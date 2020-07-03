Происшествия

ВедомостиВедомостиАдвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о невиновности своего клиента в смертельном ДТП в центре Москвы. Ефремов не признает вину, данное преступление он не совершал, заявил Пашаев в эфире канала «Москва 24».
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Ефремов заявил о невиновности в совершении ДТП – адвокат

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев сказал телеканалу Москва 24, что артист заявил о невиновности в аварии, в которой погиб водитель автомобиля.
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На переговорах по деэскалации конфликта на востоке Украины Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает немецкое издание Spiegel, ознакомившееся с неофициальным рабочим документом российской делегации.
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