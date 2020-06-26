У актера Михаила Ефремова в четверг случился сердечный приступ - об этом сообщил его адвокат Эльман Пашаев. Отчасти поэтому актёр не решился просить следователя отпустить его на могилу матери - 25 июня как раз была годовщина ее смерти.

с чего всё началось

В четверг у Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, случился сердечный приступ, об этом заявил "МК" адвокат актера Эльман Пашаев. По его утверждению, близкие артиста хотели вызвать "скорую", однако Ефремов "остановил их".

Адвокат Ефремова заявил, что у актера случился сердечный приступ

Общество Россиян предупредили о грядущем похолодании Ряд регионов России ждет на следующей неделе похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. 71

Происшествия В Индии от ударов молнии погибли 23 человека В индийском штате Бихар 23 человека погибли и 10 пострадали в результате нескольких инцидентов с ударом молнии, передает Associated Press со ссылкой на местные власти.

Футбол «Спартак» хочет купить экс-форварда «Арсенала» Напомним, Яя Саного перешел в «Тулузу» в 2017 году из лондонского «Арсенала», подписав контракт до июня 2020-го.

Происшествия Адвокат заявил, что Ефремов готов усыновить детей Захарова Артист Михаил Ефремов осознает, что может сесть в тюрьму, и готов понести наказание, рассказал в эфире "Эха Москвы" адвокат актера Эльман Пашаев. 1K

Футбол «Ливерпуль» стал чемпионом Англии «Ливерпуль» не был чемпионом Англии 30 лет, в последний раз футболисты команды выигрывали кубок в 1990 году.

Общество Алтайский край перешёл в режим «надомного руководства» Барнаул, 26 июня 2020, 05:39 — REGNUM Главы исполнительной и законодательной ветвей власти Алтайского края Виктор Томенко и Александр Романенко социально дистанцировались после того, как в их окружении были найдены носители коронавируса. 5

Общество Deloitte назвала главные тревоги миллениалов и поколения Z В список главных тревог российских миллениалов попали здравоохранение, распределение богатств и коррупция, а в тройке лидеров в мире — изменение климата, личная безопасность и безработица.

Экономика В Кургане изменится тариф на водоснабжение Курган, 26 июня 2020, 07:02 — REGNUM В Кургане отменён базовый тариф на водоснабжение и водоотведение, который был установлен с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года.

Общество Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов. 6K

Здоровье Производитель препарата от коронавируса готов выпускать до 1 млн упаковок в месяц Завод «Биохимик» (входит в группу компаний «Промомед») в Мордовии готов выпускать в месяц до 1 млн упаковок препарата «Арепливир» («Фавипиравир») для лечения коронавируса, сообщил ТАСС исполнительный директор компании Дмитрий Земсков.

Политика Путин заявил о недопустимости принуждения к голосованию по поправкам Президент России Владимир Путин заявил на встрече с членами Общественной палаты, что результаты голосования по поправкам в Конституцию должны быть абсолютно достоверными. 2,1K