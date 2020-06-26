Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиАдвокат Ефремова заявил, что у актера случился сердечный приступ

В четверг у Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, случился сердечный приступ, заявил "МК" адвокат актера Эльман Пашаев. По его утверждению, близкие артиста хотели вызвать скорую, однако Ефремов "остановил их".
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У Михаила Ефремова случился сердечный приступ в годовщину смерти матери

У актера Михаила Ефремова в четверг случился сердечный приступ - об этом сообщил его адвокат Эльман Пашаев. Отчасти поэтому актёр не решился просить следователя отпустить его на могилу матери - 25 июня как раз была годовщина ее смерти.
Московский Комсомолецвчера в 17:32

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У Михаила Ефремова случился сердечный приступ

ТАСС02:16

У Михаила Ефремова случился сердечный приступ

Известиявчера в 20:18

У Михаила Ефремова случился сердечный приступ

Комсомольская правдавчера в 18:00

Адвокат Ефремова заявил, что у актера случился сердечный приступ

РИА Новостивчера в 18:45

У Ефремова случился сердечный приступ

Lenta.ruвчера в 18:23

Адвокат сообщил о сердечном приступе у Ефремова

РБКвчера в 20:17

У Михаила Ефремова случился сердечный приступ в годовщину смерти матери

Московский Комсомолецвчера в 17:32
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Общество

В Петербурге снимают запрет на посещение детских и спортивных площадок

Санкт-Петербург, 25 июня 2020, 20:30 — REGNUM В Петербурге снимают запрет на посещение детских и спортивных площадок.
REGNUM вчера в 13:30
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Здоровье

Число заболеваний коронавирусом в США может превышать 20 млн

В США число случаев заражения коронавирусом может составлять более 20 миллионов, заявил директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) Штатов Роберт Редфилд.
Комсомольская правда 01:00
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Шоу-бизнес

Телеведущий Константин Ивлев официально развелся с женой

25 июня в столичном мировом участке 340 состоялось заседание, связанное с его разводом по инициативе бывшей супруги Ивлева Марии.
Московский Комсомолец вчера в 04:19
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Общество

Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила

В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
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Политика

Саакашвили рассказал о превосходстве России над Украиной

Россия сильно опережает Украину в вопросах дерегуляции, налоговой системе и развитии бизнеса, заявил глава исполнительного комитета украинского нацсовета по реформам Михаил Саакашвили.
Известия вчера в 22:32
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Происшествия

Нижегородские власти восстановят сгоревший литературный музей

Власти Нижнего Новгорода пообещали восстановить Литературный музей имени Горького, который пострадал при пожаре.
Известия 03:01
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Шоу-бизнес

Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа

Телеведущая Ксения Собчак рассказала на своей странице в Instagram, что сломала нос и попала в больницу.
Вечерний курьер 01:24
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Гаджеты

Процессор Qualcomm Snapdragon 865 Plus дебютирует в июле

В настоящее время флагманским мобильным процессором Qualcomm является изделие Snapdragon 865.
3DNews 02:45
Политика

Порошенко заявил, что у Киева есть «уникальный шанс» вернуть Крым

Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что у Киева теперь есть "уникальный шанс" "вернуть" Крым.
Газета.Ru вчера в 18:50
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Политика

Япония выразила представление РФ из-за геологоразведки у Курил

Токио выразил России представление из-за проведения геолого-разведочных работ в Охотском море, в том числе в районе таких островов, как Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.
Газета.Ru 00:24
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Наука

Микрочастицы пластика впервые обнаружены в экосистеме Антарктиды

ИА Красная Весна вчера в 06:26
Здоровье

Минздрав: Вакцина не станет панацеей от коронавируса

Ранее LIVE24 сообщало о причинах, по которым в мире так и не появилось универсальной вакцины против гриппа.
Live24 02:31
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Шоу-бизнес

Асмус разозлила поклонников постом о разводе с Харламовым

Актриса Кристина Асмус опубликовала пост, в котором объяснила, является ли фейком новость о ее разводе с шоуменом Гариком Харламовым.
ФАН вчера в 22:52
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Происшествия

Мощный взрыв прогремел в Тегеране

Известия вчера в 19:55
9
Общество

В США Telegram обязали вернуть инвесторам деньги за криптовалюту Gram

Российская газета вчера в 14:56
101
Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
6,2K
Общество

Суд в Москве, как ожидается, огласит приговор по делу «Седьмой студии»

Эхо Москвы 00:02
Происшествия

Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы солдатом

Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы 22-летним солдатом Никитой Еременко.
Lenta.ru вчера в 16:21
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Общество

Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании

Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 20:33
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Кино

Компания Apple показала тизер сериала по романам Айзека Азимова

News.ru 23 июня в 04:02
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Культура

Концерт Победы состоялся на Мамаевом кургане

Концерт в честь 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне состоялся на Мамаевом кургане в Волгограде 24 июня, сообщает ТАСС.
ИА Красная Весна 24 июня в 16:57
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Происшествия

Бойцовый пес напал на ребенка в Набережных Челнах

Прокуратура начала проверку по факту нападения собаки на ребенка. Девочка получила значительные травмы лица.
Известия 02:36
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Происшествия

В Кузбассе осудили экс-замначальника ГИБДД за получение взятки

В Новокузнецке суд признал 45-летнего бывшего заместителя начальника одного из отделов ГИБДД виновным в получении взяток по предварительному сговору.
Сибдепо 02:23
Политика

В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС вчера в 07:29
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Футбол

Гвардиола поздравил «Ливерпуль» с чемпионством

Газета.Ru вчера в 18:41
Общество

Добровольцы рассказали о самочувствии после введения вакцины

Представители первой и второй групп добровольцев, участвующих в испытании вакцины от коронавирусной инфекции, которое проводится Минобороны совместно с центром Гамалеи, рассказали о своём самочувствии.
RT на русском 02:11
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Армия и оружие

Неожиданный маневр российских ПВО в Сирии заставил Турцию дрожать

Неожиданный маневр российских военнослужащих со средствами противовоздушной обороны в Сирии привел в замешательство турецких военнослужащих и протурецких боевиков.
Вечерний курьер 01:59
Общество

Антитела выявлены у 20% протестированных москвичей

По итогам третьего этапа популяционного исследования москвичей на наличие иммунитета к коронавирусу оказалось, что антитела есть у 19,9% протестированных, сообщила заммэра Анастасия Ракова.
Интерфакс 03:12
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Футбол

«Лех» продлил аренду Жамалетдинова

Официальный сайт "Леха" сообщает, что нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов будет выступать за польский клуб на правах аренды до фактического окончания сезона.
Soccer.ru 03:07
Происшествия

Полиция закрыла дело о смерти сына Хрущёва в США

Информация о смерти сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущёва появилась 18 июня.
Известия вчера в 15:51
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваБольше новостей по теме
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