Владимир Путин в понедельник на совещании о реализации мер поддержки экономики и социальной сферы.
Вести.Ru 08:50
Происшествия
Скончалась лжехирург Алена Верди
Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание.
Известия 03:08
Футбол
УЕФА перенесет финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге на 2022 год
Санкт-Петербург примет финал футбольной Лиги чемпионов в 2022 году, а не в 2021-м, как было запланировано изначально, сообщает Sky Sport.
РИА Новости 12:39
Общество
В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы
У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости вчера в 14:34
Авто
В Россию вернулись бюджетные модели Chevrolet
Коммерсантъ 12:14
Энергетика
Турецкие компании отказались платить «Газпрому»
Задолженность ряда турецких компаний перед «Газпромом» достигла двух миллиардов долларов, и погасить ее они отказываются, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Lenta.ru 09:30
Происшествия
В «Домодедово» «заминировали» все самолеты
Все самолеты, находящиеся на стоянке аэропорта «Домодедово», проверяют после сообщения об угрозе взрыва.
BFM.ru 11:50
Экономика
Банки захотели взимать плату с россиян за выпуск новых карт
Решением ЦБ с 15 апреля по 30 сентября максимальная ставка комиссии за эквайринг (в которую входит и комиссия в адрес банка-эмитента карты) в интернет-магазинах ограничена одним процентом от стоимости покупки, хотя обычно устанавливается рынком и составляет 1,2-2,2 процента.
Lenta.ru вчера в 20:53
Энергетика
«Газпром» начал арбитражное разбирательство с Eni по контрактам на газ
"Газпром" инициировал арбитражное разбирательство с итальянской Eni в связи с имеющимися разногласиями относительно толкования положений контрактов на поставку природного газа, говорится в отчете российского газового холдинга.
ТАСС 09:22
Политика
Алексей Навальный согласился на дебаты с Максимом Кацем
Политик Алексей Навальный согласился на дебаты с сооснователем фонда «Городские проекты» Максимом Кацем о том, нужно ли идти на голосование по поправкам в Конституцию.
Ведомости 06:02
Происшествия
ФСБ задержала подростка за подготовку массового убийства в школе
1. ФСБ предотвратила теракт в Волгограде Утром в понедельник, 15 июня, стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили массовое убийство в школе Волгограда, — об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.
Lenta.ru 07:56
Энергетика
Brent подешевела до $37,4 за баррель
Июльские фьючерсы WTI торгуются 15 июня в районе $34,6 за баррель и тоже потеряли в стоимости уже 4,5%.
Известия 03:17
Происшествия
Американский F-15 упал в Северном море
Истребитель ВВС США F-15C Eagle упал в Северное море у побережья Англии.
Российская газета 06:44
Общество
Умер первый министр здравоохранения России Андрей Воробьев
Первый министр здравоохранения РФ Андрей Воробьев скончался в понедельник, глава минздрава РФ Михаил Мурашко направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким, сообщил РИА Новости помощник министра Алексей Кузнецов.
РИА Новости 09:28
Общество
Президента Арктической академии наук заподозрили в госизмене
Президенту Арктической академии наук в Санкт-Петербурге Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 02:34
Здоровье
Доктор Мясников предупредил россиян о второй волне коронавируса
Доктор Александр Мясников спрогнозировал сроки второй волны коронавируса. Он считает, что заболевание вернется в Россию в октябре-ноябре.
ФедералПресс 12:00
Общество
Плющенко ответил Навальному, предложив разобраться по-мужски
Metaratings 12:30
Политика
МИД РФ оценил русофобские выходки в Киеве в День России
В МИД РФ рассчитывают на то, что Киев, принимающий дипломатические представительства других стран, примет меры по предотвращению нарушений спокойствия российских посольства, или их оскорбления.
ИА Красная Весна 13:58
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
Газета.Ru вчера в 06:09
Политика
Путин ответил на критику поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском вчера в 09:24
Общество
Глава «Билайна» назвал Россию обществом победившей «цифры» из-за вируса
Представитель основного конкурента «ВымпелКома», компании МТС, рассказал, что у оператора нет единого решения о дате выхода в офисы.
РБК 13:39
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам
Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
Известия 13 июня в 19:47
Политика
Помпео потребовал немедленно освободить Уилана
Госсекретарь США Майкл Помпео потребовал освободить американца Пола Уилана, осужденного российским судом за шпионаж.
Городовой 09:23
Футбол
«Спартак» показал, как игроки готовятся к возобновлению сезона
Спорт-Экспресс 11:36
Армия и оружие
На репетиции парада Победы сняли новейшую боевую машину
В подмосковном Алабино на репетиции парада Победы «засветилась» новейшая боевая машина – инженерная система дистанционного минирования (ИСДМ).
Профиль вчера в 15:23