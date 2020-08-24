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Интерфакс
Интерфакс

Адвокат Ефремова сообщил СК и Генпрокуратуре о давлении и угрозах

Адвокат Эльман Пашаев, защищающий артиста и театра кино Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП, написал обращение председателю Следственного комитета и генеральному прокурору о давлении и угрозах уголовным делом ему самому.В источнике
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РБК

Адвокат Ефремова заявил об обращении в СК и прокуратуру из-за угроз

РБК17:36
RT на русском

Пашаев рассказал о поступающих в его адрес угрозах

RT на русском17:02
Интерфакс

Адвокат Ефремова сообщил СК и Генпрокуратуре о давлении и угрозах

Интерфаксвчера в 15:30
Известия

Пашаев обратился к генпрокурору России из-за угроз по делу Ефремова

Известиявчера в 15:44
Газета.Ru

Адвокат Ефремова просит о защите из-за поступающих угроз

Газета.Ruвчера в 15:42
РИА Новости

Адвокат Ефремова обратился в Генпрокуратуру из-за угроз

РИА Новости17:01
ТАСС

Адвокат Ефремова попросил генпрокурора о защите после поступивших угроз из-за дела актера

ТАССвчера в 15:27

S&P 500 и NASDAQ обновили исторические максимумы

Акции Apple сегодня, 24 августа, выросли на 3%, впервые в истории перейдя отметку в $500 за акцию, акции китайского онлайн-ритейлера Alibaba показали рост на 3,3% -- до рекордного значения, акции некоторых других технологических компаний также выросли.
Коммерсантъвчера в 12:08
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Минобороны Белоруссии приведет в высшую степень готовности часть армии

Ряд воинских частей Вооруженных сил Белоруссии будут приведены в высшую степень боевой готовности в ходе третьего этапа комплексной проверки армии, который начался в понедельник, 24 августа.
Lenta.ruвчера в 14:37
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Проект сухогрузного района в Тамани исключат из национального плана

Правительство планирует исключить новый сухогрузный район морского порта Тамань стоимостью 183 млрд рублей из комплексного плана модернизации инфраструктуры (КПМИ), пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документы заседания правкомиссии по транспорту, которую возглавляет первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Интерфаксвчера в 03:04
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