Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

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Происшествия В МВД опровергли сообщения об угрожавшей убить детей женщине в Москве Сообщения о женщине, которая якобы забаррикадировалась внутри квартиры на западе Москвы и угрожает убить детей, появившиеся в СМИ, не соответствуют действительности, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД Москвы. 18