Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев сказал телеканалу Москва 24, что артист заявил о невиновности в аварии, в которой погиб водитель автомобиля.

с чего всё началось

По Ефремову: как я понимаю от информированного источника, адвокат Ефремова решил построить защиту на том, что ни на одной камере наблюдения нет Ефремова за рулем в момент аварии. А только после и до. Теперь обвинению нужно будет доказать, кто был за рулем. Что я об этом думаю? Без комментариев.

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о невиновности своего клиента в смертельном ДТП в центре Москвы. Ефремов не признает вину, данное преступление он не совершал, заявил Пашаев в эфире канала «Москва 24».

Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП

Общество Свыше 10 тысяч школьников сдали первый ЕГЭ в Подмосковье Сегодня свыше 10 тысяч ребят сдали экзамен по выбранному предмету: литературе, географии или информатике и ИКТ.

Политика Путин анонсировал изменение всей законодательной базы России "Несмотря на плотный график и разъяснительную работу, которую вела рабочая группа, вы уже приступили к решению следующей задачи, речь идет о предстоящем качественном развитии всей законодательной базы страны, она должна полностью соответствовать обновленной Конституции", - сказал Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Основной закон. 5

Общество Отец Хабиба Нурмагомедова скончался в Москве Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, скончался в Москве. 1,3K

Происшествия Суд в Татарстане отменил приговор по делу об изнасиловании ребенка Верховный суд Татарстана отменил решение районного суда, оправдавшего 27-летнего жителя города Бугульма Сергея Кукушкина по делу о насилии в отношении полуторагодовалой дочери. 105

Общество Вандалы написали «расистская рыба» на статуе Русалочки в Копенгагене Статуя Русалочки в столице Дании в очередной раз подверглась акту вандализма. На этот раз на ней написали фразу расистская рыба.

Общество Петербург стал лидером по числу пациентов с расстройством психики Петербург вошёл в число российских регионов с наибольшим количеством пациентов, которым в прошлом году поставили диагноз "психическое расстройство", сообщает Минздрав РФ. 74

Политика ЦИК утвердил итоги голосования по вопросу поправок в Конституцию После обработки всех бюллетеней стал известен и итоговый результат: 77,92% избирателей проголосовали за поправки в Конституцию, что составляет почти 58 миллионов человек, против проголосовали 21,27%, что составляет порядка 16 миллионов человек. 719

Политика «Ломятся просто в открытую дверь» — Путин о защитниках ЛГБТ в России Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 июля заявил президент Владимир Путин на встрече с рабочей группой по поправкам в Конституцию РФ.

Космос ESA показало впечатляющее видео полета над кратером Королева на Марсе Небольшая научно-познавательная картина детально показывает кратер Королева на Марсе, диаметр которого составляет 82 километра.

Общество В Гидрометцентре РФ предупредили о жаре в ближайшие дни Пятого июля, осадки уменьшатся, а жара усилится, сообщается на сайте https://russian.rt.com (Нурлат, 3 июля, «Нурлат-информ»).Как сообщила начальник Чулпановской метеостанции Нурлатского района Наталья Клочкова, сегодня ночью в Татарстане, в том числе и в Нурлатском районе ожидается 14-19 градусов, а днем 27-32 градуса тепла. 155

Происшествия Источник: задержан председатель общества инвалидов РТ Рифат Ганибаев Бывший депутат Госсовета РТ, председатель регионального отделения всероссийского общества инвалидов Рифат Ганибаев задержан в качестве подозреваемого.

Авто Бренд Genesis создал рестайлинговый седан G90 Южнокорейский люксовый автоконцерн представил модернизированный седан Genesis G90.

Общество В Петербурге отмечается «ожидаемый» рост заболеваемости коронавирусом Башкетова уточнила, что пока регион продолжает выходить из ограничений и небольшой рост заболеваемости COVID-19 не повлияет на это. 60

Здоровье В Свердловской области введут новую систему отчетности по коронавирусу На всей территории Свердловской области система начнет действовать с 6 июля, сообщили в оперативном штабе по региону в пятницу. 28

Футбол «Арсенал» может возглавить бывший тренер «Анжи» Наставник "Чайки" Магомед Адиев имеет шансы вернуться в РПЛ. Специалист может возглавить тульский "Арсенал", информирует "Спорт-Экспресс".

Общество Глава Кубани до 21 июля продлил режим повышенной готовности Напомним, губернатор региона на заседании регионального оперативного штаба 18 июня заявил об отмене с 21 июня режима карантина по коронавирусу на всей территории Краснодарского края, действовавшего с конца марта. 60

Политика Посол США объяснил отсутствие СССР в твите о победителях нацизма Посол США в России Джон Салливан раскритиковал Россию за реакцию на пост Белого дома о победе Штатов и Британии над нацистами. 125