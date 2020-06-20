Происшествия

Lenta.ruLenta.ruАдвокат Ефремова рассказал о желании семьи Захарова «заработать»

Адвокат российского актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев анонсировал «жесткий» разговор с артистом по поводу помощи родственникам погибшего в ДТП водителя Сергея Захарова. Его слова приводит издание StarHit. Он рассказал о желании семьи Захарова «заработать».
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«Разговор с Ефремовым у меня будет жесткий»: заявление адвоката актера о компенсации семье Захарова

Больше недели прошло с момента, когда жизнь Михаила Ефремова разделилась на «до» и «после». 9 июня актер стал виновником смертельного ДТП в центре Москвы. Все это время его адвокат пытался передать родственникам погибшего водителя Сергея Захарова денежную компенсацию.
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Адвокат опроверг желание семьи погибшего в ДТП с Ефремовым «заработать»

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Адвокат: Семью погибшего в ДТП с Ефремовым курьера пытались подкупить

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Вечерняя Москва06:36

Представители Ефремова отказались от идеи заплатить семье Захарова

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«Разговор с Ефремовым у меня будет жесткий»: заявление адвоката актера о компенсации семье Захарова

StarHit.ruвчера в 15:47

Представитель Ефремова больше не будет предлагать деньги семье погибшего в ДТП

ТАСС05:36
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В Кремле объяснили решение о проведении парада 24 июня

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о проведении парада Победы 24 июня было принято главой государства Владимиром Путиным в связи с устойчивой динамикой ежедневного сокращения числа инфицированных коронавирусом.
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Происшествия

В Башкирии нашли тела двух детей, пропавших осенью

Отмечается, что погибшими детьми оказались 5-летний и 8-летний сыновья Артема Мазова, "пропавшие без вести в октябре 2019 года" В данный момент следователи-криминалисты совместно с сотрудниками МВД, Госкомитета по ЧС, МЧС с привлечением волонтеров поисково-спасательных отрядов продолжают поиски пропавшего без вести 37-летнего Артема Мазова.
ТАСС 06:24
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Политика

Владимир Путин поблагодарил медиков за самоотверженный труд

Владимир Путин поблагодарил медиков за их самоотверженный труд.
Авторадио 07:56
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Экономика

Пенсионерам пересчитают пенсию и вернут недополученное за два года

Российским пенсионерам готовят дополнительные выплаты. Речь о возвращении средств, недополученных за несколько лет индексаций пенсий.
Вечерний курьер 04:09
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Происшествия

В Астрахани нашли мертвым пропавшего ребенка

Следователи нашли залитое бетоном тело пропавшего в марте 12-летнего мальчика под полом дома, принадлежащего его старшему брату.
ТАСС 05:44
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Технологии

Консоль PlayStation 5 засняли на производстве

Актуальные Новости 01:28
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Здоровье

Астраханская область может перейти ко второму этапу снятия ограничений

Губернатор Игорь Бабушкин отметил на заседании рабочей группы по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Астраханской области, что это будет возможно при стабильном снижении числа заражённых.
Южная Волна вчера в 13:29
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Общество

Директор центра Гамалеи поблагодарил Минобороны за помощь

Директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург поблагодарил Минобороны России за участие в разработке вакцины против COVID-19, сообщили в МО РФ.
РИА Новости 05:30
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Шоу-бизнес

Николай Басков показал фото до и после похудения на 16 килограммов

В результате удалось отлично похудеть. Фанаты, впрочем, к снимкам Баскова до и после похудения отнеслись критически.
Вечерний курьер 08:04
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Политика

В британском МИД ответили на статью Путина о Второй мировой войне

Отмечается, что подобным образом в МИД Великобритании прокомментировали статью российского президента Владимира Путина о Второй мировой войне.
RT на русском вчера в 23:21
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Армия и оружие

В НАТО подтвердили инцидент между фрегатами Турции и Франции

Франция подозревала Турцию в перевозке оружия Правительству национального согласия Ливии на корабле Cirkin.
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Шоу-бизнес

Ксения Собчак опубликовала честные фото до и после фотошопа

Ксения Собчак предложила визуально сравнить подписчикам фотографию своего лица без фотошопа и с ним.
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Политика

Туркменский лидер не приедет на московский Парад Победы

Туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов не приедет в Москву на Парад Победы.
Вести.Ru вчера в 14:07
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Политика

Лукашенко пообещал не допустить фашизм «под знаменами демократии»

По словам Лукашенко, каждый ребенок, в сознательном возрасте посетивший один из белорусских мемориалов, не допустит мысли о том, что на земле есть люди, недостойные жить и быть свободными.
РБК 04:59
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Футбол

Болельщики смогут посещать футбольные стадионы во Франции с 11 июля

Футбольные стадионы во Франции будут вновь открыты для посещения болельщиками с 11 июля после очередного этапа ослабления мер по борьбе с распространением коронавируса, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на властей страны.
РИА Новости 06:04
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о первых днях ВОВ

Министерство обороны России обнародовало исторические документы, раскрывающие детали первых дней Великой Отечественной войны (ВОВ).
Москва 24 18 июня в 20:50
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Общество

Тульская медсестра в бикини стала моделью

РБК вчера в 10:38
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Политика

Новак заявил о полной экономической готовности «Северного потока – 2»

Экономически и инвестиционно трубопровод «Северный поток – 2» полностью завершен, заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью газете Handelsblatt, опубликованном в субботу, 20 июня.
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Общество

ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса

Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru вчера в 16:46
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Политика

В России учреждены орден Пирогова и медаль Луки Крымского

Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении ордена Пирогова и медали Луки Крымского, сообщается на сайте Кремля.
Газета.Ru вчера в 08:19
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Политика

США пригласили Россию и Китай обсудить контроль над вооружениями

Кроме того, Соединенные Штаты направили открытое приглашение Китаю присоединиться к этим дискуссиям и четко заявили о необходимости того, чтобы все три страны добросовестно вели переговоры о контроле над вооружениями, сообщается на сайте Госдепартамента США.
Газета.Ru 02:40
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Общество

Врачи назвали причину смерти экс-главы Чувашии Игнатьева

Причиной смерти бывшего главы Чувашии, 58-летнего Михаила Игнатьева стала прогрессирующая сердечно-сосудистая недостаточность, сообщила ТАСС заместитель главного врача петербургского Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Раиса Конашкова.
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Происшествия

Демонстранты снесли памятник конфедерату Пайку в Вашингтоне

Группа демонстрантов снесла с постамента и подожгла памятник генералу армии Конфедерации Альберту Пайку в Вашингтоне, передает NBC Washington.
Аргументы и Факты 02:45
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Армия и оружие

Северная Корея пригрозила уничтожить США

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Смартфон Xiaomi Mi 9 получил стабильную версию оболочки MIUI 12.0.1

Обновление стало доступно владельцам Xiaomi Mi 9 из Китая. Через некоторое время обновление смогут оценить пользователи из других стран.
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Авто

Triumph представил свой первый электрический велосипед

Сегодня компания представила свой первый электровелосипед под названием Trekker GT.
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Полиция завела уголовное дело на фанатов «Спартака»

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Музыка

Умер автор песни «На заре» Олег Парастаев

Интерфакс 05:48
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Армия и оружие

Названо наиболее вероятное направление удара США по России

РИА Новости 07:51
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Происшествия

В Алтайском крае умерли три пациента с коронавирусом

Трое зараженных коронавирусом пациентов скончались в Алтайском крае за сутки, число летальных исходов достигло 52, сообщают в региональном оперштабе по противодействию COVID-19.
РИА Новости 01:21
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