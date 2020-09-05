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Интерфакс
Интерфакс

Адвокат Ефремова счел, что актер будет осужден на 6-8 лет колонии

Адвокат актёра Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, прогнозирует наказание подзащитному от шести до восьми лет заключения в колонии общего режима. Об этом Эльман Пашаев заявил в эфире телеканала "Москва 24". По его словам, актёр приедет на оглашение приговора с вещами.В источнике
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РИА Новости

Адвокат Ефремова назвал вероятный срок заключения актера

РИА Новости12:17
РБК

Адвокат сообщил об отсутствии у Ефремова ожиданий мягкого приговора

РБК04:29
ТАСС

Адвокат Ефремова прогнозирует актеру срок от шести до восьми лет колонии

ТАСС11:13
Комсомольская правда

Адвокат предсказал приговор Михаилу Ефремову

Комсомольская правда11:32
Москва 24

Пашаев предрек взлет актерской карьеры Ефремова

Москва 2411:48
Lenta.ru

Адвокат Ефремова назвал возможный срок заключения актера

Lenta.ru12:11
Собеседник

Александр Добровинский: Если бы не Пашаев, Ефремов вышел бы из тюрьмы через два года

Собеседниквчера в 08:06

Киев инициирует заседание контактной группы по ситуации в Донбассе

Украина предложила провести внеочередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе в режиме видеоконференции в воскресенье из-за озвученного со стороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) намерения разрушить инженерные сооружения украинской стороны у линии разграничения в районе населенного пункта Шумы.
Киев инициирует заседание контактной группы по ситуации в Донбассе
Известия13:59
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Bloomberg узнало о решении Меркель по «Северному потоку — 2»

Правящий блок немецкого канцлера Ангелы Меркель ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии не поддержат требования отказаться от завершения газопровода "Северный поток — 2", сообщил Bloomberg со ссылкой на источники в бундестаге.
РИА Новости13:28
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Премьер Швеции ответил на призыв остановить проект «Северный поток-2»

Напомним, накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что несмотря на угрозы США ввести новые санкции против компаний, связанных с «Северным потоком-2», газопровод «будет достроен», а возможные ограничения Вашингтона она назвала незаконными.
Комсомольская правда08:07
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Путин поздравил москвичей с Днем города

Владимир Путин уверен, что москвичи и гости столицы относятся к этому с пониманием, и "вынужденные ограничения, которые нам пока необходимо соблюдать, нисколько не умаляют огромного значения этого праздника не только для Москвы и ее жителей, но и для всей нашей страны".
Российская газета06:30
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Опубликованы результаты испытаний российской вакцины от коронавируса

Российские ученые представили результаты первых двух фаз клинических испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V». В рамках испытаний были проверены две формы вакцины: одна на основе аденовируса rAd26-S, другая — на базе rAd5-S.
Gazeta.SPbвчера в 11:25
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Астрономам впервые удалось увидеть зарождение планеты у тройной звезды

Специалисты, работающие с радиотелескопами ALMA, заметили сдвиг одного из колец в тройной звездной системе GW Ориона и впервые смогли засвидетельствовать зарождение планеты у тройной звезды.
Народные новостивчера в 10:47
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