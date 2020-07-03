Происшествия

ВедомостиВедомостиАдвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о невиновности своего клиента в смертельном ДТП в центре Москвы. Ефремов не признает вину, данное преступление он не совершал, заявил Пашаев в эфире канала «Москва 24».
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Ефремов заявил о невиновности в совершении ДТП – адвокат

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев сказал телеканалу Москва 24, что артист заявил о невиновности в аварии, в которой погиб водитель автомобиля.
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Происшествия

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Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей

В рамках уголовного дела о хищении 40 млн руб. бюджетных средств полиция задержала предпринимателя и статс-секретаря--заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич.
Коммерсантъ 11:21
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Политика

Путин прокомментировал флаг ЛГБТ на здании посольства США

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Владимир Путин подписал указ о поправках к Конституции России

Ново-Огарево, Московская область, 3 июля 2020, 16:31 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о вступлении поправок к Конституции России в силу.
REGNUM 09:31
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Политика

В Кремле ответили на критику поправок в Конституцию из-за рубежа

В Кремле не готовы принимать во внимание заявления Запада об обеспокоенности из-за поправок в Конституцию, Россия привержена своему суверенитету, заявил журналистам пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:30
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Финансы

Курс рубля упал до минимальных значений

По данным Московской биржи на 14.30 пятницы, на максимуме доллар доходил до 71,44 рубля, евро — до 80,26 рубля.
Югополис 08:51
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Футбол

Орлов раскритиковал Кокорина и Азмуна за поведение во время пандемии

Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал нападающего «Зенита» Сердара Азмуна и форварда «Сочи» Александра Кокорина, права на которого принадлежат петербургскому клубу, за легкомысленное поведение во время пандемии коронавируса.
RT на русском 12:20
Шоу-бизнес

Андрей Макаревич показал фото с еврейской свадьбы с четвертой женой

Музыкант Андрей Макаревич согласился обнародовать свадебное фото с четвертой избранницей Эйнат Кляйн и рассказать о торжестве в еврейских традициях, которое, к слову, состоялось в прошлом году.
Суть событий 09:15
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Общество

Суд взыскал с Навального и Соболь 8 млн руб. по иску управления МВД

Симоновский районный суд Москвы частично удовлетворил иск столичного ГУ МВД России к сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь и Георгию Албурову, с них взыскали более 4,7 млн руб. Об этом сообщили РБК в пресс-службе суда.
РБК 05:52
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Политика

Суда для постройки «Северного потока — 2» направились в Калининград

Суда «Газпром флота», которые будут заниматься строительством газопровода «Северный поток — 2» направляются в Калининград.
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Общество

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Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия 02:36
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Происшествия

Диспетчеры нарушили инструкцию при разведении самолетов над Ростовом

Известия вчера в 09:16
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Авто

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Итальянская компания Lamborghini совместно с судостроительным конгломератом The Italian Sea Group разработала скоростной катер, дизайн которого был вдохновлен серийным гибридом Sián.
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Лишенный сана схиигумен Сергий отказался покидать монастырь

Отец Сергий (Романов), которого церковный суд лишил сана, в новом видеообращении заявил, что отказывается покидать Среднеуральский женский монастырь.
ТАСС 10:02
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Надежда Бабкина рассказала, что видела свет, когда находилась в коме

Врачи боролись за ее жизнь около месяца. Бабкина некоторое время была подключена к аппарату ИВЛ, также ее вводили в искусственную кому.
Аргументы и Факты 03:37
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Здоровье

Врач назвал самые вредные продукты в российских магазинах

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков назвал самые вредные продукты на прилавках магазинов.
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LG выпустит смартфон-свиток в 2021 году

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Группа «Ленинград» выпустила клип после объявления о распаде

Музыкант Сергей Шнуров решил возродить группировку "Ленинград" и выпустил новый клип на песню "Фотоссесия".
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Общество

Twitter отказался от термина «черный список» и «раб» из-за протестов

Онлайн-платформа Twitter объявила об отказе от использования терминов "master", "slave" и "blacklist" [рус. "господин", "раб" и "черный список"] в программном коде ради более инклюзивного языка, сообщает "Би-би-си".
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Общество

Отец Хабиба Нурмагомедова скончался в Москве

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, скончался в Москве.
RT на русском 07:12
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Политика

Путин поддержал присвоение 20 городам звания «город трудовой доблести»

Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» поддержал предложение присвоить 20 городам звание «город трудовой доблести».
RT на русском вчера в 09:03
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Политика

Посол США объяснил отсутствие СССР в твите о победителях нацизма

Посол США в России Джон Салливан раскритиковал Россию за реакцию на пост Белого дома о победе Штатов и Британии над нацистами.
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Общество

Вандалы написали «расистская рыба» на статуе Русалочки в Копенгагене

Статуя Русалочки в столице Дании в очередной раз подверглась акту вандализма. На этот раз на ней написали фразу расистская рыба.
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Сериал «Текст. Реальность» выйдет раньше срока

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Прокурор запросила шесть лет для псковской журналистки Прокопьевой

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Общество

Подозреваемых по делу MH17 вызвали в суд в Нидерландах 31 августа

Суд в Нидерландах вызвал подозреваемых по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины на следующий блок слушаний, которые начнутся 31 августа, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс.
РИА Новости 08:19
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Общество

ФАС возбудила дело против производителя Ariel из-за капсул для стирки

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России завела дело против ООО «Проктер энд Гэмбл дистрибуторская компания» из-за разницы в качестве капсул Ariel для стирки в России и Евросоюзе, говорится в Telegram-канале ведомства.
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Здоровье

Медики назвали защищающий от рака и укрепляющий кости продукт

Директор Самарского НИИ диетологии Михаил Гинзбург утверждает, что горох защищает от рака и укрепляет кости из-за высокого содержания белка и кремния.
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Суд в Татарстане отменил приговор по делу об изнасиловании ребенка

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