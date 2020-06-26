У актера Михаила Ефремова в четверг случился сердечный приступ - об этом сообщил его адвокат Эльман Пашаев. Отчасти поэтому актёр не решился просить следователя отпустить его на могилу матери - 25 июня как раз была годовщина ее смерти.

с чего всё началось

В четверг у Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, случился сердечный приступ, заявил "МК" адвокат актера Эльман Пашаев. По его утверждению, близкие артиста хотели вызвать скорую, однако Ефремов "остановил их".

Адвокат Ефремова заявил, что у актера случился сердечный приступ

Здоровье Число заболеваний коронавирусом в США может превышать 20 млн В США число случаев заражения коронавирусом может составлять более 20 миллионов, заявил директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) Штатов Роберт Редфилд. 6

Шоу-бизнес Телеведущий Константин Ивлев официально развелся с женой 25 июня в столичном мировом участке 340 состоялось заседание, связанное с его разводом по инициативе бывшей супруги Ивлева Марии. 18

Политика Саакашвили рассказал о превосходстве России над Украиной Россия сильно опережает Украину в вопросах дерегуляции, налоговой системе и развитии бизнеса, заявил глава исполнительного комитета украинского нацсовета по реформам Михаил Саакашвили. 135

Происшествия Нижегородские власти восстановят сгоревший литературный музей Власти Нижнего Новгорода пообещали восстановить Литературный музей имени Горького, который пострадал при пожаре. 30

Гаджеты Процессор Qualcomm Snapdragon 865 Plus дебютирует в июле В настоящее время флагманским мобильным процессором Qualcomm является изделие Snapdragon 865.

Политика Япония выразила представление РФ из-за геологоразведки у Курил Токио выразил России представление из-за проведения геолого-разведочных работ в Охотском море, в том числе в районе таких островов, как Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. 302

Здоровье Минздрав: Вакцина не станет панацеей от коронавируса Ранее LIVE24 сообщало о причинах, по которым в мире так и не появилось универсальной вакцины против гриппа. 3

Шоу-бизнес Асмус разозлила поклонников постом о разводе с Харламовым Актриса Кристина Асмус опубликовала пост, в котором объяснила, является ли фейком новость о ее разводе с шоуменом Гариком Харламовым. 1

Общество Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов. 6,2K

Общество Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. 318

Культура Концерт Победы состоялся на Мамаевом кургане Концерт в честь 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне состоялся на Мамаевом кургане в Волгограде 24 июня, сообщает ТАСС. 251

Происшествия В Кузбассе осудили экс-замначальника ГИБДД за получение взятки В Новокузнецке суд признал 45-летнего бывшего заместителя начальника одного из отделов ГИБДД виновным в получении взяток по предварительному сговору.

Политика В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско". 2,8K

Общество Добровольцы рассказали о самочувствии после введения вакцины Представители первой и второй групп добровольцев, участвующих в испытании вакцины от коронавирусной инфекции, которое проводится Минобороны совместно с центром Гамалеи, рассказали о своём самочувствии. 306

Армия и оружие Неожиданный маневр российских ПВО в Сирии заставил Турцию дрожать Неожиданный маневр российских военнослужащих со средствами противовоздушной обороны в Сирии привел в замешательство турецких военнослужащих и протурецких боевиков.

Общество Антитела выявлены у 20% протестированных москвичей По итогам третьего этапа популяционного исследования москвичей на наличие иммунитета к коронавирусу оказалось, что антитела есть у 19,9% протестированных, сообщила заммэра Анастасия Ракова. 4