Происшествия
ВедомостиАдвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о невиновности своего клиента в смертельном ДТП в центре Москвы. Ефремов не признает вину, данное преступление он не совершал, заявил Пашаев в эфире канала «Москва 24».
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с чего всё началось
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев сказал телеканалу Москва 24, что артист заявил о невиновности в аварии, в которой погиб водитель автомобиля.Москва 2406:40
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Старший следователь по особо важным делам СКР задержан за взятку
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В рамках уголовного дела о хищении 40 млн руб. бюджетных средств полиция задержала предпринимателя и статс-секретаря--заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич.
Коммерсантъ 11:21
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Путин прокомментировал флаг ЛГБТ на здании посольства США
Президент России Владимир Путин прокомментировал вывешенный на американском посольстве в Москве флаг ЛГБТ, передает РИА "Новости".
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Владимир Путин подписал указ о поправках к Конституции России
Ново-Огарево, Московская область, 3 июля 2020, 16:31 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о вступлении поправок к Конституции России в силу.
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В Кремле ответили на критику поправок в Конституцию из-за рубежа
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Курс рубля упал до минимальных значений
По данным Московской биржи на 14.30 пятницы, на максимуме доллар доходил до 71,44 рубля, евро — до 80,26 рубля.
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Общество
Суд взыскал с Навального и Соболь 8 млн руб. по иску управления МВД
Симоновский районный суд Москвы частично удовлетворил иск столичного ГУ МВД России к сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь и Георгию Албурову, с них взыскали более 4,7 млн руб. Об этом сообщили РБК в пресс-службе суда.
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Суда «Газпром флота», которые будут заниматься строительством газопровода «Северный поток — 2» направляются в Калининград.
Телеканал 360° 10:17
Общество
Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю
Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
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Происшествия
Диспетчеры нарушили инструкцию при разведении самолетов над Ростовом
Известия вчера в 09:16
Авто
Lamborghini представила яхту стоимостью 235 миллионов рублей
Итальянская компания Lamborghini совместно с судостроительным конгломератом The Italian Sea Group разработала скоростной катер, дизайн которого был вдохновлен серийным гибридом Sián.
Тарантас Ньюс 12:15
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Лишенный сана схиигумен Сергий отказался покидать монастырь
Отец Сергий (Романов), которого церковный суд лишил сана, в новом видеообращении заявил, что отказывается покидать Среднеуральский женский монастырь.
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Надежда Бабкина рассказала, что видела свет, когда находилась в коме
Врачи боролись за ее жизнь около месяца. Бабкина некоторое время была подключена к аппарату ИВЛ, также ее вводили в искусственную кому.
Аргументы и Факты 03:37
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Врач назвал самые вредные продукты в российских магазинах
Врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков назвал самые вредные продукты на прилавках магазинов.
РИА Оренбуржье 03:04
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Группа «Ленинград» выпустила клип после объявления о распаде
Музыкант Сергей Шнуров решил возродить группировку "Ленинград" и выпустил новый клип на песню "Фотоссесия".
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Twitter отказался от термина «черный список» и «раб» из-за протестов
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Отец Хабиба Нурмагомедова скончался в Москве
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, скончался в Москве.
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Путин поддержал присвоение 20 городам звания «город трудовой доблести»
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Посол США объяснил отсутствие СССР в твите о победителях нацизма
Посол США в России Джон Салливан раскритиковал Россию за реакцию на пост Белого дома о победе Штатов и Британии над нацистами.
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Вандалы написали «расистская рыба» на статуе Русалочки в Копенгагене
Статуя Русалочки в столице Дании в очередной раз подверглась акту вандализма. На этот раз на ней написали фразу расистская рыба.
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Сериал «Текст. Реальность» выйдет раньше срока
Российская газета вчера в 05:44
Общество
Подозреваемых по делу MH17 вызвали в суд в Нидерландах 31 августа
Суд в Нидерландах вызвал подозреваемых по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины на следующий блок слушаний, которые начнутся 31 августа, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс.
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Общество
ФАС возбудила дело против производителя Ariel из-за капсул для стирки
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России завела дело против ООО «Проктер энд Гэмбл дистрибуторская компания» из-за разницы в качестве капсул Ariel для стирки в России и Евросоюзе, говорится в Telegram-канале ведомства.
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Медики назвали защищающий от рака и укрепляющий кости продукт
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