Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиАдвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
Читать в источнике
Комментировать1,8K

Подробнее о событии

Адвокат Ефремова заявил о собранных доказательствах невиновности актера

РБК16:30

Адвокат Добровинский напомнил о главных доказательствах вины Ефремова

Аргументы недели05:54

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

РИА Новости15:38

Адвокат Ефремова заявил, что собрал доказательства невиновности актера

ТАСС15:22

Адвокат Пашаев собрал доказательства невиновности актера Ефремова в смертельной аварии

Вести.Ru15:01

Адвокат Ефремова заявил о наличии доказательств невиновности актера

Взгляд.ру15:37

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах невиновности артиста

ФАН17:03
Показать все источники
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 22:54, Ашберн
Биатлон

Подписи Родченкова под показаниями в МОК признаны поддельными

Эксперты крупного немецкого издания Der Spiegel проанализировали подписи российского информатора Григория Родченкова на документах МОК и признали их поддельными.
ProstoProSport 08:00
2
Общество

Депутаты Мосгордумы готовят отмену пенсионной реформы

Автор инициативы – депутат от КПРФ Евгений Ступин, который предложил вопрос отмены пенсионной реформы для обсуждения в рамках заседания Комиссии по экономической и социальной политике.
Evo-rus.com вчера в 03:35
204
Политика

Великобритания ввела санкции против 25 россиян по «делу Магнитского»

Великобритания объявила о введении персональных санкций против 25 россиян, которых Лондон считает причастными к смерти юриста Сергея Магнитского, скончавшегося в 2009 г. в следственном изоляторе «Матросская Тишина».
Ведомости 11:33
71
Шоу-бизнес

Собчак опубликовала романтичное фото с Богомоловым

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала на своей странице в Instagram новое фото, на котором она наслаждается закатом, сидя на причале вместе со своим мужем, режиссером Константином Богомоловым.
Piter.tv 05:19
Общество

Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета 06:05
810
Происшествия

Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице

В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости 09:35
237
Путешествия

Отдых в России оказался слишком дорогим для россиян

Вдобавок многие путешественники считают, что проводить отпуск внутри страны — «скучно или слишком далеко».
Lenta.ru 19:30
Происшествия

Полонский подрался с обманутым дольщиком в Москва-Сити

REGNUM 14:08
11
Авто

Dodge представил самый мощный серийный внедорожник в мире

По информации издания, на сей раз инженеры дикого запада создали самый мощный внедорожник в мире Dodge Durango SRT Hellcat со 720 лошадиными силами под капотом.
Лезги газет 01:57
110
Шоу-бизнес

Актер из «Папиных дочек» упал с высоты 12 метров во время съемок Твери

Российская газета 12:25
34
Происшествия

Актеру Михаилу Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции

MOS.news 15:00
113
Армия и оружие

«Россия ставит на мобильность»: польские аналитики о «Тосочке»

Ставка на мобильность По мере эксплуатации ТОС-1А на сирийском фронте назрела необходимость дальнейшего развития системы.
Военное обозрение вчера в 17:35
Общество

У участников испытаний вакцины Минобороны не выявлено побочных реакций

На следующей неделе, на 21 сутки после первой вакцинации, добровольцам второй группы введут второй компонент вакцины для усиления защитных функций организма и увеличения продолжительности иммунитета.
RT на русском 22:10
717
Армия и оружие

В ВСУ заявили об отсутствии «угрозы вторжения» России

Вооружённые силы Украины не видят «угрозы вторжения» России, заявил в эфире ICTV командующий Объединённых сил ВС, генерал-лейтенант Сергей Наев.
RT на русском 16:23
Шоу-бизнес

Анастасия Макеева рассталась с мужем-адвокатом из-за его любовницы

Журналисты утверждают, что Сакович решил оставить супругу из-за актрисы театра Константина Богомолова.
CT news 16:12
24
Игры

Польский геймдизайнер-одиночка работает над стратегией Manor Lords

Польский геймдизайнер-одиночка, называющий себя Slavic Magic, анонсировал проект, над которым он работает три года.
Игромания.ру 11:14
1
Общество

Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации

Минкомсвязь подготовила проект приказа о системе отслеживания потенциально зараженных коронавирусом по их геолокации.
Российская газета 14:33
540
Политика

Раскрыто содержание переговоров по Донбассу в Берлине

Вице-премьер Украины Андрей Резников раскрыл содержание встречи в Берлине представителей политических советников лидеров «нормандской четверки» по вопросу статуса Донбасса, заявив, что Москва не выдвигала Киеву ультиматумов.
Lenta.ru 17:31
3
Космос

Над Москвой летит комета, которую можно увидеть без телескопа

Московский Комсомолец 10:48
1
Политика

Лукашенко пришел на интервью без обуви

Как рассказал журналист Алексей Кривошеев, все интервью он, как и белорусский президент, провел без обуви.
РИА Новости 16:05
19
Авто

Mercedes S-class нового поколения получит версию MBUX

Представители компании Mercedes показали на видео обновленную мультимедиа систему MBUX, которой обзаведется следующее поколение S-class.
Car.ru 08:29
Экономика

Кабмин утвердил выдачу субсидий предприятиям на профилактику COVID-19

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила выдачи субсидий бизнесу для профилактики коронавирусной инфекции.
Российская газета 04 июля в 06:20
72
Происшествия

Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

Ранее Соколов требовал огласить всю личную переписку с убитой им аспиранткой. На заседании сегодня сторона Ещенко выступила против этого.
РИА Новости 08:25
656
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл избавляются от символики Susseх Royal

Экс-герцог и герцогиня Сассекские постепенно избавляются от королевской символики.
Телепрограмма 10:59
3
Экономика

Японский финансист объяснил устойчивость экономики России при пандемии

Российская экономика, "закаленная" борьбой с западными санкциями, проявила, по признанию автора, неожиданную способность к сопротивлению по отношению к последствиям пандемии коронавируса.
РИА Новости 22:26
2
Общество

Муж сестры Мишустина подал в суд на Алексея Навального

Бизнесмен Александр Удодов подал иск о защите чести и достоинства к политику Алексею Навальному, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Люблинского суда.
Ведомости 13:22
141
Общество

Дерматолог назвала способы спасти обгоревшую на солнце кожу

«В первую очередь необходимо умыться прохладной водой, чтобы удалить излишки пота и внешних загрязнений, и на практически влажную кожу нанести успокаивающий крем», — отметила она в беседе с радио Sputnik.
Известия 22:33
Наука

В Samsung открыли материал для создания карты памяти нового поколения

Исследователи института Samsung открыли новый материал для создания новейшей памяти. Он получил название аморфный нитрид бора.
Экономика сегодня 13:17
4
Политика

Эксперт счел отказ США от российских двигателей РД-180 политическим

Военный эксперт из Института стран СНГ Владимир Евсеев рассказал, к чему может привести отказ США от российских ракетных двигателей РД-180.
РИА Новости вчера в 12:20
563
Путешествия

Турпоток в Иркутскую область планируют увеличить на 80% к 2024 году

По оценкам специалистов, в 2019 году в Приангарье побывали более 1,7 миллиона туристов, из которых более 367 тысяч — иностранцы.
ИркСиб 21:14
3
Как работают Яндекс.Новости?
ДТП с участием Михаила ЕфремоваБольше новостей по теме
Главное