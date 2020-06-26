Происшествия
РИА НовостиАдвокат Ефремова заявил, что у актера случился сердечный приступ
В четверг у Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, случился сердечный приступ, заявил "МК" адвокат актера Эльман Пашаев. По его утверждению, близкие артиста хотели вызвать скорую, однако Ефремов "остановил их".
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с чего всё началось
У актера Михаила Ефремова в четверг случился сердечный приступ - об этом сообщил его адвокат Эльман Пашаев. Отчасти поэтому актёр не решился просить следователя отпустить его на могилу матери - 25 июня как раз была годовщина ее смерти.Московский Комсомолецвчера в 17:32
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У Михаила Ефремова случился сердечный приступ в годовщину смерти матери
Московский Комсомолецвчера в 17:32
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Добровольцы рассказали о самочувствии после вакцинации от COVID-19
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Хайтек 23 июня в 12:04
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Газета.Ru вчера в 15:05
Общество
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Часть регионов России в начале следующей неделе ждет заметное похолодание.
РБК вчера в 21:22
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Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Политика
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Саакашвили признал, что Россия сильно опередила Украину Саакашвили заявил, что пытается реализовать на Украине то, что уже давно достигнуто в России.
Экспресс газета 01:35
Футбол
«Челси» обыграл «Манчестер Сити» и сделал «Ливерпуль» чемпионом Англии
Lenta.ru вчера в 17:11
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В США считают ледокол «Иван Папанин» наступательным вооружением
Головной патрульный корабль ледового класса проекта 23550 "Иван Папанин" был спущен на воду в октябре 2019 года, он должен быть сдан 25 ноября 2023-го.
РИА Новости вчера в 12:58
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Федеральные власти рекомендовали при необходимости переводить школы на режим дистанционного обучения еще 14 марта.
РБК вчера в 05:52
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Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета 23 июня в 12:28
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ТАСС вчера в 17:09
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Xiaomi продаёт мини-ПК Ningmei CR100 за 210 долларов
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Evo-rus.com вчера в 23:34
Политика
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Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Медведев отметил, что Владимир Путин тоже может участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию как любой другой гражданин России.
Pravda.Ru вчера в 08:15
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НГС 24 июня в 20:30
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Pravda.Ru 24 июня в 08:57
Политика
Украинский омбудсмен осудила слова депутата о детях «низкого качества»
Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова осудила заявление депутата от фракции "Слуга народа", главы парламентского комитета по социальной политике Галины Третьяковой о том, что в бедных семьях рождаются дети "низкого качества", и призвала руководство парламента и депутатов Рады отреагировать на него.
РИА Новости вчера в 06:40
Гаджеты
Драйвер NVIDIA GeForce 451.48 WHQL поддерживает DirectX 12 Ultimate
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Игромания.ру 24 июня в 13:30
Общество
Власти допустили введение ответственности для перевозчиков санкционки
Вопрос о наказании для транспортных компаний, которые ввозят в Россию попавшие под эмбарго продукты, обсуждался на состоявшемся на прошлой неделе совещании у вице-премьера Виктории Абрамченко, сообщил РБК один из участников встречи.
РБК 01:30
Общество
Deloitte назвала главные тревоги миллениалов и поколения Z
В список главных тревог российских миллениалов попали здравоохранение, распределение богатств и коррупция, а в тройке лидеров в мире — изменение климата, личная безопасность и безработица.
РБК 00:00
Шоу-бизнес
Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с Харламовым
Актриса Кристина Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым.
Lenta.ru вчера в 13:55
Общество
Эксперт: экзитполы первого дня можно экстраполировать на будущие
Результат первого дня голосования по поправкам в Конституцию вполне можно экстраполировать на будущие дни, сказал "Газете.Ru" научный руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
Газета.Ru вчера в 15:01
Кино
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Решение отказаться от своих ролей в пользу более этнически подходящих артисток, приняли в США две белые актрисы, занятые в озвучивании мультфильмов, об этом 25 июня сообщает портал Collider.com Первой такое решение приняла Дженни Слейт, которая ранее озвучивала девочку-негритянку из мультсериала «Большой рот» компании Netflix.
ИА Красная Весна вчера в 18:18
Общество
Спикер заксобрания Алтайского края ушел на самоизоляцию
В пятницу, 26 июня, стало известно, что вслед за губернатором Алтайского края Виктором Томенко на самоизоляцию ушел спикер заксобрания Александр Романенко, поскольку он контактировал с сотрудниками администрации региона.
ФедералПресс 00:44
Общество
С 1 июля в РФ начнут установку новых счетчиков электроэнергии
С 1 июля 2020 г. в многоквартирных и частных домах в РФ начнут установку новых счетчиков для учета электроэнергии.
Независимый публицист 24 июня в 23:36
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов
Мировые цены на нефть снижаются в четверг, 25 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском вчера в 01:22