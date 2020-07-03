Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев сказал телеканалу Москва 24, что артист заявил о невиновности в аварии, в которой погиб водитель автомобиля.

с чего всё началось

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о невиновности своего клиента в смертельном ДТП в центре Москвы. Ефремов не признает вину, данное преступление он не совершал, заявил Пашаев в эфире канала «Москва 24».

Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП

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