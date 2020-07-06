Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиАдвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
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Адвокат Ефремова заявил о собранных доказательствах невиновности актера

РБК16:30

Адвокат Пашаев собрал доказательства невиновности актера Ефремова в смертельной аварии

Вести.Ru15:01

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

РИА Новости15:38

Адвокат заявил, что собрал доказательства невиновности Ефремова

RT на русском15:36

Адвокат Ефремова заявил, что собрал доказательства невиновности актера

ТАСС15:22

Адвокат Ефремова заявил, что собрал доказательства невиновности актера

Аргументы и Факты16:52

Адвокат объяснил, почему Ефремов вдруг заговорил о своей невиновности

Аргументы недели00:37
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Общество

В России за год снизился уровень крайней бедности

Москва, 6 июля 2020, 08:20 — REGNUM В России в 2019 году доля населения за чертой бедности снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%, сообщают РИА Новости со ссылкой на соответствующее исследование.
REGNUM 01:20
6,9K
Армия и оружие

Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму

Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
РИА Новости 13:02
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Происшествия

В Джорджии ввели режим ЧП и разрешили ввод Нацгвардии из-за протестов

Губернатор американского штата Джорджия Брайан Кемп подписал указ о введении режима чрезвычайного положения и разрешил задействовать Национальную гвардию для прекращения массовых беспорядков.
RT на русском 18:57
3
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл избавляются от символики Susseх Royal

Экс-герцог и герцогиня Сассекские постепенно избавляются от королевской символики.
Телепрограмма 10:59
3
Происшествия

Обвиняемый в серии убийств в Подмосковье покончил с собой в СИЗО

ТАСС 04:42
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Общество

Массовые мероприятия для детей запретили до конца года в РФ

Роспотребнадзор запретил проводить массовые мероприятия для детей до 1 января 2021 года в связи с коронавирусом, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на РБК.
Якутия 24 вчера в 03:16
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Армия и оружие

Бредихин прокомментировал нападение ВСУ на мирных жителей ДНР

По мнению Бредихина, Вооруженные силы Украины вместо сражений с солдатами Донецкой Народной Республики предпочли отыграться на мирных гражданах, вновь лишив крова и имущества несколько сотен людей.
Народные новости 06:54
1
Шоу-бизнес

Петросян подал в суд на Коклюшкина из-за его высказываний о его жене

Издание Star Hit сообщает, что известный российский юморист Евгений Петросян решил подать судебный иск на писателя в жанре сатира Виктора Коклюшкина.
CT news 15:46
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Общество

Фотограф Берменьев назвал обвинение в изнасиловании провокацией

РИА Новости 06:57
4
Общество

Суд оштрафовал журналистку Прокопьеву по делу об оправдании терроризма

Газета.Ru 11:30
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Политика

Рэпер Канье Уэст объявил о намерении баллотироваться в президенты США

Представитель американской рэп-сцены, известный музыкант и бизнесмен Канье Уэст разместил пост в Twitter, где рассказал о своём намерении принять участие в выборах президента Соединённых Штатов Америки.
CT news 08:45
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Кино

«Край света» в этом году пройдет, но по-другому

Поскольку в связи с эпидемиологической ситуацией фестиваль в этом году не может пройти полноценно, позволив себе привезти на Сахалин иностранных и российских участников, а также провести ряд массовых мероприятий, организаторы приняли решение отложить проведение десятого, юбилейного, фестиваля на 2021 год, сообщает ИА Sakh.com со ссылкой на оргкомитет фестиваля.
Сахалин.Инфо 18:40
Общество

Ущерб от разлива топлива в Норильске оценили в 148 млрд рублей

Росприроднадзор оценил ущерб от разлива топлива на ТЭЦ в Норильске в 148 миллиардов рублей.
BFM.ru 11:19
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Политика

Рябков заявил, что Россия утратила доверие к США как к контрагенту

Россия не видит в США договороспособного партнера, утратила доверие к Вашингтону как к контрагенту, но его необходимо начать восстанавливать путем малых шагов.
ТАСС 16:29
70
Происшествия

Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

РИА Новости 08:25
652
Общество

Банкротами за полгода признаны более 42 тыс. россиян

По итогам первых шести месяцев этого года суды признали несостоятельными 42,7 тыс. граждан, включая и индивидуальных предпринимателей, что на 47,2% больше показателей аналогичного периода 2019-го.
Известия 17:14
17
Происшествия

На Сахалине в районе бухты Тихой пропал горный турист

Piter.tv 02:02
Политика

Раскрыто содержание переговоров по Донбассу в Берлине

Вице-премьер Украины Андрей Резников раскрыл содержание встречи в Берлине представителей политических советников лидеров «нормандской четверки» по вопросу статуса Донбасса, заявив, что Москва не выдвигала Киеву ультиматумов.
Lenta.ru 17:31
1
Происшествия

Турция перекрыла пролив Дарданеллы из-за лесного пожара

Турция перекрыла движение судов через пролив Дарданеллы из-за лесного пожара на Галлипольском полуострове.
Российская газета 15:12
8
Футбол

«Спартак» и «Краснодар» проявляют интерес к хавбеку «Гремио»

CT news 17:05
Здоровье

В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы

Диагноз «бубонная чума» был подтвержден у скотовода, госпитализированного в Баян-Нуре автономного района Внутренняя Монголия на севере Китая.
Новые Ведомости 05:01
1,8K
Экономика

В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья

"В целях повышения доступности жилья для российских семей и приближения сумм, подлежащих налоговому вычету на имущество, до фактической стоимости недвижимости, прошу вас рассмотреть возможность увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза — до 4 млн и 6 млн рублей соответственно", — подчеркивает Федоров в своем обращении к премьер-министру.
Газета.Ru 04 июля в 08:42
1,6K
Общество

В акватории Байкала произошло землетрясение магнитудой 4,7

Номер один 11:00
17
Технологии

В Google Play нашли 25 приложений, ворующих учетные записи Facebook

Специалисты рассказали, что эти приложения с вирусами, нацеленными на похищение персональных данных владельцев страниц Facebook, пользователи загрузили около 2,45 млн раз из Google Play.
ToDay News Ufa 15:03
22
Шоу-бизнес

50-летняя Наоми Кэмпбелл снялась в метро в обнаженном виде

Поклонники супермодели в комментариях к снимкам отметили, что Кэмпбелл отлично сохранилась и великолепно смотрится даже в свои 50 лет.
Discover24 вчера в 09:01
14
Армия и оружие

Замсекретаря СНБО Украины: Координаты колонн Гиркина в 2014-м передавались, но реализации этих координат не было

Кривонос заявляет, что «имелись данные о подготовке колонн Гиркина из Краматорска».
Военное обозрение 01:45
Общество

Еще три смерти от коронавируса зарегистрировано в Амурской области

5 июля в Амурской области выявлено 34 новых случая коронавируса, а всего 1860 случаев.
Телепорт вчера в 21:05
108
Авто

Рендеры «Русского Прадо» от УАЗ опубликованы впервые

Новый УАЗ обзаведется обогревом руля, круиз-контролером. На рынок авто поступит в 2022 году.
Evo-rus.com 11:40
633
Экономика

Россия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы

Россия вошла в топ-10 наиболее привлекательных для иностранных инвесторов стран Европы в 2019 году, вновь оказавшись на девятой строчке.
Известия вчера в 20:19
166
Общество

Президент Бразилии заявил о наличии симптомов коронавируса у себя

Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что у него наблюдаются симптомы заражения коронавирусом.
РБК 19:03
Как работают Яндекс.Новости?
ДТП с участием Михаила ЕфремоваБольше новостей по теме
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