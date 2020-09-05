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Интерфакс
Интерфакс

Адвокат Ефремова счел, что актер будет осужден на 6-8 лет колонии

Адвокат актёра Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, прогнозирует наказание подзащитному от шести до восьми лет заключения в колонии общего режима. Об этом Эльман Пашаев заявил в эфире телеканала "Москва 24". По его словам, актёр приедет на оглашение приговора с вещами.В источнике
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РИА Новости

Адвокат Ефремова назвал вероятный срок заключения актера

РИА Новостивчера в 12:17
Lenta.ru

Адвокат Ефремова назвал возможный срок заключения актера

Lenta.ruвчера в 12:11
Собеседник

Александр Добровинский: Если бы не Пашаев, Ефремов вышел бы из тюрьмы через два года

Собеседник4 сентября в 08:06
ТАСС

Адвокат Ефремова прогнозирует актеру срок от шести до восьми лет колонии

ТАССвчера в 11:13
Москва 24

Пашаев предрек взлет актерской карьеры Ефремова

Москва 24вчера в 11:48
РБК

Адвокат сообщил об отсутствии у Ефремова ожиданий мягкого приговора

РБКвчера в 04:29
Известия

Адвокат дал прогноз по приговору Ефремову за смертельное ДТП

Известиявчера в 11:42

Киев инициировал заседание Контактной группы по ситуации в Донбассе

Киев намерен 6 сентября созвать внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала Прямой.
РИА Новостивчера в 13:58
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В Ленобласти погиб пешеход в результате ДТП на автотрассе «Нарва»

Движение по автомобильной дороге "Нарва" в Ленинградской области полностью перекрыто из-за ДТП с наездом грузового транспортного средства на пешехода, в результате которого пешеход погиб, также произошло вытекание мазута на проезжую часть.
ТАСС17:16

Оппозиция Белоруссии опровергает информацию о внутреннем расколе

Информацию о расколе внутри белорусской оппозиции опровергла бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская 5 сентября, отвечая на вопросы зрителей на портале «Youtube».
ИА Красная Веснавчера в 15:45