Происшествия

Lenta.ruLenta.ruАдвокат Ефремова рассказал о желании семьи Захарова «заработать»

Адвокат российского актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев анонсировал «жесткий» разговор с артистом по поводу помощи родственникам погибшего в ДТП водителя Сергея Захарова. Его слова приводит издание StarHit. Он рассказал о желании семьи Захарова «заработать».
Читать в источнике
Комментировать337
с чего всё началось

«Разговор с Ефремовым у меня будет жесткий»: заявление адвоката актера о компенсации семье Захарова

Больше недели прошло с момента, когда жизнь Михаила Ефремова разделилась на «до» и «после». 9 июня актер стал виновником смертельного ДТП в центре Москвы. Все это время его адвокат пытался передать родственникам погибшего водителя Сергея Захарова денежную компенсацию.
StarHit.ruвчера в 15:47

Подробнее о событии

Адвокат Ефремова пообещал провести с артистом «жесткий» разговор

РЕН ТВвчера в 23:46

Адвокат Ефремова обвинил родных погибшего в желании заработать

URA.Ruвчера в 23:41

Адвокат Ефремова пообещал «жестко» поговорить с актером

Известиявчера в 23:33

Адвокат Ефремова намерен провести с актером «жесткий» разговор

Вечерняя Москва01:51

Адвокат Ефремова рассказал о желании семьи Захарова «заработать»

Lenta.ruвчера в 20:54

Адвокат Ефремова анонсировал «жесткий» разговор с актером

РИА Новостивчера в 20:16

«Разговор с Ефремовым у меня будет жесткий»: заявление адвоката актера о компенсации семье Захарова

StarHit.ruвчера в 15:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 03:38, Ашберн
Армия и оружие

В России объяснили геноцид «Панцирей» турецкими Bayraktar TB2

Lenta.ru вчера в 11:57
20
Общество

«Золотая судья» Хахалева отказалась раскрыть доходы

РИА Новости 02:32
11
Происшествия

Суд продлил арест солдату-срочнику, учинившему бойню в Забайкалье

Читинский гарнизонный военный суд продлил срок содержания под стражей солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, хладнокровно расстрелявшего сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае.
REGNUM вчера в 03:32
17
Политика

В России нашли способ достроить «Северный поток-2»

В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
Lenta.ru 01:33
347
Финансы

Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента

Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета вчера в 06:35
1,7K
Футбол

Заболотный высказался о разгромной победе над «Ростовом»

Нападающий «Сочи» Антон Заболотный прокомментировал победу команды над молодёжным составом «Ростова» (10:1) в 23-м туре РПЛ.
Metaratings 01:00
Кино

Умер актер Иэн Холм, сыгравший Бильбо Бэггинса во «Властелине колец»

Британский актер Иэн Холм, известный по роли хоббита Бильбо Бэггинса в трилогии «Властелин колец», скончался на 89-м году жизни, сообщает RT со ссылкой на британские СМИ.
Петербургский дневник вчера в 08:34
123
Происшествия

Пропавшая мать с младенцем найдены погибшими в водоёме под Тамбовом

REGNUM вчера в 15:29
56
Общество

Тульская медсестра в бикини стала моделью

Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК вчера в 10:38
788
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питтом

Американская актриса Анджелина Джоли рассказала о причине развода с актером Бредом Питтом.
РИА Новости 03:22
1
Общество

Кадыров отреагировал на беспорядки с участием чеченцев в Дижоне

РИА Новости вчера в 14:39
1,3K
Футбол

«Барселона» сыграла вничью с «Севильей»

Матч 30-го тура чемпионата Испании «Севилья» – «Барселона» завершился вничью 0:0.
Советский спорт 01:23
Общество

Во Владимирской области число заболевших COVID-19 превысило 3,8 тысяч

Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки возросло на 55 и составило 3850, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
РИА Новости 03:19
800
Наука

Как у растений вырастают шипы, рассказали ученые

Anonsens вчера в 11:43
Общество

Плачь и смотри: истории пар, которые решились на секс втроем — они нарушили главное табу, но остались довольны

НГС вчера в 22:30
Футбол

Сегодня тульский «Арсенал» сыграет со «Спартаком»

Матч тульского «Арсенала» и московского «Спартака» должен был состояться 21 марта, но из-за эпидемиологической ситуации чемпионат РПЛ был приостановлен.
Молодой коммунар 03:19
Политика

Глава ЛНР пригрозил Зеленскому вернуть режим полной боевой готовности

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник выступил с обращением к президенту Украины Владимиру Зеленскому, пригрозив вернуть режим полной боевой готовности.
Lenta.ru 03:30
149
Происшествия

В Перми шестилетняя девочка утонула в бассейне банного комплекса

В бассейне банного комплекса в Перми утонула шестилетняя девочка. Об этом сообщает сайт следственного управления СК по региону.
Газета.Ru вчера в 16:22
9
Происшествия

Медведь загрыз пенсионерку на глазах у дачников на Сахалине

Медведь напал на пожилую женщину на дачном участке в Холмском районе на юге Сахалина на глазах у соседей.
Известия 18 июня в 21:26
109
Происшествия

В Уфе найдено тело одного из сыновей пропавшего Артема Мазова

Горобзор.ру 02:24
8
Общество

ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса

Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru вчера в 16:46
1,7K
Происшествия

В Коми полицейский убил двух сослуживцев

Как сообщает пресс-служба МВД по Коми, по горячим следам по подозрению в совершении преступления задержан сотрудник ОМВД России по г. Воркуте.
Комиинформ 03:20
1
Общество

В Москве от коронавируса вылечились еще 2115 пациентов

Газета.Ru 02:43
446
Армия и оружие

Новейшие украинские минометы оказались небоеспособны

Министерство обороны Украины отказалось принять у концерна "Укроборонпром" партию самоходных минометов "Барс-8ММК" — у орудий оказались некондиционные стволы и отсутствовали таблицы стрельбы, сообщает портал Defence Express.
РИА Новости вчера в 23:50
169
Происшествия

Пожар в ангаре на севере Москвы ликвидировали

Возгорание в ангаре, расположенном на территории цементного завода на севере Москвы, ликвидировано.
RT на русском 02:21
Политика

МИД Великобритании ответил на статью Путина о Второй мировой войне

История не должна переписываться в угоду интересам той или иной страны, победа над нацистским режимом стала возможной благодаря мужеству стран-союзников и СССР, заявил РИА Новости представитель МИД Великобритании Так он прокомментировал статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, в которой он изложил свои взгляды на конфликт, его причины и восприятие в современном мире.
РИА Новости вчера в 19:06
1,2K
Футбол

Ришарлисон назвал трех защитников, которые лучше ван Дейка

Нападающий «Эвертона» и сборной Бразилии Ришарлисон признался, что не считает защитника «Ливерпуля» и сборной Голландии Вирджила ван Дейка лучшим футболистом мира на своей позиции.
Sport24.ru вчера в 08:00
Футбол

«Ростов» объяснил иностранным болельщикам крупное поражение от «Сочи»

Футбольный клуб "Ростов" на официальном сайте объяснил иностранным болельщикам команды крупное поражение от "Сочи" в матче чемпионата России.
РИА Новости 00:37
Общество

Коронавирус был в Италии уже в декабре прошлого года

Итальянские вирусологи заявили, что следы коронавируса выявили в образцах сточных вод Турина и Милана в декабре 2019 года.
Evo-rus.com вчера в 09:34
47
Экономика

Зеленые электростанции обошли АЭС по производству электричества

Зеленые электростанции в 2019 г. впервые опередили атомные по объему выработанной электроэнергии, сообщает британская компания BP в своем ежегодном отчете.
Ведомости 17 июня в 11:43
10
ДТП с участием Михаила ЕфремоваБольше новостей по теме
Главное