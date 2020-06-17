Происшествия
Lenta.ruАдвокат Ефремова рассказал о желании артиста сесть в СИЗО
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал о желании артиста сесть в СИЗО в беседе с изданием StarHit. По его словам, актер «категорично хотел», чтобы в качестве меры пресечения ему выбрали содержание в следственном изоляторе.
Читать в источнике
Оценить237
с чего всё началось
Защищающий заслуженного артиста России Михаила Ефремова адвокат Эльман Пашаев в интервью 5-tv.ru прокомментировал слухи о том, что в момент смертельного ДТП в центре Москвы 8 июня артист в машине был не один.Пятый каналвчера в 17:17
Подробнее о событии
Показать все источники
Адвокат Ефремова прокомментировал слухи, что артист в момент ДТП был не один
Пятый каналвчера в 17:17
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 23:41, Ашберн
Здоровье
ВОЗ заявила о научном прорыве в лечении коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от COVID-19.
РИА Новости 18:49
Общество
Новогодние праздники в 2021 году могут урезать
«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
РБК 09:09
Армия и оружие
Трое индийских военных погибли при стычке на границе с Китаем
RT на русском 04:56
Общество
В России предложили ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) выступил с инициативой ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые одни воспитывают детей.
RT на русском 23:00
Общество
СК возбудил против Навального уголовное дело о клевете
Вечерняя Казань вчера в 10:55
Авто
Компания Tesla выпустила электромобиль с большим запасом хода
Компания Tesla объявила о выходе Model S, у которой запас хода на 20% больше, чем у модели S 100D 2019 модельного года.
Тарантас Ньюс 04:38
Общество
С июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Неверов, в свою очередь, заявлял, что указанная категория граждан пенсионного возраста получала "заработную плату" в размере трех-четырех тысяч рублей, поэтому их относили к числу работающих пенсионеров — и выплаты не попадали под индексацию.
РИА Новости 14 июня в 06:51
Политика
Минюст США подал в суд на экс-помощника Трампа из-за его книги
Министерство юстиции США подало в суд на бывшего помощника президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона из-за его книги, которая сейчас готовится к выходу.
РБК 19:32
Происшествия
В ГИБДД уточнили информацию о пострадавших в ДТП на трассе М-5
Юрюзань, Челябинская область, 16 июня 2020, 16:46 — REGNUM В крупном ДТП возле Юрюзани Челябинской области травмы получили четыре человека.
REGNUM 09:46
Политика
Кадыров ответил на сообщения о покушении на грузинского журналиста
Власти Чечни не имеют отношения к покушению на журналиста грузинского телеканала «Мтавари архи» Георгия Габунию.
РБК 17:47
Армия и оружие
Ливийская армия стягивает силы к городу Сирт
News.ru 14 июня в 10:37
Авто
В России появилась новая схема обмана при продаже автомобилей
Тарантас Ньюс 06:28
Происшествия
Бывший вице-мэр Якутска снова оказался в ИВС
Бывший вице-мэр Якутска Егор Попов снова оказался в изоляторе временного содержания.
SakhaNews 22:32
Хоккей
Овечкин сравнил жизнь в США и России
Известия вчера в 19:50
Общество
В США сравнили число жертв коронавируса с потерями армии в Первой мировой
Число жертв коронавируса в США превысило потери американской армии в Первой мировой войне. Об этом сообщает Associated Perss.
Lenta.ru 22:46
Спорт
Ласицкене, Сидорова и Шубенков обратились к руководству российского спорта
Прыгунья в высоту Мария Ласицкене, барьерист Сергей Шубенков и выступающая в прыжках с шестом Анжелика Сидорова обратились с открытым письмом к руководству российского спорта из-за ситуации с восстановлением прав Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Газета.Ru 13:42
Здоровье
Медик рассказал, как вода поможет бросить курить
Вода может помочь курильщикам избавиться от вредной привычки, рассказал в интервью радио Sputnik президент Российской ассоциации общественного здоровья, профессор в Первом Московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова Андрей Демин.
РИА Новости 19:02
Общество
Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей
Получается, что если родители двух детей остались без работы, то ежемесячно каждый из них будет получать по шесть тысяч рублей в добавок к пособию по безработице.
ФедералПресс 04:14
Армия и оружие
На сайте Минобороны появился раздел о парадах Победы
На сайте Минобороны России появился мультимедийный раздел о военных парадах, которые будут проведены 24 июня в городах страны в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Газета.Ru 22:20
Гаджеты
AMD представила процессоры Ryzen 3000XT
Старт продаж ожидается с 7 июля. Компания AMD анонсировала три новых процессора третьего поколения для настольных компьютеров.
Деловое.ТВ 12:57
Общество
Экс-мэра Владивостока Пушкарева перевели в другую колонию
После поверки Генпрокуратуры, бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева, который находился в колонии в городе Спасске-Дальнем в Приморском крае, перевели в другое исправительное учреждение из-за слишком мягких условий отбывания наказания.
Российская газета 03:10
Политика
Военные из 12 стран прибыли в Россию для участия в параде Победы
Военносулжащие 12 стран прибыли в Россию, чтобы принять участие в параде Победы на Красной площади в Москве, который состоится.
Газета.Ru 21:55
Авто
Lexus представил седан Lexus IS нового поколения
Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу Lexus, в основу модели IS четвертого поколения легла глубоко модернизированная платформа седана прошлой генерации – она стала более жесткой и легкой, а в сборке кузова теперь применяются новые технологии сварки и дополнительные усилители.
Автоновости дня 02:06
Происшествия
Заявления убитой красноярской девочки дважды игнорировали в полиции
Семья девочки, изнасилованной и убитой в красноярском поселке Нижняя Коя, дважды обращалась в полицию: школьница говорила, что над ней надругались, а потом угрожали, однако дела не возбуждали, сообщила прокуратура региона в понедельник.
Sibnet Новости вчера в 06:49
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами
Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости 17:09
Шоу-бизнес
Многодетная мама Елена Подкаминская показала глубокое декольте
Многодетная мама Елена Подкаминская показала глубокое декольте Елена Подкаминская продемонстрировала глубокое декольте на откровенном фото.
Экспресс газета 03:28