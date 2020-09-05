Адвокат Ефремова счел, что актер будет осужден на 6-8 лет колонии
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Адвокат актёра Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, прогнозирует наказание подзащитному от шести до восьми лет заключения в колонии общего режима. Об этом Эльман Пашаев заявил в эфире телеканала "Москва 24". По его словам, актёр приедет на оглашение приговора с вещами.В источнике
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Александр Добровинский: Если бы не Пашаев, Ефремов вышел бы из тюрьмы через два года
Собеседник4 сентября в 08:06