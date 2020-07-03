Происшествия
ВедомостиАдвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о невиновности своего клиента в смертельном ДТП в центре Москвы. Ефремов не признает вину, данное преступление он не совершал, заявил Пашаев в эфире канала «Москва 24».
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с чего всё началось
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев сказал телеканалу Москва 24, что артист заявил о невиновности в аварии, в которой погиб водитель автомобиля.Москва 2406:40
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Окрошка подорожала на 6% за год — на приготовление четырёх больших порций в июне россиянам приходилось тратить в среднем 459 рублей.
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Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года
Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
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Ранее во время встречи президента с членами рабочей группы по поправкам к Конституции глава Союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что в рекламе иногда присутствует символика ЛГБТ, например, у мороженого «Радуга».
Коммерсантъ 15:43
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На переговорах по деэскалации конфликта на востоке Украины Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает немецкое издание Spiegel, ознакомившееся с неофициальным рабочим документом российской делегации.
Газета.Ru 10:02
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Как сообщает «Слово и Дело», стали известны реальные причины, по которым разводятся популярный комик Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус.
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Матч «Спартака» и «Тамбова» в 26-м туре РПЛ пройдет без VAR
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В Алабаме при стрельбе в магазине погиб восьмилетний ребенок
Восьмилетний ребенок погиб в результате стрельбы в магазине в городе Хувер в американском штате Алабама, сообщает городская полиция.
РИА Новости 22:33
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Джанкарло Эспозито рассказал об участии в создании крупной видеоигры
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Кино
Назван русский «голос» главного героя Mafia: Definitive Edition
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В ВОЗ назвали «обнадёживающий» препарат против коронавируса
Обнадеживающие результаты против COVID-19 на тестировании противовирусных препаратов показал пока только "Ремдесивир", заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.
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