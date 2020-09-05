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Интерфакс
Интерфакс

Адвокат Ефремова счел, что актер будет осужден на 6-8 лет колонии

Адвокат актёра Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, прогнозирует наказание подзащитному от шести до восьми лет заключения в колонии общего режима. Об этом Эльман Пашаев заявил в эфире телеканала "Москва 24". По его словам, актёр приедет на оглашение приговора с вещами.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

Адвокат Ефремова назвал вероятный срок заключения актера

РИА Новостивчера в 12:17
Собеседник

Александр Добровинский: Если бы не Пашаев, Ефремов вышел бы из тюрьмы через два года

Собеседник4 сентября в 08:06
Известия

Адвокат дал прогноз по приговору Ефремову за смертельное ДТП

Известиявчера в 11:42
ТАСС

Адвокат Ефремова прогнозирует актеру срок от шести до восьми лет колонии

ТАССвчера в 11:13
Москва 24

Пашаев предрек взлет актерской карьеры Ефремова

Москва 24вчера в 11:48
РБК

Адвокат сообщил об отсутствии у Ефремова ожиданий мягкого приговора

РБКвчера в 04:29
Lenta.ru

Адвокат Ефремова назвал возможный срок заключения актера

Lenta.ruвчера в 12:11

Грузия пообещала поднять свой флаг над военной базой РФ в Южной Осетии

Во время своего выступления на одном из участков центральной грузинской магистрали, лидер оппозиционной Лейбористской партии Шалва Нателашвили пообещал поднять флаг Грузии над российской военной базой, расположенной на территории Южной Осетии.
Грузия пообещала поднять свой флаг над военной базой РФ в Южной Осетии
Внешнеэкономические связи4 сентября в 14:19
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Глава ДНР приказал уничтожить объекты ВСУ у линии разграничения

Украинские власти должны были предоставить руководству самопровозглашенной Донецкой народной республики документы, подтверждающие ликвидацию новых траншей и других инженерных объектов ВСУ около линии разграничения в Донбассе, но не сделали этого – заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Газета.Ruвчера в 05:23
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Стратосферный шар французского производства успешно прошел испытания

Если верить заявлениям директоров Virgin Galactic и Blue Origin, две компании готовятся начать коммерческое обслуживание в течение 2021 года после еще одного пилотируемого летного испытания Virgin Galactic и двух для Blue Origin.
V-kosmose.comвчера в 08:26

Синоптики назвали дату прихода в Приморье супертайфуна «Хайшен»

Напомним, тайфун "Хайшен" зародился в Тихом океане к юго-востоку от Японских островов в начале этой недели, приобрел к данному моменту силу супертайфуна и уже в воскресенье обрушится на Корейский полуостров.
Байкал24вчера в 04:28

В Хабаровске прошел девятый субботний митинг в поддержку Фургала

Жители Хабаровска девятую субботу подряд вышли на несогласованный митинг в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала, которого арестовали и уволили из-за обвинений в причастности к заказным убийствам.
Телеканал RTVIвчера в 03:50
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