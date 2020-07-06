Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Общество В Сеченовском университете рассказали о состоянии испытывающих вакцину У добровольцев, участвующих в испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции в Сеченовском университете, нет жалоб на самочувствие, сообщила глава Центра клинического изучения лекарственных средств Первого МГМУ Елена Смолярчук.

Политика Раскрыто содержание переговоров по Донбассу в Берлине Вице-премьер Украины Андрей Резников раскрыл содержание встречи в Берлине представителей политических советников лидеров «нормандской четверки» по вопросу статуса Донбасса, заявив, что Москва не выдвигала Киеву ультиматумов. 3

Энергетика Цены на бензин в России защитили от снижения Власти решили защитить цены на бензин в России от снижения и отказались менять порядок их образования, в том числе отменять механизм демпфирующей надбавки нефтеперерабатывающим заводам, пишут «Ведомости». 697

Происшествия Против Петра Верзилова возбудили дело из-за канадского паспорта Против издателя "Медиазоны" Петра Верзилова возбудили уголовное дело по статье об отсутствии уведомления о наличии иностранного паспорта, сообщается на сайте издания. 651

Энергетика Бензин в России подорожал на 4–6 копеек Средние розничные цены на бензин Аи-92 и Аи-95 по сравнению с прошлой неделей выросли с 29 июня по 3 июля на 6 коп. и 4 коп.— до 43,09 руб. и 46,42 руб. за литр соответственно, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Thomson Reuters Kortes. 38

Общество США потребовали от обучающихся онлайн иностранцев покинуть страну Чтобы остаться в стране, студенты могут перевестись на обучение в другое учебное заведение, где классы проходят в офлайн-формате. 1

Шоу-бизнес Собчак опубликовала романтичное фото с Богомоловым Телеведущая Ксения Собчак опубликовала на своей странице в Instagram новое фото, на котором она наслаждается закатом, сидя на причале вместе со своим мужем, режиссером Константином Богомоловым.

Общество Эксперт пояснил, как распознать мошенника по телефону "Если позвонивший вам сотрудник банка просит осуществить какие-либо действия для блокировки карты или отмены банковской операции (назвать номер карты, кодовое слово, реквизиты, CVV, код из СМС), то вы должны понять, что разговариваете с мошенником", — заметил эксперт.

Политика Двоюродный племянник Путина избран лидером партии Роман Путин, предприниматель и двоюродный племянник президента России, избран председателем и лидером партии «Народ против коррупции», сообщает в воскресенье, 5 июля, агентство «РИА Новости». 3,7K

Общество Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом Минкомсвязь разработала систему отслеживания находившихся в контакте с больными коронавирусом на основе данных номеров сотовой связи и отслеживания геолокации. 454

Происшествия Женщина умерла после того, как ее лизнула кошка Жительница австралийского города Мельбурн умерла после того, как ее поцарапала и лизнула кошка. Об этом сообщает местное издание Herald Sun.

Экономика ЦБ поддержал использование водительских прав вместо паспорта в банках Минэкономразвития вместе с Росфинмониторингом и Центробанком разрабатывают законопроект, который позволит россиянам в кредитных организациях показывать водительские права в качестве удостоверения личности. 65

Общество ЦБ планирует разрешить страховщикам поднять тарифы ОСАГО на 10% С 24 августа 2020 года Банк России позволит страховым компаниям расширить границы стоимости полисов ОСАГО примерно на 10%, причем как в большую, так и в меньшую стороны. 221

Происшествия ФСБ обвинила задержанного за контрабанду украинца Василенко в шпионаже "Судом 19 июня по ходатайству следствия был продлен до 24 сентября срок ареста в отношении гражданина Украины Василенко Василия Ивановича, обвиняемого по статье 276 УК РФ (шпионаж)", - сообщила источнику пресс-секретарь суда Юлия Котомина. 68

Футбол Игрок «Краснодара» не считает Роналду самым талантливым партнером Полузащитник "Краснодара" Мануэл Фернандеш поделился мнением о португальском нападающем туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, передает "Матч ТВ".