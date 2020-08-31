Адвокат Ефремова заявил о доставке в Москву нового свидетеля защиты
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Отрицающий присутствие Ефремова за рулем во время ДТП свидетель прошел полиграф
Взгляд.рувчера в 13:17