Происшествия

РБКРБКАдвокат Ефремова заявил о доказывающем невиновность актера «козыре»

У Эльмана Пашаева, адвоката актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, есть «козырь» для оправдания своего подзащитного. Об этом он рассказал в интервью «Газете.ру».
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с чего всё началось

Адвокат Ефремова назвал его дело «самым легким в практике»

Адвокат Михаила Ефремова рассказал о козыре, который докажет невиновность актера в гибели водителя. Кроме того, он анонсировал пресс-конференцию, на которой расскажет, как в суде препятствуют его адвокатской деятельности.
Газета.Ru14:42

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Адвокат Ефремова заявил о доказывающем невиновность актера «козыре»

РБК19:08

Адвокат Ефремова намекнул на «козырь» в деле о смертельном ДТП

РИА Новости16:19

Адвокат Ефремова припас «козырь» в деле актера о смертельном ДТП

URA.Ru16:41

Адвокат Ефремова рассказал о «козыре» в деле своего подзащитного

Телеканал 360°17:09

Адвокат Ефремова заявил об оправдывающем актера козыре

Московский Комсомолец15:58

Адвокат Ефремова рассказал о доказывающем невиновность актера козыре

Lenta.ru15:45

Адвокат Ефремова назвал его дело «самым легким в практике»

Газета.Ru14:42
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 19:56, Ашберн
Общество

В Крыму ответили на жалобы отдыхающих на казаков с нагайками на пляже

Lenta.ru 10:03
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Происшествия

Суд в США отменил смертную казнь осужденному за теракт Царнаеву

Профиль вчера в 16:51
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Политика

Проценко рассказал о визите Путина в Коммунарку

Главврач больницы №40, расположенной в московском поселке Коммунарка, Денис Проценко в интервью "Российской газете" рассказал о том, как президент России Владимир Путин посещал медучреждение в марте.
Газета.Ru 11:23
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Космос

Корабль Crew Dragon отстыковался от МКС

Американский корабль Crew Dragon покинул Международную космическую станцию (МКС).
RT на русском 19:53
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Общество

Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной

Ранее Мурашко заявил, что массовая вакцинация от коронавируса в России может начаться в октябре.
RT на русском 10:31
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Политика

Путин подписал закон, разрешающий сплошную вырубку леса у Байкала

Закон, позволяющий проводить сплошные рубки леса вблизи Байкала для расширения Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссибирской магистрали (Транссиб), подписал президент РФ Владимир Путин 31 июля.
ИА Красная Весна вчера в 08:34
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Общество

Дроздова назвала фейком уход Гармаша из театра «Современник»

Общественная служба новостей вчера в 11:24
1,4K
Политика

Задержанные в Белоруссии граждане РФ заключены под стражу

Минск, 1 августа 2020, 21:24 — REGNUM В Белоруссии избрали меру пресечения 33 гражданам Российской Федерации, которые ранее были задержаны под Минском.
REGNUM 14:24
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Космос

Повлияла ли пандемия Covid-19 на изменение климата

Ли Шуо, старший советник по вопросам климата Greenpeace в Восточной Азии, озабочен тем, что ради восстановления экономики Пекин может выделять бюджетные средства на поддержку тяжелой промышленности (в 2009-м так было выделено 586 миллиардов долларов), в результате чего к концу года качество воздуха ухудшится, а объем выбросов СО2 возрастет.
Частный Корреспондент 08:00
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Происшествия

Адвокат вдовы Энди Картрайта рассказала о подробностях расчленения

Lenta.ru 19:07
Происшествия

В СК назвали вероятную причину смерти четырех человек в Алтайском крае

REGNUM 04:33
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Общество

Трамп указал на важность решения проблемы неравенства в сфере доходов

Президент США Дональд Трамп указал на необходимость скорейшего решения проблемы серьезного разрыва в доходах миллиардеров и простых американцев на фоне пандемии коронавируса.
Известия 18:35
4
Общество

Вассерман сравнил развитие ситуации с коронавирусом в России и США

Публицист Анатолий Вассерман в своем материале для РЕН ТВ сравнил развитие ситуации с коронавирусом в России и США.
РИА Новости 19:05
Шоу-бизнес

Манукян ответил на вопрос о расставании с Бузовой

Давид Манукян рассказал, продолжаются ли его отношения с Ольгой Бузовой.
Аргументы недели вчера в 07:24
3
Общество

Число задержанных на акции в Петербурге превысило 20 человек

Акция в Петербурге была заявлена как «кормление голубей». Всего было задержано более 20 человек, ранее сообщалось о 10 задержанных.
Коммерсантъ 09:36
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Кино

Сериал «Чернобыль» от HBO получил премию BAFTA как лучший мини-сериал

Evo-rus.com 10:20
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Энергетика

Мировой рынок нефти снова оказался на грани обвала

Рынок нефти может снова оказаться на грани обвала.
Lenta.ru вчера в 12:08
Экономика

Банки предложили списывать средства с неактивных счетов россиян

Российские банки хотели бы получить право списывать средства со счетов клиентов, которые не выходят на связь, из-за чего сведения о них невозможно обновить, рассказал РИА Новости директор департамента финансового мониторинга банка Александр Поляков.
РИА Новости вчера в 10:45
3K
Общество

Умерла Любовь Нурдинова, считавшаяся самой тяжелой россиянкой

Скончалась самая тяжелая жительница России – 57-летняя тюменка Любовь Нурдинова.
Вести.Ru 11:39
21
Наука

Найдено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа

Проанализировав химический состав сарсенов – крупных песчаных блоков, применявшихся при строительстве Стоунхенджа, археологи выяснили, что все они были единовременно добыты в каменоломне Уэст-Вудс, находящейся в 25 километрах от монумента.
Газета Культура 30 июля в 07:48
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Происшествия

В Коми сошли с рельсов 11 грузовых вагонов

«Поступила информация о том, что на железнодорожной станции Иоссер Княжпогостского района произошёл сход 11 вагонов грузового поезда с углём», — говорится в сообщении.
RT на русском 17:51
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Политика

В МИД РФ предупредили об угрозе возвращения времен холодной войны

Попытки стран добиться военного превосходства в Европе могут привести к такой же ситуации, которая сложилась во времена холодной войны, предупредил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
Газета.Ru 14:19
31
Общество

В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 12.
ТАСС 16:03
1,8K
Политика

Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии

Совет Безопасности совместно с Владимиром Путиным обсудили факт ареста россиян на территории Белоруссии.
CT news вчера в 11:32
1,1K
Происшествия

Автобус увез задержанного на протестной акции в Екатеринбурге

Автобус, в который посадили задержанного на протестной акции, уехал от Театра драмы. Вслед другие участники кричали «Позор!».
Вечерние Ведомости 05:46
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Политика

Жириновский призвал Лукашенко снять свою кандидатуру с выборов

Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил президенту Белоруссии Александру Лукашенко провести «красивые» выборы, отказавшись от участия в них.
Мойка78 12:42
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Армия и оружие

Эксперт объяснил решение США по переводу войск из ФРГ в Польшу

О решении перевести войска весьма прозрачно сообщил президент Соединенных Штатов еще в мае текущего года.
Discover24 11:53
Общество

В ОАЭ введена в строй первая в арабских странах АЭС

Газета.Ru 06:01
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Здоровье

Россиянам назвали смертельную опасность резкого похудения

При резком похудении все токсины, которые раньше содержались в жировой прослойке, выбрасываются в кровь.
Lenta.ru 19:38
Происшествия

Следствие по делу об изнасиловании против Депардье могут возобновить

Газета.Ru 12:40
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