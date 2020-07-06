Происшествия
РИА НовостиАдвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
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Биатлон
Подписи Родченкова под показаниями в МОК признаны поддельными
Эксперты крупного немецкого издания Der Spiegel проанализировали подписи российского информатора Григория Родченкова на документах МОК и признали их поддельными.
ProstoProSport 08:00
Общество
Депутаты Мосгордумы готовят отмену пенсионной реформы
Автор инициативы – депутат от КПРФ Евгений Ступин, который предложил вопрос отмены пенсионной реформы для обсуждения в рамках заседания Комиссии по экономической и социальной политике.
Evo-rus.com вчера в 03:35
Политика
Великобритания ввела санкции против 25 россиян по «делу Магнитского»
Великобритания объявила о введении персональных санкций против 25 россиян, которых Лондон считает причастными к смерти юриста Сергея Магнитского, скончавшегося в 2009 г. в следственном изоляторе «Матросская Тишина».
Ведомости 11:33
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала романтичное фото с Богомоловым
Телеведущая Ксения Собчак опубликовала на своей странице в Instagram новое фото, на котором она наслаждается закатом, сидя на причале вместе со своим мужем, режиссером Константином Богомоловым.
Piter.tv 05:19
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета 06:05
Происшествия
Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице
В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости 09:35
Путешествия
Отдых в России оказался слишком дорогим для россиян
Вдобавок многие путешественники считают, что проводить отпуск внутри страны — «скучно или слишком далеко».
Lenta.ru 19:30
Авто
Dodge представил самый мощный серийный внедорожник в мире
По информации издания, на сей раз инженеры дикого запада создали самый мощный внедорожник в мире Dodge Durango SRT Hellcat со 720 лошадиными силами под капотом.
Лезги газет 01:57
Шоу-бизнес
Актер из «Папиных дочек» упал с высоты 12 метров во время съемок Твери
Российская газета 12:25
Происшествия
Актеру Михаилу Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции
MOS.news 15:00
Армия и оружие
«Россия ставит на мобильность»: польские аналитики о «Тосочке»
Ставка на мобильность По мере эксплуатации ТОС-1А на сирийском фронте назрела необходимость дальнейшего развития системы.
Военное обозрение вчера в 17:35
Общество
У участников испытаний вакцины Минобороны не выявлено побочных реакций
На следующей неделе, на 21 сутки после первой вакцинации, добровольцам второй группы введут второй компонент вакцины для усиления защитных функций организма и увеличения продолжительности иммунитета.
RT на русском 22:10
Армия и оружие
В ВСУ заявили об отсутствии «угрозы вторжения» России
Вооружённые силы Украины не видят «угрозы вторжения» России, заявил в эфире ICTV командующий Объединённых сил ВС, генерал-лейтенант Сергей Наев.
RT на русском 16:23
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева рассталась с мужем-адвокатом из-за его любовницы
Журналисты утверждают, что Сакович решил оставить супругу из-за актрисы театра Константина Богомолова.
CT news 16:12
Игры
Польский геймдизайнер-одиночка работает над стратегией Manor Lords
Польский геймдизайнер-одиночка, называющий себя Slavic Magic, анонсировал проект, над которым он работает три года.
Игромания.ру 11:14
Общество
Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации
Минкомсвязь подготовила проект приказа о системе отслеживания потенциально зараженных коронавирусом по их геолокации.
Российская газета 14:33
Политика
Раскрыто содержание переговоров по Донбассу в Берлине
Вице-премьер Украины Андрей Резников раскрыл содержание встречи в Берлине представителей политических советников лидеров «нормандской четверки» по вопросу статуса Донбасса, заявив, что Москва не выдвигала Киеву ультиматумов.
Lenta.ru 17:31
Космос
Над Москвой летит комета, которую можно увидеть без телескопа
Московский Комсомолец 10:48
Политика
Лукашенко пришел на интервью без обуви
Как рассказал журналист Алексей Кривошеев, все интервью он, как и белорусский президент, провел без обуви.
РИА Новости 16:05
Авто
Mercedes S-class нового поколения получит версию MBUX
Представители компании Mercedes показали на видео обновленную мультимедиа систему MBUX, которой обзаведется следующее поколение S-class.
Car.ru 08:29
Экономика
Кабмин утвердил выдачу субсидий предприятиям на профилактику COVID-19
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила выдачи субсидий бизнесу для профилактики коронавирусной инфекции.
Российская газета 04 июля в 06:20
Происшествия
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
Ранее Соколов требовал огласить всю личную переписку с убитой им аспиранткой. На заседании сегодня сторона Ещенко выступила против этого.
РИА Новости 08:25
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл избавляются от символики Susseх Royal
Экс-герцог и герцогиня Сассекские постепенно избавляются от королевской символики.
Телепрограмма 10:59
Экономика
Японский финансист объяснил устойчивость экономики России при пандемии
Российская экономика, "закаленная" борьбой с западными санкциями, проявила, по признанию автора, неожиданную способность к сопротивлению по отношению к последствиям пандемии коронавируса.
РИА Новости 22:26
Общество
Муж сестры Мишустина подал в суд на Алексея Навального
Бизнесмен Александр Удодов подал иск о защите чести и достоинства к политику Алексею Навальному, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Люблинского суда.
Ведомости 13:22
Общество
Дерматолог назвала способы спасти обгоревшую на солнце кожу
«В первую очередь необходимо умыться прохладной водой, чтобы удалить излишки пота и внешних загрязнений, и на практически влажную кожу нанести успокаивающий крем», — отметила она в беседе с радио Sputnik.
Известия 22:33
Наука
В Samsung открыли материал для создания карты памяти нового поколения
Исследователи института Samsung открыли новый материал для создания новейшей памяти. Он получил название аморфный нитрид бора.
Экономика сегодня 13:17
Политика
Эксперт счел отказ США от российских двигателей РД-180 политическим
Военный эксперт из Института стран СНГ Владимир Евсеев рассказал, к чему может привести отказ США от российских ракетных двигателей РД-180.
РИА Новости вчера в 12:20
Путешествия
Турпоток в Иркутскую область планируют увеличить на 80% к 2024 году
По оценкам специалистов, в 2019 году в Приангарье побывали более 1,7 миллиона туристов, из которых более 367 тысяч — иностранцы.
ИркСиб 21:14