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Известия
Известия

Адвокат Ефремова заявил о доставке в Москву нового свидетеля защиты

Адвокат Эльман Пашаев обеспечил доставку в Москву еще одного свидетеля по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова.В источнике
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Москва 24

Свидание с девушкой помешало свидетелю по делу Ефремова дать показания

Москва 2407:33
Взгляд.ру

Отрицающий присутствие Ефремова за рулем во время ДТП свидетель прошел полиграф

Взгляд.рувчера в 13:17
Известия

Адвокат Ефремова заявил о доставке в Москву нового свидетеля защиты

Известия05:21
Коммерсантъ

Свидетель защиты по делу Ефремова прошел полиграф

Коммерсантъ18:22
REGNUM

Заявивший об отсутствии Ефремова за рулем при ДТП очевидец прошёл полиграф

REGNUMвчера в 13:50
ТАСС

Свидетель по делу Ефремова не мог раньше дать показания в суде из-за свидания с девушкой

ТАСС07:15
НТВ

Пашаев проверил на детекторе лжи «тайного» свидетеля

НТВвчера в 07:07

В переработке батареек собираются использовать кожуру апельсинов

На протяжении длительного периода времени эксперты пытались найти наиболее безопасный способ переработки батареек и пришли к выводу, что упростить существующие способы поможет апельсиновая кожура.
Anonsens29 августа в 10:21

В Севастополе за сутки коронавирусом заболели девять человек

Под меднаблюдением в стационарах находятся 297 человек, из них 80 – в инфекционной больнице, 135 – в городской больнице №9. Как отметил Кулагин, коэффициент распространения на данный момент составил 5,0. Текущая заболеваемость в Севастополе составляет 18,2 случая на 100 тысяч жителей.
RuNews24.ru03:56
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Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Интерфакс29 августа в 14:11
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В Астрахани вынесли приговор экс-главе регионального минстроя

Кировский районный суд Астрахани приговорил бывшего министра региона Василия Корнильева к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 1 миллион рублей за присвоение и "отмывание" средств, выделенных на госпрограмму "Развитие транспортной системы".
Российская газета06:39
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