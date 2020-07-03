Происшествия

ВедомостиВедомостиАдвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о невиновности своего клиента в смертельном ДТП в центре Москвы. Ефремов не признает вину, данное преступление он не совершал, заявил Пашаев в эфире канала «Москва 24».
Читать в источнике
Комментировать875
с чего всё началось

Ефремов заявил о невиновности в совершении ДТП – адвокат

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев сказал телеканалу Москва 24, что артист заявил о невиновности в аварии, в которой погиб водитель автомобиля.
Москва 2406:40

Подробнее о событии

Автомобиль Ефремова в момент ДТП был полностью исправен

Известия07:37

Ефремов отказался признавать вину в ДТП

Коммерсантъ07:20

Михаил Ефремов не считает себя виновным в ДТП, сообщил адвокат

РИА Новости07:19

Адвокат Ефремова заявил о непризнании актером вины в аварии

РБК07:44

Адвокат сына погибшего в ДТП оценил заявление защитника Ефремова

RT на русском07:36

Адвокат потерпевших заявил, что автомобиль Ефремова в момент ДТП был полностью исправен

ТАСС07:34

Адвокат сына погибшего в ДТП прокомментировал заявление Ефремова

Москва 2407:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7249 источников, обновлено в 07:56, Ашберн
Общество

Отец Хабиба Нурмагомедова скончался в Москве

RT на русском 07:12
532
Игры

Crytek отложила выход ремастера Crysis из-за утечек

Игромания.ру 01 июля в 11:09
39
Происшествия

СК возбудил дело после повреждения газопровода в Самарской области

РИА Новости 06:27
130
Космос

По одному Солнцу каждый день съедает монстр J2157

LentaChel.ru вчера в 07:50
1
Единоборства

Исмаилов ответил на угрозы Емельяненко и назвал его пирожком

Представитель смешанных единоборств Магомед Исмаилов ответил Александру Емельяненко, который ранее пообещал "вбить его лысую голову в настил".
РИА Новости 06:59
Космос

Жители Ростовской области смогут увидеть парад планет

Парадом планет называют астрономическое явление, когда сразу все планеты солнечной системы выстраиваются в один ряд по одну сторону от Солнца.
Батайское время 01:31
66
Политика

В Кремле ответили на критику поправок в Конституцию из-за рубежа

В Кремле не готовы принимать во внимание заявления Запада об обеспокоенности из-за поправок в Конституцию, Россия привержена своему суверенитету, заявил журналистам пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:30
1,3K
Политика

Посол США объяснил отсутствие СССР в твите о победителях над нацизмом

Посол США в России Джон Салливан объяснил, что отсутствие упоминания СССР в сообщении Белого дома в Twitter о победе над нацизмом не было направлено на переписывание истории и попытки принизить роль советских войск.
ТАСС 05:06
87
Религия

Бывший «духовник Поклонской» снова не явился на церковный суд

Екатеринбург, 3 июля 2020, 11:46 — REGNUM Схиигумен Сергий (Романов) в очередной раз не явился в Екатеринбург на заседание церковного суда.
REGNUM 04:46
1K
Общество

ФСБ задержала членов подпольной ячейки исламистов в Карачаево-Черкесии

Пятеро членов запрещенной в РФ террористической исламистской организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра" задержаны сотрудниками ФСБ в Карачаево-Черкесии.
ПолитРоссия 03:01
24
Хоккей

ЦСКА стал чемпионом России по хоккею

Федерация хоккея России (ФХР) объявила ЦСКА чемпионом России сезона 2019/20. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
РБК 06:52
Общество

Бастрыкин сообщил о ведении новых дел по преступлениям нацизма

«Противодействие героизации нацизма одна из целей нашей работы», — сказал Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.
Говорит Москва 05:48
14
Политика

Глава НАО заявил об отказе объединять регион с Архангельской областью

Глава Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный заявил об отказе объединять регион с Архангельской областью.
Lenta.ru вчера в 16:39
8,8K
Общество

На Пушкинской площади в Москве около трехсот человек участвуют в акции против поправок

На Пушкинской площади в Москве около трехсот человек участвуют в акции против поправок к Конституции. Об этом сообщает корреспондент "Эха".
Эхо Москвы 01 июля в 13:04
7,1K
Происшествия

Появилось видео поездки Насти Тропицель, снятое за два часа до смерти

Московский Комсомолец 07:42
7
Политика

Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам

Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам. Трансляцию ведет телеканал "Россия 24".
Газета.Ru вчера в 08:10
7,1K
Общество

В Краснодарском крае продлили режим повышенной готовности

Краснодар, 3 июля 2020, 13:43 — REGNUM Режим повышенной готовности на территории Краснодарского края продлён до 21 июля, соответствующее постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев.
REGNUM 06:43
38
Происшествия

Около 30 курьеров устроили драку на северо-западе Москвы

Вести.Ru вчера в 11:17
433
Происшествия

СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске

RT на русском вчера в 04:33
450
Наука

Во Франции нашли свинцовый саркофаг, которому 1,5 тысячи лет

Среди находок обнаружен двойной саркофаг. Снаружи специалисты нашли каменный гроб, внутри которого скрыт свинцовый.
Московский Комсомолец 03:11
2
Политика

Американский суд разрешил арест иранских танкеров, идущих в Венесуэлу

Суд столичного округа Колумбия (США) дал разрешение на арест иранских нефтетанкеров, которые направляются в Венесуэлу.
Деловое.ТВ 04:05
77
Политика

Spiegel: Москва намерена требовать от Киева конкретных мер по Донбассу

Москва, 3 июля 2020, 13:45 — REGNUM Российская делегация намерена потребовать от Киева скорейшего закрепления в конституции Украины правового статуса Донбасса.
REGNUM 06:45
1
Общество

Первый в мире памятник курьерам установили в Москве

Мослента 06:20
3
Общество

США ограничили доступ странам Европы к препарату от коронавируса

США скупили около 90 процентов трехмесячного запаса препарата ремдесивир, который применяют при лечении коронавируса.
Lenta.ru 01 июля в 10:34
324
Автоспорт

Гран-при Австрии. Хэмилтон был лучшим в первой практике

В Шпильберге стартовал первый в нынешнем сезоне этап "Формулы-1" Гран-при Австрии.
Вести.Ru 07:32
Музыка

Группа «Ленинград» выпустила клип после объявленного распада

Музыкант Сергей Шнуров решил возродить группировку "Ленинград" и выпустил новый клип на песню "Фотоссесия".
Piter.tv 00:44
52
Фигурное катание

Евгения Медведева тренируется у Елены Буяновой

Вести.Ru 04:39
Общество

Суд взыскал с Навального и Соболь 8 млн руб. по иску управления МВД

Симоновский районный суд Москвы частично удовлетворил иск столичного ГУ МВД России к сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь и Георгию Албурову, с них взыскали более 4,7 млн руб. Об этом сообщили РБК в пресс-службе суда.
РБК 05:52
88
Общество

Вандалы осквернили статую Русалочки в Копенгагене

В Копенгагене неизвестные изрисовали черной краской знаменитую статую Русалочки из сказки Ганса Христиана Андерсена, пишет датская газета Berlingske.
Российская газета 07:43
Шоу-бизнес

Сергей Шнуров впервые показал четвертую жену в социальных сетях

Лидер группировки «Ленинград» впервые за два года показал, как выглядит его четвертая жена.
CT news 06:19
19
ДТП с участием Михаила ЕфремоваБольше новостей по теме
Главное