Происшествия

Lenta.ruLenta.ruАдвокат Ефремова рассказал о желании артиста сесть в СИЗО

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал о желании артиста сесть в СИЗО в беседе с изданием StarHit. По его словам, актер «категорично хотел», чтобы в качестве меры пресечения ему выбрали содержание в следственном изоляторе.
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с чего всё началось

Адвокат Ефремова прокомментировал слухи, что артист в момент ДТП был не один

Защищающий заслуженного артиста России Михаила Ефремова адвокат Эльман Пашаев в интервью 5-tv.ru прокомментировал слухи о том, что в момент смертельного ДТП в центре Москвы 8 июня артист в машине был не один.
Пятый канал15 июня в 17:17

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«Категорично хотел»: адвокат о желании Ефремова сесть в СИЗО

РЕН ТВ00:18

Адвокат рассказал о желании Ефремова сесть в СИЗО

РИА Новостивчера в 17:38

Адвокат: Ефремов хотел сесть в СИЗО

Московский Комсомолец02:35

Адвокат сообщил о желании Ефремова сесть в СИЗО

РБКвчера в 21:46

Адвокат Ефремова рассказал о «категоричном» пожелании актёра сесть в СИЗО

Life.ruвчера в 19:47

Адвокат Ефремова рассказал о желании артиста сесть в СИЗО

Lenta.ruвчера в 18:21

«Похудел на шесть килограммов» — адвокат Ефремова заявил, что актер отказывается от еды и лечения

Пятый канал00:49
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Происшествия

СК возбудил дело против проверявшей ТЭЦ-3 сотрудницы Ростехнадзора

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении главного госинспектора отдела государственного горного и общепромышленного надзора по Норильскому промрайону Енисейского управления Ростехнадзора Елены Новожиловой, которая проверяла ТЭЦ-3 в Норильске.
Известия вчера в 11:29
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Общество

В Совете Федерации предложили сократить новогодние каникулы

Сенатор от Санкт-Петербурга Андрей Кутепов предложил сократить новогодние каникулы в 2021 г. до трех дней — с 1 по 3 января.
Ведомости вчера в 06:06
5K
Хоккей

Овечкин сравнил жизнь в США и России

Metaratings 15 июня в 14:25
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Происшествия

Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина

РИА Новости вчера в 06:40
44
Общество

Названа способствующая богатству россиян привычка

Исследование выявило связь между грамотным сберегательным поведением и материальным достатком.
Lenta.ru 00:15
46
Энергетика

Счётная палата отказалась комментировать возможный срыв «Силы Сибири»

Счётная палата не ответила ни на один из 16 вопросов издания «Лента.ру» по поводу возможного срыва многомиллиардного контракта на поставку газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
Национальная служба новостей вчера в 03:07
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Общество

В России предложили ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) выступил с инициативой ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые одни воспитывают детей.
RT на русском вчера в 23:00
1,2K
Происшествия

Задержан водитель грузовика, допустивший смертельное ДТП под Юрюзанью

Юрюзань, Челябинская область, 17 июня 2020, 08:14 — REGNUM В Челябинской области задержан водитель грузовика, смявшего на трассе М-5 несколько ехавших впереди легковых машин.
REGNUM 01:14
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Финансы

От ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки

По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
REGNUM вчера в 04:49
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Наука

У переболевших коронавирусом нашли новые более сильные антитела

Ученые информируют, что более сильные антитела удалось выявить у тех людей, которые переболели COVID-19 недавно, чем у перенесших коронавирус ранее.
Evo-rus.com вчера в 10:20
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Экономика

Медведев назвал главные шоки для российской экономики

Третьим шоком для российской экономики Медведев назвал снижение зарубежного спроса на отечественные товары, сравнимое с тем, что было во время глобального финансового кризиса в 2008–2009 годах.
РБК 02:03
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Общество

На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами

Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
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Армия и оружие

Пять силовиков погибли при нападении талибов в Афганистане

Ранее, 13 июня, по меньшей мере семь силовиков погибли при нападении талибов на КПП в уезде Пасабанд в Афганистане.
РЕН ТВ 01:57
Происшествия

Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой

Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru вчера в 03:07
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Общество

Стали известны отменившие парад Победы российские города

REGNUM вчера в 01:04
2,4K
Общество

Боня объяснила свои скандальные слова о получающих МРОТ людях

Известия 00:24
1K
Происшествия

В Татарстане на автомобильную дорогу экстренно сел учебный самолет

Сегодня рано утром в Бугульминском районе Татарстана на автомобильную дорогу около поселка Соколка экстренно сел учебный самолет.
Российская газета 02:29
2
Политика

В Грузии прокомментировали задержание россиянина в Тбилиси

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария прокомментировал задержание гражданина России, которого подозревают в подготовке заказного убийства скандально известного журналиста Георгия Габунии.
Lenta.ru вчера в 18:05
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Автоспорт

Отец Хэмилтона призвал Формулу 1 встать на колени

Motorsport.com Россия вчера в 10:11
Политика

«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 10:29
2,1K
Здоровье

Глава ВОЗ заявил о научном прорыве в лечении коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:49
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Здоровье

«У нас нет пациентов на ИВЛ». Врачи Киришской больницы снижают тяжесть пневмонии «древним» препаратом

Как говорит главный врач Киришской больницы Станислав Серафимов, из отделений, в том числе интенсивной терапии, за неделю ни один пациент не переведен на ИВЛ, нет ни одной смерти.
Доктор Питер вчера в 09:02
Экономика

АФК «Система» и РКИФ продают около 16% акций «Детского мира»

АФК "Система" совместно с Российско-китайским инвестиционным фондом (РКИФ) планируют продать около 16% акций "Детского мира", в случае реализации их доли в ритейлере снизятся до 20,4% и 4,6%, говорится в сообщении АФК "Система".
ПРАЙМ вчера в 12:30
Фигурное катание

Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности

Российская фигуристка Юлия Липницкая подтвердила слухи, которые распространились в средствах массовой информации, о том, что беременна.
Inc-news.ru вчера в 13:37
2
Общество

В Госдуму внесен законопроект по легализации удаленной работы

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин вместе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и группой сенаторов и депутатов внесли в нижнюю палату российского парламента законопроект о регулировании удаленной работы.
Газета.Ru вчера в 12:43
1K
Культура

Ургант высмеял ролик Киркорова про десантников

РИА Новости вчера в 18:43
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Религия

Бывший священник захватил женский монастырь в Свердловской области

Схиигумен Сергий (Романов) отстранил от управления настоятельницу Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области и пригласил казаков охранять территорию.
Известия вчера в 13:59
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Авто

Мошенники придумали новую схему обмана при продаже автомобилей

В России появилась новая схема обмана покупателей на вторичном автомобильном рынке, сообщает «Российская газета».
Известия вчера в 22:47
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Общество

Москвичей предупредили о резком похолодании после аномальной жары

16 июня в Москве объявили штормовое предупреждение после прогнозирования аномальной жары в 30-31 градус.
Lenta.ru 01:27
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Общество

МС-21 проверили в полете с одним выключенным двигателем

Новейший российский среднемагистральный лайнер МС-21 проверили в полете с одним выключенным двигателем, сообщил в интервью РИА Новости летчик-испытатель корпорации "Иркут" (входит в ОАК Ростеха) Олег Мутовин.
РИА Новости 01:02
ДТП с участием Михаила ЕфремоваБольше новостей по теме
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