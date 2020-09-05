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Интерфакс
Интерфакс

Адвокат Ефремова счел, что актер будет осужден на 6-8 лет колонии

Адвокат актёра Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, прогнозирует наказание подзащитному от шести до восьми лет заключения в колонии общего режима. Об этом Эльман Пашаев заявил в эфире телеканала "Москва 24". По его словам, актёр приедет на оглашение приговора с вещами.В источнике
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РИА Новости

Адвокат Ефремова назвал вероятный срок заключения актера

РИА Новостивчера в 12:17
Lenta.ru

Адвокат Ефремова назвал возможный срок заключения актера

Lenta.ruвчера в 12:11
Собеседник

Александр Добровинский: Если бы не Пашаев, Ефремов вышел бы из тюрьмы через два года

Собеседник4 сентября в 08:06
ТАСС

Адвокат Ефремова прогнозирует актеру срок от шести до восьми лет колонии

ТАССвчера в 11:13
Москва 24

Пашаев предрек взлет актерской карьеры Ефремова

Москва 24вчера в 11:48
РБК

Адвокат сообщил об отсутствии у Ефремова ожиданий мягкого приговора

РБКвчера в 04:29
URA.Ru

Адвокат Ефремова раскрыл, каким будет приговор актеру

URA.Ruвчера в 11:22

Кристина Асмус опубликовала пикантное фото после слез из-за дочери

Еще недавно актриса Кристина Асмус со слезами на глазах рассказывала поклонникам в Инстаграм о том, что ей было сложно пережить невозможность побывать на первом звонке у своей единственной дочери.
Bimru.ru4 сентября в 08:30
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Россия ввела экономические санкции в отношении экс-президента Украины

Публикуем полный текст документа, размещённый на портале правовой информации: Фото: портал правовой информации Указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц РФ" был подписан Президентом России Владимиром Путиным в октября 2018 года.
Областная газетавчера в 07:42
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Доронин через суд потребовал от Наоми Кэмпбелл вернуть долги

Бывший партнер супермодели Наоми Кэмпбелл российский предприниматель Владислав Доронин подал в суд на женщину с требованием вернуть долг в несколько миллионов долларов, сообщает TMZ 4 сентября.
Известиявчера в 22:58
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«Реал» намерен выручить 100 млн евро с продажи четырёх игроков

Отмечается, что "Реал" хотел бы расстаться с Лукасом Васкесом, если получит выгодное предложение, однако сам футболист не намерен покидать мадридскую команду, что делает этот трансфер маловероятным.
Soccer.ruвчера в 14:24

Отсидевший за ДТП рассказал, с чем Ефремов столкнется в колонии

Максим Митенков, который отбыл срок за ДТП со смертельным исходом, рассказал, с чем актер Михаил Ефремов может столкнуться в колонии в случае, если его признают виновным в смерти водителя Сергея Захарова.
Газета.Ruвчера в 03:23
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