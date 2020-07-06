Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиАдвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
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Адвокат Ефремова заявил, что собрал доказательства невиновности актера

ТАСС15:22

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах невиновности артиста

ФАН17:03

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

РИА Новости15:38

Адвокат Ефремова заявил о собранных доказательствах невиновности актера

РБК16:30

Адвокат Пашаев собрал доказательства невиновности актера Ефремова в смертельной аварии

Вести.Ru15:01

Адвокат Ефремова заявил о наличии доказательств невиновности актера

Взгляд.ру15:37

Адвокат Добровинский напомнил о главных доказательствах вины Ефремова

Аргументы недели05:54
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Футбол

«Спартак» и «Краснодар» проявляют интерес к хавбеку «Гремио»

CT news 17:05
Общество

В Сеченовском университете рассказали о состоянии испытывающих вакцину

У добровольцев, участвующих в испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции в Сеченовском университете, нет жалоб на самочувствие, сообщила глава Центра клинического изучения лекарственных средств Первого МГМУ Елена Смолярчук.
RT на русском 21:20
Политика

Раскрыто содержание переговоров по Донбассу в Берлине

Вице-премьер Украины Андрей Резников раскрыл содержание встречи в Берлине представителей политических советников лидеров «нормандской четверки» по вопросу статуса Донбасса, заявив, что Москва не выдвигала Киеву ультиматумов.
Lenta.ru 17:31
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Энергетика

Цены на бензин в России защитили от снижения

Власти решили защитить цены на бензин в России от снижения и отказались менять порядок их образования, в том числе отменять механизм демпфирующей надбавки нефтеперерабатывающим заводам, пишут «Ведомости».
Lenta.ru 02:29
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Происшествия

Против Петра Верзилова возбудили дело из-за канадского паспорта

Против издателя "Медиазоны" Петра Верзилова возбудили уголовное дело по статье об отсутствии уведомления о наличии иностранного паспорта, сообщается на сайте издания.
РИА Новости 14:48
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Энергетика

Бензин в России подорожал на 4–6 копеек

Средние розничные цены на бензин Аи-92 и Аи-95 по сравнению с прошлой неделей выросли с 29 июня по 3 июля на 6 коп. и 4 коп.— до 43,09 руб. и 46,42 руб. за литр соответственно, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Thomson Reuters Kortes.
Коммерсантъ 06:22
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Общество

США потребовали от обучающихся онлайн иностранцев покинуть страну

Чтобы остаться в стране, студенты могут перевестись на обучение в другое учебное заведение, где классы проходят в офлайн-формате.
РБК 21:11
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Происшествия

Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице

В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости 09:35
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Происшествия

Актеру Михаилу Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции

MOS.news 15:00
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Музыка

Захарова анонсировала выход двух песен на свои стихи

Культуромания 08:56
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Шоу-бизнес

Басков снял себя без зубов с бутылкой водки

WomanHit.ru 11:09
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Общество

В ночь на 7 июля отмечается праздник Ивана Купала. Обычаи и традиции

Ивана Купала – праздник языческий, его отмечали еще до появления христианства.
Orengrad.ru 10:30
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Кино

Канал НСТ опубликовал десятку лучших хорроров последнего десятилетия

Речь идет о лентах, выпущенных за последнее десятилетие.
Evo-rus.com вчера в 02:52
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Шоу-бизнес

Собчак опубликовала романтичное фото с Богомоловым

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала на своей странице в Instagram новое фото, на котором она наслаждается закатом, сидя на причале вместе со своим мужем, режиссером Константином Богомоловым.
Piter.tv 05:19
Общество

Эксперт пояснил, как распознать мошенника по телефону

"Если позвонивший вам сотрудник банка просит осуществить какие-либо действия для блокировки карты или отмены банковской операции (назвать номер карты, кодовое слово, реквизиты, CVV, код из СМС), то вы должны понять, что разговариваете с мошенником", — заметил эксперт.
РЕН ТВ 20:26
Происшествия

Суд арестовал замглавы Минобрнауки по делу о хищении

РБК 11:19
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Политика

Двоюродный племянник Путина избран лидером партии

Роман Путин, предприниматель и двоюродный племянник президента России, избран председателем и лидером партии «Народ против коррупции», сообщает в воскресенье, 5 июля, агентство «РИА Новости».
Известия вчера в 16:23
3,7K
Общество

Фотограф Берменьев назвал обвинение в изнасиловании провокацией

РИА Новости 06:57
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Общество

Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом

Минкомсвязь разработала систему отслеживания находившихся в контакте с больными коронавирусом на основе данных номеров сотовой связи и отслеживания геолокации.
РИА Новости 14:17
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Происшествия

Женщина умерла после того, как ее лизнула кошка

Жительница австралийского города Мельбурн умерла после того, как ее поцарапала и лизнула кошка. Об этом сообщает местное издание Herald Sun.
РИА Новости 21:17
Экономика

ЦБ поддержал использование водительских прав вместо паспорта в банках

Минэкономразвития вместе с Росфинмониторингом и Центробанком разрабатывают законопроект, который позволит россиянам в кредитных организациях показывать водительские права в качестве удостоверения личности.
РБК вчера в 20:19
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Футбол

«Тоттенхэм» с помощью автогола победил «Эвертон» в матче АПЛ

В Лондоне состоялся матч 33-го тура АПЛ. «Тоттенхэм Хотспур» с минимальным счетом обыграл «Эвертон».
Bookmaker-ratings.ru 17:09
Общество

ЦБ планирует разрешить страховщикам поднять тарифы ОСАГО на 10%

С 24 августа 2020 года Банк России позволит страховым компаниям расширить границы стоимости полисов ОСАГО примерно на 10%, причем как в большую, так и в меньшую стороны.
Новые автомобили 11:57
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Общество

В Джорджии ввели режим ЧП и разрешили ввод Нацгвардии из-за протестов

RT на русском 18:57
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Шоу-бизнес

Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома

Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома Неужели Борис Корчевников стал отцом, гадают поклонники.
Экспресс газета 01:09
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Происшествия

ФСБ обвинила задержанного за контрабанду украинца Василенко в шпионаже

"Судом 19 июня по ходатайству следствия был продлен до 24 сентября срок ареста в отношении гражданина Украины Василенко Василия Ивановича, обвиняемого по статье 276 УК РФ (шпионаж)", - сообщила источнику пресс-секретарь суда Юлия Котомина.
Газета.Ru 10:33
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Политика

Лондон вводит санкции по делу о смерти Магнитского

Власти Великобритании утвердят список лиц из России и Саудовской Аравии, в отношении которых будут введены санкции.
Городовой 04:14
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Футбол

Игрок «Краснодара» не считает Роналду самым талантливым партнером

Полузащитник "Краснодара" Мануэл Фернандеш поделился мнением о португальском нападающем туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, передает "Матч ТВ".
Газета.Ru 20:05
Происшествия

Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

Октябрьский районный суд обнародовал переписку историка Олега Соколова с убитой аспиранткой Анастасией Ещенко, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:24
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Общество

Генсек ООН озвучил два сценария для мира после пандемии коронавируса

В материале, опубликованном 6 июля, генсек отмечает, что хоть предугадать будущее нельзя, он видит лишь два возможных сценария для мира после пандемии: оптимистический и пессимистический.
Известия 20:32
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