Происшествия
ВедомостиАдвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о невиновности своего клиента в смертельном ДТП в центре Москвы. Ефремов не признает вину, данное преступление он не совершал, заявил Пашаев в эфире канала «Москва 24».
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с чего всё началось
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев сказал телеканалу Москва 24, что артист заявил о невиновности в аварии, в которой погиб водитель автомобиля.Москва 2406:40
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Происшествия
Журналисту Голунову спустя год вернули изъятый телефон
Журналист Иван Голунов сообщил, что ему, наконец-то, вернули его телефон и другие вещи, изъятые при задержании год назад.
Росбалт 10:44
Общество
Суд взыскал с Навального и Соболь 8 млн руб. по иску управления МВД
Симоновский районный суд Москвы частично удовлетворил иск столичного ГУ МВД России к сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь и Георгию Албурову, с них взыскали более 4,7 млн руб. Об этом сообщили РБК в пресс-службе суда.
РБК 05:52
Политика
Верховный суд Турции разрешил превратить собор Святой Софии в мечеть
Верховный суд Турции постановил, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган может поменять статус собора Святой Софии в Стамбуле и превратить ее в мечеть.
Российская газета вчера в 09:11
Политика
Путин заявил об отсутствии ограничений по расовому признаку в России
Никаких ограничений по расовому признаку, ориентации или национальности нет и не будет в России, заявил глава государства Владимир Путин.
iReactor 09:11
Политика
Владимир Путин подписал указ о поправках к Конституции России
Ново-Огарево, Московская область, 3 июля 2020, 16:31 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о вступлении поправок к Конституции России в силу.
REGNUM 09:31
Футбол
Медведев опроверг 40-миллионное условие «Зенита» к «Сочи» по Кокорину
Генеральный директор футбольного "Зенита" Александр Медведев дал опровержение появившейся накануне информации о том, что Александр Кокорин сможет сыграть против "Зенита" в случае выплаты "Сочи" 40 миллионов рублей.
Вести.Ru 09:11
Религия
Епархия пообещала вернуть захваченный монастырь под свое управление
Екатеринбургская епархия намерена вернуть под свое управление Среднеуральский женский монастырь, ранее захваченный последователями лишенного сана схиигумена Сергия.
РБК 08:26
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина рассказала, что видела свет, когда находилась в коме
Врачи боролись за ее жизнь около месяца. Бабкина некоторое время была подключена к аппарату ИВЛ, также ее вводили в искусственную кому.
Аргументы и Факты 03:37
Общество
В Петербурге отмечается «ожидаемый» рост заболеваемости коронавирусом
Башкетова уточнила, что пока регион продолжает выходить из ограничений и небольшой рост заболеваемости COVID-19 не повлияет на это.
FlashNord 07:48
Хоккей
ЦСКА стал чемпионом России по хоккею
Федерация хоккея России (ФХР) объявила ЦСКА чемпионом России сезона 2019/20. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
РБК 06:52
Политика
Глава Ненецкого округа объяснил голосование жителей против поправок
Врио губернатора Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный объяснил, почему большинство избирателей региона, принявших участие в голосовании по поправкам к Конституции, выступили против.
Ведомости вчера в 11:51
Общество
Вандалы написали «расистская рыба» на статуе Русалочки в Копенгагене
Статуя Русалочки в столице Дании в очередной раз подверглась акту вандализма. На этот раз на ней написали фразу расистская рыба.
iReactor 09:07
Политика
Посол США объяснил отсутствие СССР в твите о победителях нацизма
Посол США в России Джон Салливан раскритиковал Россию за реакцию на пост Белого дома о победе Штатов и Британии над нацистами.
РИА Новости 08:42
Общество
В Нидерландах взлом зашифрованных сообщений привел к крупным арестам
Ликвидировать несколько нарколабораторий, конфисковать крупные партии наркотиков, предотвратить десятки убийств, похищений и вооруженных нападений удалось полиции Нидерландов в результате перехвата 20 миллионов зашифрованных сообщений.
ИА Красная Весна 06:25
Экономика
В России начались переводы от компаний гражданам по номеру телефона
Российские банки начали денежные переводы от юрлиц гражданам по номеру телефона в системе быстрых платежей (СБП).
Вести.Ru вчера в 04:10
Политика
Путин заявил об отсутствии ограничений по расовому признаку в России
Никаких ограничений по расовому признаку, ориентации или национальности нет и не будет в России, заявил глава государства Владимир Путин.
iReactor 09:11
Происшествия
Появилось видео поездки Насти Тропицель, снятое за два часа до смерти
Московский Комсомолец 07:42
Политика
В Минобороны прокомментировали слова Болтона о переговорах по ДРСМД
Замглавы Минобороны РФ Александр Фомин прокомментировал воспоминания бывшего советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о переговорах по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), отметив, что его оценки существенно искажают реальные события.
РИА Новости 09:50
Футбол
Кривохарченко и Арустамян прокомментируют матч «Краснодар» — «Зенит»
Встречу в столице Кубани на «Матч ТВ» прокомментируют Сергей Кривохарченко и Нобель Арустамян.
Матч ТВ 07:36
Общество
Полиция ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма» в Сиэтле
Автономная зона Капитолийского холма была полностью ликвидирована в Сиэтле. Об этом сообщила пресс-секретарь президента США Кейли Макинани.
NewInform вчера в 02:21
Политика
Путин выступил против полной замены очного обучения на дистанционное
Российские власти не собираются полностью заменять очное обучение дистанционным, заявил президент Владимир Путин.
Коммерсантъ 09:42
Политика
Рада уволила Смолия с должности главы Нацбанка Украины
Верховная рада Украины по предложению президента Владимира Зеленского уволила Якова Смолия с должности главы Национального банка страны, такое решение на заседании парламента в пятницу поддержали 286 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
РИА Новости 09:23
Происшествия
Жарившим сосиски на Вечном огне в Кронштадте вынесли приговор
Пикник у Вечного огня в Кронштадте обернулся для 36-летнего инженера Николая Поликарпова ограничением свободы на два года.
Вести.Ru 10:14
Общество
В Оренбуржье первый ЕГЭ сдавали чуть более 1 тыс. выпускников
Оренбург, 3 июля 2020, 15:32 — REGNUM В Оренбургской области 3 июля более 1 тысячи выпускников сдавали первый ЕГЭ.
REGNUM 08:32
Общество
В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса
С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости вчера в 03:37
Общество
Режим повышенной готовности на Кубани продлили до 21 июля
Режим повышенной готовности, введенный на территории Краснодарского края, продлили до 21 июля.
ТАСС 09:39
Происшествия
Психиатр, обследовавший Чикатило, пытался покончить с собой
По словам сиделки, мужчина пытался покончить с собой, но она успела его вовремя остановить.
StarHit.ru 09:53
Автоспорт
Гран-при Австрии. Хэмилтон был лучшим в первой практике
В Шпильберге стартовал первый в нынешнем сезоне этап "Формулы-1" Гран-при Австрии.
Вести.Ru 07:32