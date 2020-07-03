Происшествия

ВедомостиВедомостиАдвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о невиновности своего клиента в смертельном ДТП в центре Москвы. Ефремов не признает вину, данное преступление он не совершал, заявил Пашаев в эфире канала «Москва 24».
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Ефремов заявил о невиновности в совершении ДТП – адвокат

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев сказал телеканалу Москва 24, что артист заявил о невиновности в аварии, в которой погиб водитель автомобиля.
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Кто же тогда виноват? Вопросов по делу Ефремова становится все больше

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Обнадеживающие результаты против COVID-19 на тестировании противовирусных препаратов показал пока только "Ремдесивир", заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.
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Суд удовлетворил иск Юрия Шатунова о правах на песни «Ласкового мая»

Как пояснил представитель Шатунова в суде, истец получил претензию от "Честной музыки", в которой говорилось, что он не имеет права исполнять ряд песен "Ласкового мая", поскольку компания является обладателем авторских прав на музыку и текст, а также прав на фонограмму.
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Президент России Владимир Путин прокомментировал вывешивание флага ЛГБТ-сообщества на фасаде здания посольства США в Москве 24 июня.
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Политика

В МИД РФ оценили вышедшую в Малайзии книгу о катастрофе рейса MH17

Москва, 3 июля 2020, 08:41 — REGNUM Вышедшая к конце мая в Малайзии книга о трагедии малайзийского Boeing MH17, который потерпел крушение в небе над Донбассом в июле 2014 года, говорит о том, что «малайзийцы стремятся сами сформировать мнение» о случившейся катастрофе.
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Происшествия

Стало известно, как адвокат Ефремова может доказать его невиновность

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Финансы

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 70,11 рубля

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,3%, до отметки в 70,11 рубля, курс евро опустился на 0,6%, до 79,08 рубля.
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36-летний Снейдер получил предложение и может возобновить карьеру

36-летний Снейдер завершил карьеру в 2019 году, его последним местом работы был катарский клуб «Аль-Гарафа».
Матч ТВ 18:26
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Происшествия

Замгенпрокурора отменил постановление о деле против следователя СК

«Замгенпрокурора Виктор Гринь отменил постановление председателя СК Александра Бастрыкина о возбуждении уголовного дела в отношении следователя центрального аппарата СК», — сказал собеседник ТАСС.
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Прокурор запросила шесть лет для псковской журналистки Прокопьевой

РИА Новости 05:13
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Еще у 25 человек обнаружили коронавирус в Сахалинской области

В Сахалинской области за сутки коронавирус подтвердился у 25 человек. Общее количество заболевших в регионе возросло до 844.
EastRussia 01 июля в 21:54
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Происшествия

Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей

В рамках уголовного дела о хищении 40 млн руб. бюджетных средств полиция задержала предпринимателя и статс-секретаря--заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич.
Коммерсантъ 11:21
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Происшествия

Четверо погибли в результате взрыва на фабрике фейерверков в Турции

В результате взрыва на фабрике фейерверков в турецкой провинции Сакарья погибли четыре человека.
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Опубликовано снятое перед смертью видео блогерши Тропицель

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Представлена формула для сравнения возраста человека и собаки

14-летние собаки чувствуют себя так же, как и человек в свои 70-75 лет.
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Санитарные требования к школам и детсадам представил Роспотребнадзор

Требования по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм, в целях профилактики коронавирусной инфекции в детских организациях — школах, детских садах и лагерях, подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова, 3 июня сообщает пресс-служба ведомства.
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Четыре человека получили ранения при стрельбе в Алабаме

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Общество

Red Bull подала официальный протест против Mercedes

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Москвичи смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье

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Отец Глушенкова прокомментировал интерес к сыну со стороны «Зенита»

Отец полузащитника «Спартака» Максима Глушенкова, который выступает за «Крылья Советов» на правах аренды, Александр Глушенков прокомментировал информацию об интересе со стороны «Зенита».
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Стартовали продажи бюджетного аналога Toyota Hilux

Компания Great Wall запустила в продажу на домашнем рынке новую модификацию внедорожной версии пикапа Great Wall Pao под названием Offroad, являющуюся самым экономичным исполнением флагманской модели.
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Авербух отреагировал на решение Медведевой тренироваться у Буяновой

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Суда для постройки «Северного потока — 2» направились в Калининград

Суда «Газпром флота», которые будут заниматься строительством газопровода «Северный поток — 2» направляются в Калининград.
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Джо Роган и Генри Сехудо высказались об Александре Карелине

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Обамеянг выставил «Арсеналу» условия по новому контракту

Форвард Пьер-Эмерик Обамеянг и «Арсенал» ведут переговоры по новому соглашению.
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ЦБ извинился за пост об изъятии доходов у населения во время ВОВ

Банк России опубликовал 30 июня пост в Facebook, в котором рассказывалось об изъятии доходов у населения государством во время Великой Отечественной войны.
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Apple выпустит настольный компьютер на десятиядерном процессоре Intel

В сети появилась информация о готовящемся выпуске настольного компьютера Mac, в котором будет использован десятиядерный чип Intel.
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Дочь Глюкозы два года скрывалась за певицей-мультяшкой

Дочь певицы Глюкозы Лида два года скрывалась за певицей-мультяшкой под псевдонимом Lidus.
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