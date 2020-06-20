Происшествия
Lenta.ruАдвокат Ефремова рассказал о желании семьи Захарова «заработать»
Адвокат российского актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев анонсировал «жесткий» разговор с артистом по поводу помощи родственникам погибшего в ДТП водителя Сергея Захарова. Его слова приводит издание StarHit. Он рассказал о желании семьи Захарова «заработать».
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с чего всё началось
Больше недели прошло с момента, когда жизнь Михаила Ефремова разделилась на «до» и «после». 9 июня актер стал виновником смертельного ДТП в центре Москвы. Все это время его адвокат пытался передать родственникам погибшего водителя Сергея Захарова денежную компенсацию.StarHit.ruвчера в 15:47
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Песков назвал возможную угрозу со стороны Польши
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В Крыму обнаружили крупные запасы пресной воды
Ученые обнаружили в горах Крыма большие запасы подземных пресных вод.
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SpeedMe 18 июня в 15:02
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Владелец «Сочи» назвал Рами обманщиком, обвинив его в сокрытии травмы
Владелец «Сочи» Борис Ротенберг рассказал об обмане чемпиона мира защитника Адиля Рами, который пополнил состав команды в зимнее трансферное окно.
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По сообщению оперштаба республики, в Татарстане за сутки выявлено 38 новых случаев COVID-19.
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