Больше недели прошло с момента, когда жизнь Михаила Ефремова разделилась на «до» и «после». 9 июня актер стал виновником смертельного ДТП в центре Москвы. Все это время его адвокат пытался передать родственникам погибшего водителя Сергея Захарова денежную компенсацию.

с чего всё началось

Адвокат российского актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев анонсировал «жесткий» разговор с артистом по поводу помощи родственникам погибшего в ДТП водителя Сергея Захарова. Его слова приводит издание StarHit. Он рассказал о желании семьи Захарова «заработать».

Авто 18 марок изменили цены на автомобили в России В начале текущего лета 18 брендов, представленных на российском рынке, пересмотрели свои прайсы: у одних концернов цены выросли на всю линейку, у других - лишь на некоторые модели. 52

Общество В Югре за сутки коронавирусом заболели ещё 280 человек Больше только в Москве (1057) и в Подмосковье (591).Роспотребнадзор Югры сообщает о новых инфицированных: за сутки коронавирус подтвердился ещё у 280 человек из 15 муниципалов округа. 125

Авто Опубликовали изображения «тяжелого» УАЗ «Пикап» История УАЗ Пикап началась в 2000 году, когда в рамках Московского Международного Автосалона была представлена модель УАЗ-2362 «Бизон», сделанный на базе внедорожника УАЗ-3162 «Симбир». 90

Политика Глава ЛНР пригрозил Зеленскому вернуть режим полной боевой готовности Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник выступил с обращением к президенту Украины Владимиру Зеленскому, пригрозив вернуть режим полной боевой готовности. 356

Общество Тульская медсестра в бикини стала моделью Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы. 813

Здоровье На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля Кабмин Украины продлил до 31 июля срок адаптивного карантина. Постановление правительства опубликовано на сайте украинского Минздрава.

Армия и оружие Песков назвал возможную угрозу со стороны Польши В декабре 2019 года начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил, что сценарии учений НАТО указывают на подготовку к крупному военному конфликту. 967

Политика Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев Обновлено в 22:56 Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался в больнице, куда был госпитализирован с коронавирусом. 2,9K

Авто Стартовали продажи китайского аналога Гелендвагена Китайский концерн BAIC начал продажи обновлённой копии легендарного внедорожника от Mercedes-Benz. 42

Футбол 17-летний вратарь «Ростова» установил рекорд РПЛ по сейвам Голкипер «Ростова» Денис Попов в матче 23-го тура с «Сочи» (1:10) установил рекорд Российской Премьер-Лиги по количеству совершённых в одной встрече сейвов.

Политика Пашинян не поедет на парад Победы в Москву "С сожалением должен сообщить Вам, что не смогу присутствовать на мероприятиях по случаю 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - цитирует его Sputnik Армения. 397

Футбол Владелец «Сочи» назвал Рами обманщиком, обвинив его в сокрытии травмы Владелец «Сочи» Борис Ротенберг рассказал об обмане чемпиона мира защитника Адиля Рами, который пополнил состав команды в зимнее трансферное окно.

Общество Демонстранты снесли памятник конфедерату Пайку в Вашингтоне Группа демонстрантов снесла с постамента и подожгла памятник генералу армии Конфедерации Альберту Пайку в Вашингтоне, передает NBC Washington.

Футбол Назван худший тренер АПЛ в истории лиги Британский The Mirror составил рейтинг худших тренеров в истории Английской премьер-лиги (АПЛ). Список доступен на сайте издания.