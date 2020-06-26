Происшествия
РИА НовостиАдвокат Ефремова заявил, что у актера случился сердечный приступ
В четверг у Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, случился сердечный приступ, об этом заявил "МК" адвокат актера Эльман Пашаев. По его утверждению, близкие артиста хотели вызвать "скорую", однако Ефремов "остановил их".
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с чего всё началось
У актера Михаила Ефремова в четверг случился сердечный приступ - об этом сообщил его адвокат Эльман Пашаев. Отчасти поэтому актёр не решился просить следователя отпустить его на могилу матери - 25 июня как раз была годовщина ее смерти.Московский Комсомолецвчера в 17:32
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У Михаила Ефремова случился сердечный приступ в годовщину смерти матери
Московский Комсомолецвчера в 17:32
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