Происшествия
РБКАдвокат Ефремова заявил о доказывающем невиновность актера «козыре»
У Эльмана Пашаева, адвоката актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, есть «козырь» для оправдания своего подзащитного. Об этом он рассказал в интервью «Газете.ру».
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с чего всё началось
Адвокат Михаила Ефремова рассказал о козыре, который докажет невиновность актера в гибели водителя. Кроме того, он анонсировал пресс-конференцию, на которой расскажет, как в суде препятствуют его адвокатской деятельности.Газета.Ru14:42
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Происшествия
Суд в США отменил смертную казнь осужденному за теракт Царнаеву
Профиль вчера в 16:51
Политика
Проценко рассказал о визите Путина в Коммунарку
Главврач больницы №40, расположенной в московском поселке Коммунарка, Денис Проценко в интервью "Российской газете" рассказал о том, как президент России Владимир Путин посещал медучреждение в марте.
Газета.Ru 11:23
Космос
Корабль Crew Dragon отстыковался от МКС
Американский корабль Crew Dragon покинул Международную космическую станцию (МКС).
RT на русском 19:53
Общество
Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной
Ранее Мурашко заявил, что массовая вакцинация от коронавируса в России может начаться в октябре.
RT на русском 10:31
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Путин подписал закон, разрешающий сплошную вырубку леса у Байкала
Закон, позволяющий проводить сплошные рубки леса вблизи Байкала для расширения Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссибирской магистрали (Транссиб), подписал президент РФ Владимир Путин 31 июля.
ИА Красная Весна вчера в 08:34
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Дроздова назвала фейком уход Гармаша из театра «Современник»
Общественная служба новостей вчера в 11:24
Политика
Задержанные в Белоруссии граждане РФ заключены под стражу
Минск, 1 августа 2020, 21:24 — REGNUM В Белоруссии избрали меру пресечения 33 гражданам Российской Федерации, которые ранее были задержаны под Минском.
REGNUM 14:24
Космос
Повлияла ли пандемия Covid-19 на изменение климата
Ли Шуо, старший советник по вопросам климата Greenpeace в Восточной Азии, озабочен тем, что ради восстановления экономики Пекин может выделять бюджетные средства на поддержку тяжелой промышленности (в 2009-м так было выделено 586 миллиардов долларов), в результате чего к концу года качество воздуха ухудшится, а объем выбросов СО2 возрастет.
Частный Корреспондент 08:00
Общество
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Президент США Дональд Трамп указал на необходимость скорейшего решения проблемы серьезного разрыва в доходах миллиардеров и простых американцев на фоне пандемии коронавируса.
Известия 18:35
Общество
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РИА Новости 19:05
Шоу-бизнес
Манукян ответил на вопрос о расставании с Бузовой
Давид Манукян рассказал, продолжаются ли его отношения с Ольгой Бузовой.
Аргументы недели вчера в 07:24
Общество
Число задержанных на акции в Петербурге превысило 20 человек
Акция в Петербурге была заявлена как «кормление голубей». Всего было задержано более 20 человек, ранее сообщалось о 10 задержанных.
Коммерсантъ 09:36
Энергетика
Мировой рынок нефти снова оказался на грани обвала
Рынок нефти может снова оказаться на грани обвала.
Lenta.ru вчера в 12:08
Экономика
Банки предложили списывать средства с неактивных счетов россиян
Российские банки хотели бы получить право списывать средства со счетов клиентов, которые не выходят на связь, из-за чего сведения о них невозможно обновить, рассказал РИА Новости директор департамента финансового мониторинга банка Александр Поляков.
РИА Новости вчера в 10:45
Общество
Умерла Любовь Нурдинова, считавшаяся самой тяжелой россиянкой
Скончалась самая тяжелая жительница России – 57-летняя тюменка Любовь Нурдинова.
Вести.Ru 11:39
Наука
Найдено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа
Проанализировав химический состав сарсенов – крупных песчаных блоков, применявшихся при строительстве Стоунхенджа, археологи выяснили, что все они были единовременно добыты в каменоломне Уэст-Вудс, находящейся в 25 километрах от монумента.
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Происшествия
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RT на русском 17:51
Политика
В МИД РФ предупредили об угрозе возвращения времен холодной войны
Попытки стран добиться военного превосходства в Европе могут привести к такой же ситуации, которая сложилась во времена холодной войны, предупредил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
Газета.Ru 14:19
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Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 12.
ТАСС 16:03
Политика
Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии
Совет Безопасности совместно с Владимиром Путиным обсудили факт ареста россиян на территории Белоруссии.
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Автобус увез задержанного на протестной акции в Екатеринбурге
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Жириновский призвал Лукашенко снять свою кандидатуру с выборов
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Мойка78 12:42
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Эксперт объяснил решение США по переводу войск из ФРГ в Польшу
О решении перевести войска весьма прозрачно сообщил президент Соединенных Штатов еще в мае текущего года.
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В ОАЭ введена в строй первая в арабских странах АЭС
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Россиянам назвали смертельную опасность резкого похудения
При резком похудении все токсины, которые раньше содержались в жировой прослойке, выбрасываются в кровь.
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